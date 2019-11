M83 a cámara lenta

Anthony Gonzalez, genio y figura que se esconde detrás de M83, ha presentado un nuevo videoclip para Lower Your Eyelids to Die with the Sun nueve años después. La canción pertenece al álbum Before The Dawn Heals Us, publicado hace más de nueve años. Fue el tercero en la discografía de M83, el primero tras la salida del segundo miembro inicial de la banda junto a Gonzalez, Nicolas Fromageau. Aunque ya su segundo elepé tuvo reconocimiento mundial, Before The Dawn Heals Us fue el que le catapultó definitivamente al éxito en Norteamérica.

El videoclip presenta el sello del director Yoonha Park, autor de diversos audiovisuales para otras bandas. Pro Anti Anti, el curioso vídeo de Liars, o Talk, de Big Deal, son dos ejemplos firmados por el director afincado en Brooklyn que pueden verse a través de su canal de Vimeo. En Lower Your Eyelids To Die With The Sun, se sirve del slow motion (cámara lenta) y efectos digitales para crear un bello telón de fondo a la canción, con la que armoniza perfectamente.

Reedición de los tres primeros álbumes

El estreno del videoclip viene motivado por la reedición a nivel mundial de los tres primeros álbumes: M83 (2001), Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts (2004) y Before the Dawn Heals Us (2005). El lanzamiento será realizado a través de Mute y está programado para el próximo 25 de agosto. Vendrá acompañados, además, de dos EP con remixes y caras B, aunque su publicación tendrá que esperar hasta el 9 de septiembre.