Entrevista a Jesús Castro: "Ha sido un orgullo inmenso poder rodar con Luis Tosar"

Gibraltar, la frontera sur de Europa. Dos continentes, tres países, catorce kilómetros. Un lugar perfecto, el Estrecho, para alcanzar la gloria desafiando al mar y al viento. Riesgo, adrenalina, dinero y éxito al alcance de cualquiera capaz de atravesar la distancia que separa Europa de África en una lancha cargada de hachís sorteando el acecho de patrulleras y helicópteros de la policía. 'El Niño' y 'El Compi' no tienen miedo, quieren iniciarse en el mundo del narcotráfico, montar su propio negocio. Para ellos es casi un juego, a fin de cuentas se han criado en la cultura del contrabando.

Este es el argumento de la nueva película que verá la luz el 29 de agosto. Producida por Telecinco Cinema en colaboración con Ikiru Films, Vaca Films y El Toro Pictures, y distribuida en España por Fox, promete ser uno de los films más vistos de los próximos meses.

CINE VAVEL ofrece una entrevista en primicia a Jesús Castro en medio de todo el revuelo mediático que supone el estreno de un largometraje de este calibre.Un gaditano que ha dado el salto a la gran pantalla y que promete ser uno de los actores revelación de nuestro cine.

En sus palabras se percibe la humildad pero a la vez la ilusión y entusiasmo de alguien que ,a pesar de haber empezado hace poco en el camino audiovisual, quiere avanzar con paso firme por mantenerse arriba. Sin duda, talento no le falta.

Pregunta: ¿Qué supuso para usted su elección entre más de 3000 candidatos para interpretar el papel protagonista en El niño?

Respuesta: La verdad es que no tengo en cuenta demasiado que fuese entre 3000 personas. Me quedo con que era la persona que estaban buscando en ese momento para interpretar el papel y no le doy más vueltas a lo demás.

P: ¿Cómo lleva su familia eso de tener a una de las revelaciones del cine español en casa?

R: Se nota que están muy contentos e incluso más nerviosos que yo. Ahora en la víspera del estreno están bastantes inquietos por saber como va a reponder la gente con la película.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia de poder rodar en su debut en el cine junto a actores de la talla de Luis Tosar?

R: Para mí ha sido un placer enorme y un orgullo inmenso poder rodar con un 'monstruo' de la interpretación como Luis. Además compartir también rodaje con Sergi, Eduard ,Bárbara...etc se ha convertido en algo muy gratificante.

P: ¿Le resultó fácil adaptarse a su papel dentro del film?

R: Sí. La verdad es que gracias a la directora de casting que fue mi coach, Yolanda Serrano y Daniel me fueron explicando un poco que movía a El niño y yo fui interiorizando poco a poco el personaje hasta que lo metí dentro.

"Lo que más destacaría de Daniel Monzón es su humildad"

P: ¿Cómo definiría a Daniel Monzón como director? ¿Qué aspectos cree que le hacen destacar durante su trabajo en los sets de rodajes?

R: Ante todo le gusta que todo salga bien, es perfeccionista y destacaría de él la humildad con la que lleva a cabo su trabajo. Fue una de las cosas que más me transmitió, es uno de los mejores directores de cine de España y tiene un carácter que a mi me sorprendió bastante.

P: ¿Podría contarnos alguna anécdota interesante del rodaje?

R: Sí que me acuerdo, por ejemplo, que estábamos rodando una escena de acción. Luis Tosar estaba arriba subido en el helicóptero y yo con la embarcación de 12 metros abajo en el agua. Me estaba apuntando y encañonando desde el aire y se le cayó el arma al mar. Fue una situación graciosa porque aunque estábamos en tensión porque la escena lo requería en ese momento, el hecho de ver que estábamos los dos metidos en situación y me estaba apuntando sin nada en las manos fue algo que inevitablemente causó risas en el equipo.

P: ¿Qué cree que hará que la gente se decante por El niño a la hora de elegir película entre todas las que compartan cartelera en las salas españolas?

R: Yo creo que van a ver la película porque no sólo trata de un tema. El largometraje abarca un largo abanico de temáticas, desde el amor a la acción y la amistad. Hay un conjunto muy amplio de cosas que le va a interesar mucho a la gente.

P: ¿Cuál sería su objetivo como actor en el que usted sentiría que ha llegado a la cima de su carrera profesional?

R: La verdad es que no pienso ahora mismo en el futuro. Esto es como un videojuego que va por pantallas, ahora mismo estoy en la pantalla de la promoción de la película, centrado al cien por cien y no pienso ni en el mañana.

P: ¿Qué opina de la situación actual de las salas de cine españolas? ¿Volveremos a los tiempos en los que no quedaba ni una butaca vacía?

R: Bueno yo la verdad es que espero que remonte un poco el sector. Está complicado por el tema de paro que sufren muchas personas. Hay gente que no tiene dinero para permitirse pagar una entrada de cine pero espero que cambie un poco el tema y empiecen a llenarse de nuevo como antes.

P: Además de El niño, también le podremos ver en la nueva película de Alberto Rodríguez, La Isla Mínima ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a un director que ha cosechado importantísimos éxitos con títulos como 7 Vírgenes o Grupo 7?

R: La verdad es que ha sido impresionante. De no trabajar en esto a salir de El niño y empalmar como quien dice con La Isla Mínima ha sido una experiencia que no hay palabras para describirla. Estoy contentísimo por hacer compartido reparto con grandes actores y haber conocido a un gran grupo encabezado por Alberto Rodríguez que es un gran director y mejor persona.

P: Hasta ahora las dos películas en las que ha participado están englobadas en el género policíaco ¿Le gustaría rodar alguna película con alguna temática en concreto?

R: En estos momentos no tengo ningún prototipo específico de película. Lo que si es cierto es que me he sentido muy cómodo y me ha divertido mucho rodar las secuencias de acción. Antes cuando estaba en el proceso de grabación no me daba cuenta de todo lo que he hecho durante el rodaje, como ahora cuando veo la película, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien en los días de rodaje.

"No me gustan las comparaciones, quiero que se queden con Jesús Castro"

P: Le definen como uno de los actores más atractivos del momento. ¿Es fácil para alguien que acaba de empezar en este mundo abarcar toda la presión que supone el fenómeno fan?

R: Se están haciendo comparaciones grandes y a mi en particular no me gusta mucho. Que me comparen con Paul Newman o Steve McQueen es un halago muy grande pero yo prefiero que se queden con Jesús Castro. En cuanto a mi físico opino que no es para tanto, eso lo primero y sobre todo trato de llevarlo con tranquilidad que es lo importante.

P: ¿Qué consejo le daría a las miles de personas que cada día sueñan con ser actor?

R: Lo más importante es tener ganas de aprender, ganas de trabajar y si le llega la oportunidad, que ojalá le llegue si se lo curra, disfrutar cada plano como si fuese el último porque nunca se sabe cuando será el final.

A solas con Jesús Castro

Conozcamos ahora un poco más de cerca a Jesús Castro:

P: Una película

R: El Padrino

P: Un actor

R: Luis Tosar

P: Una actriz

R: Bárbara Lennie

P: Una canción

R: El Viejo Verano (El Barrio)

P: Una comida

R: El pollo con arroz de mi madre

P: Una ciudad

R: Vejer de la Frontera

P: Algo que no falta en su maleta

R: El chándal para hacer algo de ejercicio

P: Un sueño que quiera cumplir

R: Poder seguir dedicándome a esto y que sigan contando conmigo para futuros proyectos.