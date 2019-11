Jennifer Lawrence podría estar en 'The hateful eight'

Ayer por la noche saltaba el rumor. Desde Collider se apuntaba la posibilidad de que Jennifer Lawrence tendría un papel en la nueva película de Quentin Tarantino, The hateful eight, cuyo estreno está previsto para 2015.

La actriz se encuentra actualmente terminando el rodaje de Los juegos del hambre: Sinsajo 2, lo que le supondría problemas de agenda y dificultaría su aparición en el western de Tarantino. Sin embargo, la misma fuente asegura que la de Kentucky podría estar a las órdenes del director una vez finalizado este rodaje de la saga juvenil. No obstante, en la agenda de la actriz también están pendientes el rodaje de Joy (David O. Russell) que también se estrenaría en 2015 y de X-Men: Apocalypse (Bryan Singer), lo que haría todavía más complicado su participación en The hateful eight.

En lo referente al papel que interpretará Lawrence, Matt Goldberg, autor de la noticia, asegura que será el de Daisy Domergue ('la prisionera'), sin embargo existe otro personaje femenino que sería el de 'Six horses' Judy, papel que fue interpretado por Amber Tamblyn durante la lectura pública del guion.

A pesar de esto, también existen medios que aseguran que esta información es completamente falsa como es el caso de The Wrap, quien a través de su periodista Jeff Sneider transmitieron las palabras del publicista de la actriz quien aseguraba que los representantes de Lawrence confirmaron que no estaría en este proyecto. Sin embargo, Collider no rectificó y aseguró que su información era cierta, lo que abrió el debate en las redes sociales.

@TheInSneider they can say that all they want.

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) agosto 21, 2014

Por otra parte, Justin Krill (Variety) añadía tres nombres más a la lista: Evan Rachel Wood, Geena Davis y Hilary Swank; a la vez que confirmaba la información de Collider.

Filtrado el teaser trailer

Sin haber rodado todavía ninguna escena y sin haber escogido (al menos oficialmente) ningún actor ni actriz, la nueva película de Tarantino ya cuenta con teaser, aunque dadas las circunstancias solo está compuesto por los nombres de los personajes.

El teaser se muestra junto a Sin City: una dama por la que matar que este fin de semana ha llegado a los cines de Estados Unidos. Fue en uno de los pases de dicha película donde alguien grabó teaser y después lo colgó en YouTube.

A raíz de lo visto en el vídeo, los ocho odiosos serán: Marquis Warren, 'el cazarrecompensas'; John Ruth, 'el verdugo'; Daisy Domergue, 'la prisionera'; Chris Mannis, 'el sherrif'; Bob, 'el mexicano'; Oswaldo Mobray, 'the little man'; Joe Gace, 'the cow puncher'; Sandy Smither, 'el confederado'.