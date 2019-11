Chloë Grace Moretz regresa con 'If I Stay'

Con apenas 17 años de edad, la actriz Chloë Grace Moretz se podría decir que ya es una veterana del cine, con más de 30 películas filmadas, la joven sigue trabajando constantemente, a un ritmo sano y sin mayor problema. Sus interpretaciones han sido diversas y en producciones bastante faustuosas. Repasemos un poco sobre su filmografía.

Recordemos la película Hugo (2011) nominada a 11 premios Oscar, en donde interpreta a Isabelle, quien se convierte en la leal amiga de Hugo Cabret. Un mágico film dirigido por el acertado Martin Scorsese.

Otra de sus interpretaciones más comentadas ha sido en la cinta Let Me In (2010), una adaptación de la producción sueca Let The Right One In, en donde Moretz interpreta a una solitaria niña vampira con mucha sed de amor. La película generó excelentes críticas y la química entre Moretz y su coestrella Kodi Smit-McPhee, se hizo notar al instante. También, uno de los trabajos más taquilleros que ha tenido la joven actriz ha sido Kick Ass (2010), sobre un grupo de súper-héroes bastante particulares. A pesar de ser una película que trata un tema de violencia y algunas partes subidas de tono, esta cinta fue un éxito de taquilla y tuvo una tanda de críticas muy positivas, dejando a Moretz en las alturas por su presencia y desenvolvimiento.

"Let me In" (Detrás de cámaras) Foto por: MovieGeek

Moretz ha declarado en varias oportunidades que es una joven común y corriente y que si bien sus papeles encarnados son algunos bastante oscuros y violentos, asegura son coincidencias cinematográficas y que se considera una persona con una vida feliz.

"If I Stay" Foto por: AliceMarvels

La otra cara de la moneda vendrìa con If I Stay. Esta vez rompe el molde y vemos una historia de amor adolescente. Entre romance y drama, Moretz toca otra parte de la demografía y atrae a un mayor público femenino y joven. La novela de Gayle Forman (2009) ha sido premiada como una de las mejores de su año y su paso por el cine no se hizo esperar. En la actualidad los libros dirigidos a adolescentes/adultos están generando excelentes números en taquilla al adaptarse al cine. La base de fans de este género es bastante apasionada y se identifican mucho con las historias relatadas.

If I Stay relata la historia de Mia, una adolescente violoncelista que sufre un terrible accidente automovilístico junto a su familia, el cual la lleva al coma. En su estado ella puede ver lo que está ocurriendo en su presente y recuerda muchos momentos de su pasado. Estando entre la vida y la muerte, debe elegir entre ir al más allá junto a su familia o poner la fuerza necesaria para sobrevivir y volver a una vida completamente diferente a la que una vez tuvo.

Se espera el estreno de If I Stay en España para Setiembre 2014.