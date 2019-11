Entrevista. Mario Vaquerizo: "Soy feliz al lado de las Nancys Rubias"

Mario Vaquerizo ha tenido la amabilidad de atender a VAVEL días antes de su concierto en Alcalá de Henares. El artista, inmerso en la gira tras la presentación de su nuevo EP Amigas con el grupo Nancys Rubias, hará un alto en el camino con motivo de las ferias y fiestas de la ciudad complutense el próximo 25 de agosto cuando actúe; junto a Nancys, en la Plaza de Toros 'La Estudiantil'.

Pregunta: ¿Cómo se inicia Mario Vaquerizo en el mundo de la música? ¿Siempre quiso hacer lo que hace (el hecho de ser cantante) o cree que el fruto de su éxito y de la profesión que desempeña se debe en parte a Fangoria?

Vaquerizo: "Crecí viendo Grease y desde los cuatro años quise ser John Travolta" Respuesta. No, uno en el momento en que decide subirse a un escenario que en mi caso fue hace 10 años, es porque siempre me ha tirado el mundo del rock y del pop. Crecí viendo Grease y desde los cuatro años quise ser John Travolta con lo cual eso ya te va indicando el querer ser rock star. Obviamente el hecho de que yo esté encima de un escenario que se deba a Fangoria o no.. bien es cierto que yo estoy casado con Alaska y en todo momento ella me animó a que hiciera un grupo como Nancys Rubias, un grupo que en ningún momento ha pretendido vivir de la música, sino hacer un grupo que lo que pretendíamos era pasárnoslo bien. Cuando las cosas son de verdad, cuando las cosas las haces porque te apetece, más allá de que te reconozcan dos personas o sean 25.000 creo que las cosas acaban quedando, y ése es en mi caso como cantante de Nancys.

P. Nancys Rubias siempre ha mantenido relación con Fangoria (de hecho Nacho Canut ha compuesto todas sus canciones), pero inician su particular andadura en el año 2004, ¿cómo se crea el grupo? ¿De quién nace la idea?

R.: La idea nace de Juan Pedro básicamente y yo. Queríamos ser rock stars por un día y dijimos ¿por qué no hacemos un grupo? ¿Si no sabemos tocar? No pasa nada. No es necesario saber tocar un instrumento para ser una rock star y para tener tu grupo y ser dueño de tu grupo. Lo mejor que has de hacer es saber rodearte de “artesanos” y decirles cómo tienen que tocar para tú después tocar las canciones y saber defenderlas como nadie. Así fue como surgió. Luego, nos vino a ver una discográfica como Warner, les encantamos y nos ficharon y a partir de ahí, nos lo hemos currado, cuando hemos querido sacar disco lo hemos sacado, y hemos hecho en todo momento lo que nos apetece. Eso es en lo que radica nuestro éxito. Hemos sido (creo) el grupo más sincero del pop-rock español en muchísimo tiempo.

P. Hasta la fecha cuatro álbumes más el nuevo EP Amigas. ¿Cuál es la esencia que Nancys Rubias aporta para cautivar al público?

R. Yo no sé si cautivaremos o no. Si es cierto que cada vez somos más conocidos y cada vez vienen más gente a nuestros conciertos y sobre todo cada vez los ayuntamientos nos llaman más. Por algo será.

Lo que me cautiva a mí personalmente, es cogerme la Nancy Furgo e irme con mis amigos a dar conciertos por España y yo creo que como la gente no es tonta…Cuando uno se lo está pasando bien encima de un escenario, cuando no pretende aleccionar a nadie ni ser dogmático, la gente de a pie (que es el público masivo), es lo que agradece. Porque aquí nosotros no somos apóstoles ni venimos a adoctrinar ni a evangelizar ni nada por el estilo. Aquí venimos a pasárnoslo bien y punto. Y no por ello significa que no te lo tomes en serio, que no seas profesional, que no llegues a tu hora en la prueba de sonido, que no te preocupes por cada vez cantar mejor…Creo que al final eso es lo que acaba trascendiendo.

P. En ese ascenso, en la carrera hacia vuestro éxito hay un suceso que marca al grupo y es la muerte de uno de sus integrantes en 2008 Susie Pop (la considerada como La verdadera Nancy Rubia) ¿De qué manera afecta esto a la banda?

"Cuando desaparece Susie, decidimos separarnos pero gracias a Nacho y a Alaska a día de hoy seguimos aquí" R. Pues afectó muchísimo. Afectó no solamente a la banda, afectó también a nuestra situación personal porque Susie era; bueno, sigue siendo (porque yo me niego a hablar de ella en pasado), porque sigue presente en nuestras vidas. Pues la pérdida de una persona a la que quieres mucho y eso afecta pero mucho. De hecho cuando desaparece Susie, decidimos separarnos pero gracias a Nacho y a Alaska a día de hoy seguimos aquí; porque ellos fueron los que nos animaron a seguir. Decían que aunque ya no estuviera Susie, Nancys Rubias era tan bueno que el hecho de una posible separación sería una putada para el resto de los mortales. Y como yo a ellos les hago caso en todo y al resto de las Nancys también pues continuamos. Afectó como le afectaría a cualquier persona. Pero las personas (como yo digo) desaparecen cuando se deja de hablar de ellas y Susie como la tenemos presente todos los días y hablamos de ella continuamente, sigue estando con nosotros.

P. Canciones como Sálvame (actual banda sonora del magacín de Telecinco que presenta Jorge Javier Vázquez aunque hecha con anterioridad a la emisión del programa y bajo ningún criterio compuesta para ser la banda sonora del mismo) que gozó de un éxito inconmensurable o el reality Alaska y Mario (MTV) os ayudaron a daros a conocer aún más, pero sin duda la canción Me encanta (versión del tema I love it de Icona Pop) fue y es la más aclamada y cantada entre vuestros fans ¿Por qué se escoge esta canción para versionarla?

R. Se eligió en una casa rural de Aranjuez durante una Semana Santa. Estaba junto a las Nancys y mi amiga Topacio, escuché la canción y dije vamos a hacer una versión de esta canción porque me encanta. Y así fue. Pues como me encantó se lo dije a Nacho Canut, y él le puso al tema Me encanta. En el Universo Nancy (risas) todo surge así. No hay ningún plan orquestado ni nada de marketing detrás. Y eso es lo que al final hace que todo fluya y que todo triunfe. Las personas que hacen eso (refiriéndose a aquéllos que tienen en mente un plan para ganar más dinero) están muy equivocadas en la vida, porque al final si no lo consigues te vas a sentir frustrado. Las Nancys nunca hemos esperado nada. Todos los éxitos que nos vienen, nos vienen como un ‘extra’ y únicamente lo que hacemos es disfrutarlo y reírnos con ellos.

P. Están en estos momentos de gira por España (pasarán por Alcalá de Henares el próximo lunes) con su nuevo EP Amigas estrenado el pasado mes de mayo, ¿qué planes de futuro tienen? ¿Podemos decir que habrá Nancys Rubias para rato?

Vaquerizo: "En el momento en que nos aburramos, lo dejaremos" R. Yo creo que sí. Hasta que nosotros nos divierta sí. En el momento en que nos aburramos, lo dejaremos. De hecho muchas veces si hay vacaciones de por medio por parte de alguna Nancy se suspenden los conciertos y punto. Nosotros no vivimos de esto, aunque indirectamente sí vivimos porque nos pagan por hacerlo, pero Nancys Rubias habrá hasta que a nosotros nos apetezca, porque no formamos parte de nada, no sonamos en ninguna radio comercial. Es el mayor triunfo de Nancys. No nos ponen en radios como Los 40 principales; es más, nos consideran “lo peor”. No sonamos en ninguna cadena radiofónica comercial. Y ahí estamos las Nancys. En este último mes de agosto hemos tenido dieciocho conciertos, solamente en este mes. Desde Febrero llevamos treinta y cinco y… ¿Qué vamos a hacer ante eso? Si no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos con lo cual en el momento en que nosotros decidamos parar el grupo pararemos y si nos apetece seguir, seguiremos.

P. Por último y para concluir, ¿con qué momento de todos los vividos con el grupo se queda?

R. Yo me quedo con los viajes por toda España en la Nancy Furgo, donde paramos cada dos por tres a “atracar” las gasolineras y a beber cerveza. Esos son los mejores momentos. Somos un grupo de mejores amigos con sus cosas buenas y malas pero cada día que pasa lo tengo más claro. Soy feliz al lado de las Nancys Rubias y espero (soy consciente) que ellas también lo son conmigo. Nancys Rubias somos nada más que un grupo de amigos que hace 10 años decidimos canalizar nuestros momentos de ocio en un proyecto musical como es Nancys Rubias y eso es a día de hoy lo que sigue siendo. Eso es lo mejor.