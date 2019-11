'Pretty Little Liars' y 'The Vampire Diaries' arrasan un año más en los Teen Choice Awards 2014

El Shrine Auditory de Los Angeles fue el lugar en el que se celebró la decimosexta edición de los Teen Choice Awards. Tyler Posey, protagonista de Teen Wolf, y Sarah Hyland, la hija mayor de los Dunphy en Modern Family, fueron los encargados de presentar una gala en la que las estrellas juveniles del mundo de la televisión se agolpaban en la cuidad californiana para disfrute de los fans presentes en el auditorio y para aquellos que vieron la gala desde sus hogares.

En el apartado televisivo, la ficción de ABC Family, Pretty Little Liars (Pequeñas Mentirosas) recibió 6 galardones, coronándose otro año como la preferida de los adolescentes. La otra gran ganadora de la noche fue The Vampire Diaries (Crónicas Vampíricas). La serie de los chupasangre de CW recibió cuatro premios, demostrando que tras sus cinco temporadas, a los jóvenes les sigue gustando lo mismo que el primer día.

La gala, que no es precisamente un referente en lo que a rigor y seriedad a la hora de entregar los premios se refiere, repartió muchos premios, en forma de tablas de surf, en una infinidad de atípicas categorías.

The Big Bang Theory, ya en proceso de grabación de su octava temporada tras la firma del millonario acuerdo con sus actores principales, ganó el premio de Mejor Serie de Comedia. El humor friki de la serie de Sheldon, Leonard, Penny y compañía despierta simpatías en público de todas las edades, adolescentes incluidos, y el galardón del pasado domingo en los Teen Choice es una muestra de ello.

Programas como Keeping Up With The Kardashians y The Voice fueron reconocidos por los adolescentes

Los jóvenes han decidido que Pretty Little Liars sea la Mejor Serie de Drama, mientras que The Vampire Diaries es la Mejor Serie de Ciencia Ficción/Fantasía, venciendo a otras exitosas ficciones como Arrow, Sleepy Hollow o Once Upon a Time. El premio a Mejor Serie de Animación fue para la familia más famosa y amarilla de la televisión: Los Simpsons. Todas ellas son series ya consagradas y que están todos los años entre las nominadas a estos premios, por lo que se puede decir que los adolescentes americanos tienen sus gustos bastante definidos.

Lucy Hale (Pretty Little Liars), Ian Somerhalder (The Vampire Diaries), Keegan Allen (Pretty Little Liars), Nina Dobrev (The Vampire Diaries), Ross Lynch (Austin & Allen) y Lea Michelle (Glee) fueron los mejores actores y actrices en varias de las categorías de la noche. Por otro lado, programas como Keeping Up With The Kardashians y The Voice fueron reconocidos por los adolescentes.

Tras el salto os dejamos con la lista completa de premiados de una gala que no será recordada por la seriedad, rigor y sensatez en los premiados, sino por el buen rato que hicieron pasar a los más jóvenes de la casa.

Ganadores de los Teen Choice Awards 2014

Choice TV Show: Drama

-Hart Of Dixie

-Pretty Little Liars

-Switched At Birth

-The Fosters

-Twisted



Choice TV Actor: Drama

-Keegan Allen, Pretty Little Liars

-Jake T. Austin, The Fosters

-Lucas Grabeel, Switched At Birth

-Ian Harding, Pretty Little Liars

-Avan Jogia, Twisted

Choice TV Actress: Drama

-Troian Bellisario, Pretty Little Liars

-Rachel Bilson, Hart Of Dixie

-Lucy Hale, Pretty Little Liars

-Maddie Hasson, Twisted

-Maia Mitchell, The Fosters

Mejor Serie Ciencia Ficción/Fantasía

-Arrow

-Once Upon A Time

-Sleepy Hollow

-Teen Wolf

-The Vampire Diaries

Mejor Actor de Serie Ciencia Ficción/Fantasía

-Josh Dallas, Once Upon A Time

-Joseph Morgan, The Originals

-Tyler Posey, Teen Wolf

-Ian Somerhalder, The Vampire Diaries

-Paul Wesley, The Vampire Diaries

Mejor Actriz de Serie Ciencia Ficción/Fantasía

-Nina Dobrev, The Vampire Diaries

-Ginnifer Goodwin, Once Upon A Time

-Kat Graham, The Vampire Diaries

-Claire Holt, The Originals

-Kristin Kreuk, Beauty And The Beast

Mejor Serie de Comedia

-Austin & Ally

-Glee

-New Girl

-Sam & Cat

-The Big Bang Theory

Mejor Actor de Comedia

-Ashton Kutcher, Two and a Half Men

-Ross Lynch, Austin & Ally

-Chord Overstreet, Glee

-Jim Parsons, The Big Bang Theory

-Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine

Mejor Actriz de Comedia

-Kaley Cuoco, The Big Bang Theory

-Mindy Kaling, The Mindy Project

-Laura Marano, Austin & Ally

-Lea Michele, Glee

-Debby Ryan, Jessie

Mejor Serie de Animación

-Adventure Time

-Family Guy

-Gravity Falls

-Regular Show

-The Simpsons

Mejor Villano

-Robbie Kay, Once Upon a Time

-Jane Lynch, Glee

-Dylan O’Brien, Teen Wolf

-Janel Parrish, Pretty Little Liars

-Paul Wesley, The Vampire Diaries

Mejor Reality Show de Competición

-American Idol XIII

-Masterchef Junior

-Survivor

-The Amazing Race

-The Voice

Mejor Reality Show

-COSMOS: A spacetime Odyssey

-Dance Moms

-Keeping Up With The Kardashians

-Real Husbands of Hollywood

-Total Divas

Mejor Famoso de Reality Show

-Nick Cannon, America’s Got Talent

-Rob Dyrdek, Ridiculousness

-Adam Levine, The Voice

-Nev Schulman and Max Joseph, Catfish: The TV Show

-Ryan Seacrest, American Idol

Mejor Famosa de Reality Show

-Cat Deeley, So You Think You Can Dance

-Abby Lee Miller, Dance Moms

-Jennifer Lopez, American Idol

-Shakira, The Voice

-The Kardashians and Jenner Sisters, Keeping Up with the Kardashians

Roba Escenas Masculino

-Darren Criss, Glee

-Adam DeVine, Modern Family

-Tyler Hoechlin, Teen Wolf

-Tahj Mowry, Baby Daddy

-Michael Trevino, The Vampire Diaries

Roba Escenas Femenina

-Sarah Hyland, Modern Family

-Candice Accola, The Vampire Diaries

-Eden Sher, The Middle

-Naya Rivera, Glee

-Mayim Bialik, The Big Bang Theory

Mejor Actriz Revelación

-Nicole Beharie, Sleepy Hollow

-Dove Cameron, Liv & Maddie

-Adelaide Kane, Reign

-Sasha Pieterse, Pretty Little Liars

-Emily Bett Rickards, Arrow

Mejor Actor Revelación

-Richard Brancatisano, Chasing Life

-Brett Dalton, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

-Tom Mison, Sleepy Hollow

-Miguel Pinzon, Mystery Girls

-Toby Regbo, Reign

Mejor Show de Estreno

-Being Mary Jane

-Chasing Life

-Faking It

-Reign

-Sleepy Hollow

Mejor Show del Verano

-Baby Daddy

-Girl Meets World

-So You Think You Can Dance

-Under the Dome

-Wipeout

-Young & Hungry

Estrella Masculina del Verano

-Jean-Luc Bilodeau, Baby Daddy

-Tyler Blackburn, Pretty Little Liars

-David Lambert, The Fosters

-Tyler Posey, Teen Wolf

-Mike Vogel, Under the Dome

Estrella Femenina del Verano

-Ashley Benson, Pretty Little Liars

-Shay Mitchell, Pretty Little Liars

-Emily Osment, Young & Hungry

-Cierra Ramirez, The Fosters

-Italia Ricci, Chasing Life