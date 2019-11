El nuevo vídeo de Michael Jackson

Michael Jackson, el ídolo del pop, sigue sorprendiendo al mundo con su música después de cinco años de su muerte. La cuenta oficial del cantante en Twitter publicaba el pasado miércoles para sus 1.5 millones de seguidores el vídeo de la canción A Place With No Name, perteneciente a su segundo álbum póstumo: Xscape.

El clip ha sido dirigido por Samuel Bayer, conocido por encargarse de los vídeos de las canciones Smells Like Teen Spirit de Nirvana y No Rain de Blind Melon, entre otros muchos. La canción fue grabada por Jackson en 1998 y está inspirada en el éxito A Horse With No Name de America.

Bayer ha elegido a dos bailarines para la adaptación visual de la canción. Estos dos personajes realizan una coreografía y conducen un Jeep en una playa, representando fielmente la historia de la canción. Las pocas imágenes que aparecen del artista recuerdan al vídeo de su canción In The Closet, publicado en 1992.

Este vídeo está precedido por el de la canción Love Never Felt so Good, que sirvió de adelanto de este álbum y en el que se cuenta con la aparición de Justin Timberlake, realizando pasos de baile que nos recuerdan al, por siempre, rey del pop, Michael Jackson.