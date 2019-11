Emmys 2014: Series de drama. 'Breaking Bad' y Matthew McConaughey, los favoritos

El próximo 25 de agosto se celebrará la 66ª edición de los Emmy, y hay muchos favoritos que esperan salir triunfadores. En este artículo se analizarán las categorías más importantes sobre las series de drama.

Mejor Drama

Entre las seis series nominadas al galardón de mejor drama no hubo sorpresas, y entraron en la disputa las mismas que el año pasado, con la única novedad de True Detective, que cogió el puesto que ha dejado Homeland, con una tercera temporada más floja que las dos primeras. Estas seis series son: Juego de Tronos, Breaking Bad, House of Cards, Downton Abbey, Mad Men y True Detective.

Breaking Bad, que hace ya casi un año emitió su último capítulo, sale como la gran favorita para revalidar el título que ya consiguió el año pasado. Si con la primera parte de la quinta temporada ganó el Emmy a mejor drama, sería toda una sorpresa que con la segunda, con unos ocho últimos capítulos de los mejores de la ficción, se fuera sin él. Además, que sería la mejor manera de despedir a esta serie, considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos. Con el Globo de Oro ganado en febrero, su último premio importante pasa por esta edición de los Emmy.

La candidata a disputarle el premio será True Detective, la revelación de este 2014, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que también se estrenan en las nominaciones de Mejor Actor. Con un poco de polémica por si debería haber estado o no en la categoría de miniseries en vez de la de series –cuenta solo con ocho capítulos– , la serie de Nic Pizzolatto ha entrado de la mejor manera posible en la lista de las grandes series dramáticas.

Juego de Tronos, la serie con más nominaciones en esta edición, con 19 en total, vuelve a estar presente para poder alzarse como mejor serie. Finalizada su cuarta temporada, y con más seguidores que nunca, cada año se le ven más posibilidades de coronarse triunfadora. Sin embargo, la poca estima que se tiene en estos premios cuando de género fantástico se trata, la deja con pocas opciones reales de victoria, aunque sorprendería que no ganase ningún año el premio a mejor drama.

De entre las seis series candidatas, hay cuatro que pueden entrar en las disputas para ganar, las tres comentadas, y House of Cards, la serie protagonizada por Kevin Spacey centrada en la vida política de los Estados Unidos. Con una muy buena crítica que la atesora, vuelve por segundo año a los Emmy, y lo hace con opciones en las categorías más importantes (Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Drama). Sus fuertes competidores es su mayor escollo, pues parece claro que tiene la calidad suficiente para cosechar el premio. De haber sido estrenada unos años atrás, se hubiera alzado, sin duda, con el galardón.

Con esta hipótesis, se las tendría que haber visto con Mad Men, la serie que durante años dominó la categoría. En 2011, sin embargo, terminó su reinado y desde entonces no ha vuelto a levantar cabeza. Este año, más que probablemente continuará con su caída libre, que ya se ha demostrado en las nominaciones, siendo el año en el que menos ha conseguido con tan sólo cuatro. Su única esperanza por revalidar triunfo parece ser en la próxima edición, con la serie ya finalizada, para poder agradecer de este modo a Don Draper y su agencia todas las horas de entretenimiento que habrán brindado durante ocho años.

La última candidata es Downton Abbey, un clásico que des de 2011 siempre está presente en los Emmy. En su primera aparición compitió en la categoría de miniseries y se llevó el premio, pero en 2012 y 2013 entró a formar parte de las series de drama y sus posibilidades se desvanecieron. En esta edición de 2014, sin embargo, ni como miniserie partiría con demasiadas opciones. La familia Crawley deberá resignarse un año más.

Mejor Actor protagonista

Los nominados de esta edición a Mejor Actor reflejan el alto nivel que ha pasado por las pantallas de televisión este último año. Entre los seis candidatos se encuentran tres Oscar (dos de Kevin Spacey y uno de Matthew McConaughey) y dos Globos de Oro (uno de Bryan Cranston y el otro de Jon Hamm). Los otros dos actores no se quedan atrás, pues cuentan con un gran número de nominaciones: Woody Harrelson, con dos nominaciones a los Oscar y tres nominaciones en los Globos de Oro, y Jeff Daniels, con cuatro nominaciones a los Globos de Oro.

Matthew McConaughey parte con ventaja en la categoría gracias a su esplendido papel en True Detective, interpretando al inteligente y introvertido policía Rust Cohle. Sus pensamientos, diálogos y miradas, dejaron la boca abierta a más de uno, y sería una sorpresa que el galardón no cayera en sus manos. De esta manera, conseguiría ganar en el mismo año Oscar, Globo de Oro y Emmy, hazaña que centrándonos en actores y actrices, solo ha conseguido Helent Hunt en 1998, con la serie Loco por ti y la película Mejor… imposible.

Su compañero en la serie, Woody Harrelson, es uno de los que podría evitar esta gesta. Poniéndose en la piel de Marty Hart, el compañero de Cohle en las investigaciones, Harrelson también se ha ganado claramente la nominación. Eso sí, parece imposible que se pueda llevar el premio antes que McConaughey.

Bryan Cranston sí que es uno de los que realmente podría evitar el triunfo del actor de Dallas Buyers Club. Tres veces ganador del galardón, sería poner la guinda al pastel un cuarto premio para finalizar su etapa de traficante de metanfetamina en Breaking Bad. Sus ya muchas estatuillas y la competencia de McConaughey, pero, le pueden dejar sin un Emmy que realmente merece.

Kevin Spacey, uno de los mejores actores de Hollywood, que hace dos años se pasea por la Casa Blanca como Frank Underwood en House of Cards. Él es otro de los candidatos con opciones al premio. Como con su serie, su mayor problema son sus competidores, de más repercusión mediática y glamour, que probablemente le dejarán sin el que sería su primer Emmy. En 2015, sin Cranston y sin McConaughey –True Detective cambiará el reparto– debe ser su año.

Jeff Daniels, ganador inesperado en la pasada edición, dejando al mismo Kevin Spacey y a Bryan Cranston sin premio, le dejan con pocas opciones de repetir. Will McAvoy en Newsroom debe agradecer el galardón del año pasado, y esperar más bien poco en esta edición.

Y por último, Jon Hamm, Don Draper en Mad Men. Nominado cada año des de 2008, seis veces por Mad Men y tres por 30 Rock, y sigue sin premio. Si ya no pudo ganar cuando su serie arrasaba, la conocida como ‘la maldición de Mad Men’, parece más que imposible que se pueda llevar el premio este año.

Mejor Actriz protagonista

Si con el premio a Mejor Actor hay un claro favorito, en el de Mejor Actriz pasa todo lo contrario. Es difícil saber quién se puede llevar la estatuilla que en los dos últimos años ha ido a parar a Claire Danes. Las seis candidatas nominadas son: Robin Wright, Julianna Margullies, Lizzie Caplan, Michelle Dockery, Kerry Washington y la misma Claire Danes.

Claire Danes, la última ganadora con los premios en 2012 y 2013, por su papel de Carrie Mathison, Oficial de Inteligencia de la CIA, en Homeland vuelve a estar presente, pero este año, con menos opciones. La poca presencia de la serie en las nominaciones y la ausencia por primer año en Mejor Drama, hace difícil imaginarse que Danes repita premio y, de esta manera, conseguir el tercero consecutivo.

La que parte como favorita es Robin Wright, esposa de Kevin Spacey en House of Cards, que ya consiguió el Globo de Oro a principios de año y espera ahora cosechar el Emmy que ya optó en 2013. Con sus miradas impenetrables y sonrisas frías consigue intrigar de una manera que pocas actrices pueden, por lo que si finalmente consigue el premio, sería de lo más acertado.

Julianna Margullies es la otra gran candidata a mejor actriz. La protagonista de The Good Wife, con su papel de Alicia Florrick, vuelve otro año más a la ceremonia de los Emmy, y serán ya diez, las veces que ha sido nominada. Ganadora en 1995 por ER y en 2011 por The Good Wife, con Claire Danes un poco fuera de juego, vuelve a tener muchas opciones de conseguir el premio. El haber sido ya ganadora en 2011 por el mismo papel, le puede jugar en desventaja respecto a Wright.

Michelle Dockery, Lady Mary Crawley en Downton Abbey, consigue otra nominación y ya van tres seguidas. Eso sí, parece que se quedará con eso, con otra nominación. Como su serie, parece difícil que dé el salto y consiga cosechar el premio importante.

Otra de las candidatas es Kerry Washington, por Scandal. Como Dockery, es probable que vaya acumulando nominaciones –esta es su segunda–, pero está muy complicado que llegue a poder levantar algún día la estatuilla. Al menos, en esta edición, parece casi imposible viendo las otras candidatas.

Lizzy Captain es la sexta y última actriz que opta al premio, pero viendo como la Academia ha menospreciado su serie, Masters of Sex, no hace pensar que con ella sí lleguen premios. Su brillante papel de Virginia Jonhson, pero, seguro que le comportará más nominaciones en otras ediciones y, por qué no, conseguir algún año el galardón.

Mejor Actor secundario

En esta categoría tampoco hay ningún actor que salga favorito del todo y casi todos podrían tener opciones. Los seis nominados son: Jon Voight, Peter Dinkladge, Josh Charles, Jim Carter, Aaron Paul y Mandy Patinkin.

Jon Voight. Ganador de un Oscar en 1979 por El regreso, este 2014 volvió a saborear el gusto de la victoria con la conquista del Globo de Oro a mejor actor de reparto, por lo que sale como favorito en esta edición de los Emmy. Interpretando a Mickey Donovan, el padre del protagonista de Ray Donovan, se pone en la piel de un delincuente que acaba de salir de la cárcel. Para muchos, su personaje es uno de los puntos fuertes de la serie.

Otro de los favoritos es, como casi cada año, Aaron Paul, Jesse en Breaking Bad. Ganador en dos ocasiones del galardón, como pasa con su compañero de serie Bryan Cranston y la ficción en general, estaría bien que se despidiera con otra estatuilla. Cabe decir, sin embargo, que los últimos capítulos de la serie son más pensados por Walter White (Cranston) que por su personaje, y esto le podría disminuir las posibilidades de triunfo.

Peter Dinkladge, Tyrion en Juego de Tronos, es otro de los que suena con fuerza. Ha estado nominado los cuatro años desde que se estrenara la serie, y ganó en la primera edición. Después de dos años sin premio, quizá este 2014 vuelva a ser el elegido. Cuenta con el emotivo discurso del juicio a su favor. La serie de los Siete Reinos parece que depende de él si quiere ganar algún premio para algún actor (hombre), pues no habido ningún otro que haya sido nominado alguna vez en los Emmy. Él, los cuatro años.

De entre los que tienen menos opciones, el que más tiene sería Mandy Patinkin, Saul Berenson en Homeland. En la última temporada ha gozado de mayor protagonismo y es su segunda nominación seguida, por lo que hace pensar que puede tener opciones reales. Aún así, es difícil que pase por delante de los tres actores mencionados. Otro punto en contra es que parece ser que esta no será una edición de los Emmy para recordar en el equipo de Homeland. Pero si alguna sorpresa agradable pueden tener, esa puede ser la de Patinkin.

El actor Jim Carter, Mr. Canson en Downton Abbey, es otro de los que parten con pocas opciones pero que podrían dar la campanada. Es su tercera nominación seguida y, aunque nadie lo pondría como ganador, si las votaciones están ajustadas estaría bien no descartarle del todo.

Por último, Josh Charles, Will Gardner, en The Good Wife es probablemente el nominado que parte con menos expectativas. Ya estuvo nominado en 2011 por el mismo papel, y en esta edición se ha vuelto a colar entre los seis. Aún así, parece ser que para él la nominación ya es el premio.

Mejor Actriz secundaria

Es la categoría con menos favoritas y muchas de ellas cuentan con opciones para llevarse el galardón. Las seis nominadas son: Anna Gunn, Joanne Froggatt, Christina Hendricks, Maggie Smith, Lena Heady y Christine Baranski.

Anna Gunn, Skyler en Breaking Bad, es la ganadora del año pasado y, con esta, ya son tres veces consecutivas las que opta al galardón. Como sus compañeros Bryan Cranston y Aaron Paul, parte con opciones para despedirse con premio. Los últimos capítulos de la serie le permitieron mostrar todo su potencial.

Otra actriz que lleva mostrando todo su potencial desde hace años es Lena Heady, Cersei Lannister en Juego de Tronos. Ella, en cambio, es la primera vez que se le es reconocido su trabajo y estará en la ceremonia como nominada. Teniendo en cuenta que esta es su primera nominación y que la serie contará con más temporadas, puede que aún no salga como ganadora. Pero que tiene opciones, está más que claro.

Maggie Smith vuelve a repetir nominación y ya van cuatro seguidas. En 2011 y 2012 consiguió el premio, pero el año pasado Anna Gunn le arrebató el tercero. Su papel de Violet Crawley en Downton Abbey vale conseguir otra vez la estatuilla, pero parece ser que ya ha sido más que reconocida y ahora le será difícil volver a ser la triunfadora.

Su compañera de serie, Joanne Froggatt, sí que podría ganar el Emmy, que en su caso sería el primero. Ya fue nominada en 2012 y en esta edición vuelve como más que posible ganadora. Ha tenido más relevancia en la cuarta temporada y es una de las candidatas con más opciones.

Otra actriz habitual en la categoría es Christina Hendricks. Es su quinta nominación, y tiene el mismo problema que su compañero Jon Hamm. Si no pudo conseguir el galardón cuando Mad Men lo ganaba casi todo, ahora parece más que improbable. Más aún, teniendo en cuenta que en esta temporada su personaje ha tenido menos importancia que en otros años.

La sexta actriz con opciones a premio es Christine Baranski, otra clásica de esta categoría. Quinto año consecutivo que está nominada y parece que si no lo gana en esta edición, ya no lo ganará nunca. Ha tenido bastante relevancia en la temporada de The Good Wife y su papel podría ser recompensado con el que sería el segundo Emmy de su trayectoria, después del que ganó en 1995 con Cybill.

Los grandes olvidados

Como cada año, los Emmy han olvidado a series, actores y actrices que deberían estar en la gala del día 25.

Por lo que hace referencia a las series, el alto nivel de las elegidas dejaba con pocas opciones a otras que quizás merecerían algo más. Es el caso de Masters of Sex, Hannibal o The Americans, que esperaban gozar de su primera nominación como mejor drama. The Good Wife, por su parte, con su quinta temporada, la considerada como la mejor que han hecho, también se esperaba que pudiera volver a competir por el premio gordo. Homeland, ganadora en 2012, no ha cumplido con las expectativas y este año se ha quedado sin nominación, aunque no deja de sorprender. La baja de Breaking Bad el próximo año abrirá una puerta que estas nuevas series no pueden dejar escapar.

Orphan Black es otra de las series que podría incluirse en esta lista, la serie sobre clones, que en junio finalizó su segunda temporada con muy buena crítica, pero que también ha sido ninguneada en los Emmy. Lo más extraño es que ni su protagonista, la canadiense Tatiana Maslany, haya sido nominada. Maslany se pone en la piel de más de seis personajes, todos con una caracterización diferente, y es incomprensible que no esté entre las seis nominadas a Mejor Actriz. Matthew Rhys y Keri Russel de The Americans también se esperaba que estuvieran nominados.