Emmys 2014: miniseries y TV movies

Las categorías de miniserie y TV movie son dos de las más aclamadas dentro de los premios Emmy. Sin embargo, al mismo tiempo que su importancia cada vez es mayor, sus nominados son cada vez más extraños e inesperados, con candidatos que no encajan del todo dentro de esas secciones, no por su calidad, sino por su estructura. A pesar de ello, la Television Academy sigue aceptando estos extravagantes casos, en una lograda estrategia por parte de creadores y directores de las diferentes cadenas para asegurarse la victoria por encima de sus competidoras.

No obstante, no es la única extrañeza, ya que ambas secciones aparecen separadas en los premios de mejor miniserie y mejor TV movie, pero las dos comparten categoría cuando se trata de los mejores actores y actrices (tanto principales como secundarios), mejor dirección y mejor guión. Todo esto a pesar de las grandes diferencias que hay entre uno y otro género televisivo. Está claro que aún hay cosas que estos premios necesitan mejorar con urgencia.

Miniseries

La favorita de este año es sin duda Fargo, una obra maestra de FX que presenta una adaptación de la película de los hermanos Coen de 1996 con una historia y unos personajes diferentes, pero que se caracteriza por un magnífico humor negro y un guión muy bien desarrollado por un elenco altamente cualificado y lleno de rostros televisivos queridos. Pero hay otros cinco nominados que también compiten por la pequeña estatua.

American Horror Story repite nominación por tercer año consecutivo American Horror Story vuelve a repetir por tercer año consecutivo dentro de los nominados, a pesar de contar con tres temporadas y una cuarta en camino. Es cierto que en cada tanda de episodios, tanto los personajes como la historia cambian, pero Ryan Murphy sigue insistiendo en calificar a su terrorífica serie como una "mini-ficción". Otra que repite es Luther, una británica y policiaca ficción nominada en 2012 que finalizó el verano pasado. Pero no está sola porque Treme, serie creada por David Simons (The Wire), también opta al Emmy a mejor miniserie por su cuarta y última temporada que tuvo 5 episodios y terminó en diciembre de 2013.

Bonnie and Clyde y The White Queen son las dos series más desapercibidas por la crítica Por último, hay dos miniseries que prácticamente no han sido mencionadas por la crítica y que, por género, deberían ser las que verdaderamente optasen al premio, indiferentemente de la calidad. Por un lado está Bonnie and Clyde, la miniserie de Lifetime que narra la historia de esta pareja ladrona de bancos en medio de la depresión americana de los años 30, que difiere un poco con los sucesos que ocurrieron realmente. Por otro lado se encuentra The White Queen, una co-producción entre la BBC y Starz que contó con 10 episodios y una única temporada. Actualmente, su canal en los Estados Unidos pretende realizar una secuela contando la historia de The White Princess.

TV movies

Si Ryan Murphy no obtiene el premio por American Horror Story, siempre podrá tener el consuelo en The Normal Heart, una película para televisión creada por él que parte como gran favorita en esta edición. En esta obra, emitida en HBO, se narra el inicio de la crisis del VIH entre la comunidad gay de Nueva York en la década de 1980.

Killing Kenedy, The Normal Heart y Muhammad Ali's Greatest Fight son las tres TV movies históricas de este año El tema histórico parece ser el predominante en esta categoría, que se estrena por separado esta edición. Otras candidatas son: Killing Kennedy, película estrenada por National Geographic con motivo del 50º aniversario del asesinato de Kennedy dentro de su coche; y Muhammad Ali's Greatest Fight, película emitida también en HBO que no es de boxeo, sino que cuenta la historia de Muhammad Ali cuando se opuso a alistarse en el ejército americano por la Guerra de Vietnam.

Los Emmy 2014 también cuentan este año con un remake de una película estrenada en 1985 y protagonizada por la oscarizada Geraldine Page. Se trata de The trip to Bountiful, que posee un elenco renovado y una historia igual de enternecedora interpretada por el mismo reparto que estrenó la obra de teatro en Broadway el año pasado, entre los que se encuentran la octogenaria Cicely Tyson, ganadora de un Tony por interpretar a Carrie Watt.

Por último, una de las tv movies que optan al Emmy es Sherlock: His last vow. Sorprendentemente, no es una película para televisión, es el tercer capítulo de la tercera temporada del detective británico. Aún así está nominado para conseguir el premio. La razón de ello es la duración del episodio, de 90 minutos. Sin embargo, supone la conclusión de los otros dos episodios, por lo que el capítulo carece de sentido y de hilo argumental por separado.

Reparto, dirección y guión

Miniseries y tv movies se enfrentan juntas en el resto de categorías: reparto, dirección y guión Aunque en las principales categorías de miniserie y TV movie los favoritos están muy claros, en el resto de secciones se desconoce quién tiene más posibilidades de ganar el Emmy. Uno de los motivos es por encontrar a varios artistas de una misma ficción compitiendo entre sí y otra de las razones es por ver a series y películas nominadas en la misma categoría, como por ejemplo ocurre en mejor guión y dirección: The Normal Heart optaría a ambos premios, al igual que Fargo, American Horror Story y Sherlock. Muhammad Ali's Greatest Fight también optaría a mejor dirección, mientras que Treme y Luther están nominados a mejor guión.

En mejor actriz, se encuentra una gran lucha por el primer puesto entre la talentosa Jessica Lange por American Horror Story y la veterana Cicely Tyson por la película para televisión The trip to Bountiful. Otras nominadas son Helena Bonham Carter por Burton and Taylor, Minnie Driver por Return to Zero, Sarah Paulson también por American Horror Story y Kristen Wiig por The Spoils of Babylon.

En la categoría a mejor actor sucede una cosa curiosa, y es que los británicos Benedict Cumberbatch y Martin Freeman (Sherlock y Watson en la serie de BBC) se enfrentan por separado: Cumberbatch por Sherlock: His Last Vow, y Freeman por Fargo. Además, Billy Bob Thorton también opta al Emmy por Fargo y Mark Ruffalo por The Normal Heart, lo que indica que va a ser una batalla bastante reñida. También están nominados Chiwetel Ejiofor por Dancing on the Edge y Idris Elba por Luther.