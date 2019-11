Ganadores Premios Emmy 2014

05:07. Hasta aquí la retransmisión en directo de la 66ª edición de los Primetime Emmy Awards. Mañana estará disponible en VAVEL una crónica con todos los detalles y reacciones de la gala de esta noche. ¡Buenas noches a todos!

05:03. Cinco de los premios principales han sido para Breaking Bad. Anna Gunn, Aaron Paul y Bryan Cranston han ganado sus respectivos Emmy, a los que hay que sumar el de Mejor Guión en Drama y Mejor Serie de Drama.

05:02. En resumen, una gala con pocas sorpresas, entretenida aunque sin momentos destacables, exceptuando la emotiva despedida a Robin Williams. Lo más recordado será la despedida de Breaking Bad por la puerta grande.

04:59. Y con este merecido premio a Breaking Bad, termina la 66ª edición de los Primetime Emmy Awards.

04:58. Es el segundo premio consecutivo para Breaking Bad en esta categoría. La despedida perfecta para la sublime ficción de AMC. Vince Gilligan agradece al "mejor equipo de la historia" su labor.

04:57. Halle Berry sale a escena para dar el premio gordo de la noche. El Emmy a Mejor Serie de Drama es para Breaking Bad.

04:55. Falta el gran premio de la noche: Mejor Serie de Drama. Breaking Bad, True Detective... ¿Quién ganará?

04:53. Aunque este es el quinto año consecutivo que la serie de ABC gana el galardón, muchos esperaban que Orange is the New Black fuera la que se llevara la estatuilla este año.

04:52. Sopresa también en la categoría de Mejor Serie de Comedia. Jay Leno ha sido el encargado de decir que Modern Family es de nuevo la mejor ficción de comedia.

04:50. Este es el cuarto y último Emmy para Cranston por su papel en Breaking Bad. Los anteriores fueron en 2008, 2009 y 2010. "Le quiero dedicar el premio a Anna Gunn. Nuestras escenas fueron increibles, sobre todo las de cama".

04:49. Sorpresa en esta categoría. Muy merecido premio para Cranston, que sirve de despedida a una de las mejores series de la historia de la televisión. El favorito Matthew McConaughey se vuelve a casa con las manos vacías.

04:47. Julia Roberts sale al escenario para entregar el Emmy al Mejor Actor de Drama. El ganador es Bryan Cranston por su papel de Walter White en Breaking Bad.

04:41. Nueva pausa antes de que se conozcan los premios gordos de la noche: Mejor Serie de Drama, Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor de Drama.

04:39. Uno de los grandes premios de la noche. El Emmy a Mejor Actriz Principal en Drama es para Julianna Margulies. Es su tercer Emmy, su segundo por The Good Wife. "Que buen momento para las mujeres en televisión", han sido sus primeras palabras.

04:35. El Emmy al Mejor Guión en Drama es para Moira Walley-Beckett, por el capítulo Ozymandias de la serie Breaking Bad. "Vince Gilligan, esto es tu culpa", ha dicho la guionista al recibir la estatuilla.

04:30. Una emocionada Anna Gunn recoge su segundo Emmy consecutivo como Mejor Actriz Secundaria en Drama.

04:28. La ganadora del Emmy a Mejor Actriz de Reparto en Drama es Anna Gunn por su papel de Skyler White en Breaking Bad.

04:27 Debra Messing y Jim Parsons salen a escena para entregar el Premio a Mejor Dirección en Drama. El Emmy va para True Detective. Cary Joji Fukunaga, director del capítulo Who Goes There recoge el galardón.

04:22. El último proyecto televisivo de Williams fue The Crazy Ones en CBS, que fue cancelada hace meses tras su primera y única temporada.

04:21. Se están mostrando imágenes de Robin Williams en las pantallas del Nokia Theatre con sus mejores momentos en la pequeña pantalla.

04:19. Momento especial en la gala cuando Billy Cristal entra a escena para hacer un especial homenaje a Robin Williams. Su reciente e inesperada muerte conmocionó al mundo entero y ahora, su gran amigo Cristal le despide con un emotivo discurso.

04:17. Paul Walker, Juanita Moore, James Avery, Daniel Platt, Lucy Hood, Philip Seymour Hoffman, Don Pardo, Carmen Zapata o Marcia Wallace (la voz de Edna Carapapel), son solo algunas de las personas homenajeadas en esta gala de los Emmy.

04:15. Comienza el "in memoriam". Muchos rostros famosos han fallecido durante este año, y ahora se les hace homenaje. Sara Bareilles es la encargada de interpretar la solemne música de despedida.

04:11. Merecido premio para Aaron Paul, su tercer Emmy por su papel de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Agradece el premio a los fans, a Vince Gilligan, a todo el reparto de la serie y a su mujer, entre otros. "Creo que voy a vomitar" y "Echo de menos a Jesse Pinkman" son algunas de las frases de su discurso.

04:09. Lucy Liu sale a escena para entregar el Premio a Mejor Actor Secundario en Drama. El ganador del Emmy es Aaron Paul.

04:06. Una espectacular Sofía Vergara sale al escenario junto al director de la Academia de Televisión. Para amenizar el discurso institucional, Sofía Vergara está posando y girando sobre una plataforma en mitad del escenario.

03:57. Dos coaches de The Voice, Gwen Stefani y Adam Levine, entregan el Emmy al Mejor programa musical o de comedia de variedades. Lo gana The Colbert Report.

03:54. Se entrega el premio a la Mejor Dirección de Programa Especial de Variedades. El Emmy lo gana la 67ª edición de los Premios Tony y lo recoge su director Glenn Weiss, que gradece a Neil Patrick Harris la presentación de esa edición.

03:46. Emmy al Mejor Programa Especial de Variedades. El premio lo obtiene We are miracles de Sarah Silverman, que también tiene un Emmy por mejor música y letra en Jimmy Kimmel Live!

03:45. Ricky Gervais está en el escenario quejándose en tono de broma de todas las veces que no ha ganado el Emmy.

03:40. Julianna Margulies presenta el Emmy a la Mejor TV Movie, que lo gana The Normal Heart. El público del Nokia Theatre se pone de pie para ovacionar a Larry Kramer, escritor de la obra de teatro y de la película, y Ryan Murphy, director de esta cinta para televisión de HBO, sobre los inicios del SIDA en la comunidad gay de Nueva York en 1980.

03:35. El Emmy a la Mejor Miniserie va para Fargo, como se esperaba. Recoge el premio Noah Hawley, productor ejecutivo.

03:34. Andy Samberg interpreta a Joffrey en el escenario junto a Lena Headey, su "madre" en Juego de Tronos.

03:32. George R.R. Martin recibe una máquina de escribir para que escriba más rápido y así poder seguir disfrutando de más temporadas de Juego de Tronos. Con un "Valar morghulis" termina el homenaje.

03:30. Momento musical con un resumen de las mejores series de este año.

03:26. Liev Schreiber y Kerry washington presentan a la Mejor Actriz de miniseries y TV movie. Gana el Emmy la veterana Jessica Lange por su papel en American Horror Story: Coven. Es su tercer Emmy después de 2009 en Grey Gardens y en 2011 por American Horror Story.

03:20. El Emmy al Mejor Actor en miniseries y TV movie va para Benedict Cumberbatch por su papel en Sherlock: his last vow, que tampoco ha asistido a la 66ª edición de los Emmy.

03:17. Después de varias graciosas presentaciones, Matthew McConaughey y Woody Harrelson ("los únicos actores no confirmados para la segunda temporada de True Detective") suben al escenario para presentar un premio. "Has ganado un Oscar, el premio a hombre más sexy del planeta y ahora quieres un Emmy, ¿no es un poco codicioso?", le dice Harrelson a McConaughey.

03:10. Premio a la Mejor Dirección de miniseries y TV Movies. Colin Bucksey obtiene el Emmy, que supone su primer galardón y nominación por Fargo. El capítulo concreto es Buridan's Ass.

03:09. Emmy al Mejor Actor Secundario de miniseries y TV Movies. El premio va para Martin Freeman por su papel en Sherlock: his Last Vow. El actor no ha recogido el premio por no estar presente en la gala.

03:01. Premio a la Mejor Actriz Secundaria en miniseries y TV Movie por su interpretación en American Horror Story. Gana Kathy Bates, que obtiene el segundo premio en esta categoría, por un papel completamente diferente en Dos Hombres y Medio.

02:59. Premio al Mejor Guión de miniseries y TV Movie. Gana el guión del tercer capítulo de la tercera temporada de Sherlock contra todo pronóstico al no ser una película para televisión. El guionista es Steven Moffat.

02:55. Uno de los momentazos de la gala ha sido el intenso beso que le ha dado Bryan Cranston a Julia Louis-Dreyfus.

02:50. El show de CBS tiene 6 nominaciones este año y ha ganado este galardón en 10 ocasiones.

02:49. El Emmy al Mejor Reality de Competición en televisión es para The Amazing Race.

02:48. Este es el tercer Emmy consecutivo para la actriz. En total suma 5 galardones teniendo en cuenta el que ganó en 2006 por The New Adventures of Old Christine y el de 1996 por Seinfeld.

02:45. Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show en NBC sale al escenario para entregar el premio a Mejor Actriz Principal en Comedia. La ganadora es Julia Louis-Dreyfus, por Veep.

02:44. Pocas sorpresas de momento en la 66ª edición de los premios Emmy.

02:40. Cuarto Emmy en la exitosa carrera del actor que da vida a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory (CBS).

02:38. El Emmy a Mejor Actor Principal de Comedia en la 66ª edición de los Primetime Emmy Awards es para Jim Parsons. El premio lo entregan Julia Louis-Dreyfus (Veep) y Bryan Cranston (Breaking Bad).

02:34. "No perteneces a este sector, y llévate a Julia Roberts contigo de paso". Uno de los momentos mas divertidos de la gala. Jimmy Kimmel se lo decía a Matthew McConaughey hace unos minutos.

02:31. El premio a Mejor Dirección en Comedia es para Modern Family y la directora Gail Mancuso en el capítulo Vegas.

02:21. Mejor Actriz secundaria de comedia para Allyson Janney por Mom

02:20. Jimmy Kimmel está en el escenario dando un discurso y haciendo reir a todos los presentes en el Nokia Theatre de Los Angeles.

02:17. El Emmy al Mejor Guión en Comedia es para Louis C.K. por Louie.

02:12. Segundo Emmy para el actor que da vida a Phil Dunphy en Modern Family.

02:11. El Emmy al Mejor Actor Principal en Comedia es para Ty Burrel.

02:10. El discurso va repasando todos los protagonistas de la gala. Especialmente HBO y Juego de Tronos, la cadena de televisión y la serie con más nominaciones de este año, con 99 y 19, respectivamente.

02:08. Seth Meyers ha mencionado aquellas series que finalizan este año, entre ellas, Glee, Sons of Anarchy o Two and a Half Men.

02:07. Continúan las bromas de Seth Meyers. Acaba de comparar su gala con los Globos de Oro oresentados recientemente por Amy Poehler.

02:04. El presentador de la gala está realizando una presentación bastante divertida. Los inivtados ríen a carcajadas. La ubicación de la gala en lunes y la reciente gala de MTV están siendo sus primeras bromas.

02:02. Seth Meyers ya está en el escenario principal del Nokia Theatre de Los Angeles.

02:00. Hasta aquí la alfombra roja. Ahora comienza la acción. En breves instantes empieza la 66ª edición de los Primetime Emmy Awards, presentada por Seth Meyers.

01:57. Sarah Paulson está nominada a mejor actriz secundaria de miniserie/TV Movie por su papel en American Horror Story, que vuelve a estar nominada por tercer año consecutivo a mejor miniserie. Sin embargo, aún no ha conseguido ningún Emmy.

01:53. Aaron Paul ya está entrando al recinto. El actor nominado al Emmy a Mejor Actor Secundario en Drama, ya ha ganado 2 galardones por su papel de Jesse Pinkman en la aclamada serie de AMC, Breaking Bad.

01:50. Ni Martin Freeman ni Benedict Cumberbatch estarán en la gala de los Emmy 2014. Freeman está nominado doblemente por su papel protagonista en Fargo y su interpretación secundaria en Sherlock. Cumberbatch está nominado a Mejor Actor protagonista por Sherlock.

01:47. Kerry Washington se convertiría en la primera mujer afroamericana en conseguir un Emmy en Drama si ganara esta noche la estatuilla por su papel de Olivia Pope en Scandal.

01:45. Quedan solo 15 minutos para que de comienzo la 66ª edición de los Primetime Emmy Awards. Todos los actores ya están de camino a sus asientos.

01:42. Allison Tolman, mejor actriz secundaria por Fargo. La ficción basada en la película de los hermanos Coen es una de las favoritas de la noche, con 18 nominaciones en total.

01:39. Uno de los protagonistas de la noche, Matthew McConaughey, nominado a Mejor Actor en Drama por su papel en True Detective, acaba de llegar con un espectacular traje azul. Es el gran favorito de la noche en su categoría.

01:36. "Echo mucho de menos a ese chico". Así ha contestado Aaron Paul, nominado a Mejor Actor Secundario de Drama por su papel de Jesse Pinkman, al ser preguntado por el particular personaje al que daba vida en la serie de AMC.

01:32. Lizzy Caplan ya está en la alfombra roja. Este año está nominada a Mejor Actriz Principal en Drama por su papel en Masters of Sex. La ficción de Showtime es una de las grandes olvidadas de esta edición de los Emmy.

01:28. Aunque ha ganado 2 Emmys por Homeland, la crítica no considera que Claire Danes sea favorita para la ceremonia de hoy, debido a una tercera temporada de la serie más floja de lo normal.

01:26. Doce veces nominado y este año no parece que vaya a obtener el premio, al igual que tampoco lo hizo las anteriores veces. Se trata de John Hamm, que opta al premio a mejor actor protagonista de drama por su papel en Mad Men.

01:23. Julia Louis-Dreyfus está nominada a mejor actriz protagonista de comedia por Veep. Si ganase este premio, ya sería el tercero que tiene en su poder. Parte como una de las favoritas.

01:22. La gala en directo también se retransmite por el Twitter de Vavel Televisión: @TelevisionVavel

01:20. Matt Bomer está nominado a mejor actor secundario por su interpretación de periodista en The Normal Heart, una película para televisión creada por Ryan Murphy que cuenta con muchas nominaciones esta edición de los Emmy.

01:18. Matt LeBlanc, el veterano actor de comedia, este año está nominado en los Emmy por su papel en Episodes, a mejor actor principal de comedia.

01:16. La extravagante y pluriempleada Lena Dunham está nominada a mejor actriz principal de comedia por Girls.

01:08. Bryan Cranston en la gala de los Emmy detrás de uno de los reporteros de NBC. Cranston opta por último año a mejor actor principal en drama por su papel en Breaking Bad. Es uno de los favoritos este año, ya que la ficción terminó el año pasado. Ya tiene en su poder 3 premios a mejor actor en 2008, 2009 y 2010 por la misma interpretación.

01:04. Anna Gunn y R.J. Mitte juntos en su última ceremonia de premios como intérpretes de Breaking Bad. Gunn está nominada a mejor actriz secundaria de drama, con muchas posibilidades de conseguirlo.

01:01. Peter Dinklage está nominado a mejor actor secundario de drama por su papel de Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Si lo ganase, sería la segunda vez que obtiene este premio, la última vez fue en 2011. En Vavel Televisión se realizó un análisis sobre este actor.

00:59. El reparto de Orange is the new black es uno de los favoritos para ganar el Emmy a mejor comedia, desvancando a Modern Family del trono. Algunas de sus actrices principales y secundarias están también nominadas.

00:56. Seth Meyers es uno de los primeros en llegar. El presentador de la 66ª edición de los Emmy 2014 ya está posando junto a su esposa Alexi Ashe. La crítica decidirá mañana si está a la altura de su ex-presentador Neil Patrick Harris.

00:53. Jim Parsons y Mayim Bialik en la alfombra roja. Parsons está doblemente nominado a actor protagonista en la categoría de comedia por su trabajo en The Big Bang Theory y por actor secundario en TV Movie/Miniserie por su interpretación en The Normal Heart. Bialik está nominada a mejor actriz secundaria de comedia también por The Big Bang Theory.

00:50. Los famosos ya están pasando por el set de NBC y se están haciendo fotos. Ty Burrell, de Modern Family ha sido uno de los primeros en llegar al Nokia Theatre de Los Angeles

00:47. Masters of Sex y su actor protagonista Michael Sheen, Hannibal y su temido Dr. Lecter, interpretado por Mads Mikkelsen, Tatiana Maslany (Orphan Black), The Americans o Emmy Rossum (Shameless), entre muchos otros, son algunos de los olvidados de los Emmy que no tienen opciones de ganar la estatuilla esta noche.

00:44. La no inclusión de The Good Wife entre las nominadas de este año desató mucha polémica. Su quinta temporada ha recibido el aplauso de toda la crítica especializada. Si Julianna Margulies gana el Emmy a Mejor Actriz, el premio tendrá algo de justicia compensatoria para la serie de CBS.

00:42. Más olvidados de esta edición de los Emmy. Brooklyn Nine-Nine dio la sorpresa hace unos meses al ganar el Globo de Oro a la Mejor Serie de Comedia pero no ha sido ni siquiera nominada a los Emmy.

00:39. Todos los años hay muchas series y actores que gran parte del público piensa que deberían haber sido nominados y el jurado de los Emmy olvida. El caso más claro de esta 66ª edición es el de Homeland, la serie de Showtime, ganadora del Emmy a Mejor Serie de Drama y nominada también en 2013, se ha quedado este año sin nominación tras una tercera temporada de menor nivel que las dos primeras.

00:36. Laverne Cox ha hecho historia en esta edición de los Emmy. La actriz de Orange is the New Black es la primera transexual en recibir una nominación como actriz en los 66 años de vida de estos galardones.

00:33. En cuanto a otras curiosidades, si Kerry Washington ganara el premio a Mejor Actriz de Drama por su papel de Olivia Pope en Scandal esta noche, se convertiría en la primera mujer afroamericana que lo haga. En la categoría de comedia solo una mujer lo ha conseguido, fue Isabel Sanford por The Jeffersons, en 1981.

00:31. En cuanto a actores y actrices secundarios, en el lado masculino están nominados Colin Hanks, Martin Freeman, que repite, Joe Mantello, Alfred Molina, Matt Bomer y Jim Parsons, que también opta a otro premio. En la parte femenina, están nominadas Frances Conroy, Kathy Bates, Angela Bassett, Allison Tolman, Ellen Burstyn y Julia Roberts.

00:29. Las actrices candidatas a obtener el Emmy por mejor interpretación en miniserie o TV Movie son Helena Bonham Carter, Minnie Driver, Kristen Wiig, Sarah Paulson y después se produce una lucha entre dos grandes pesos pesadas de la actuación como son Jessica Lange y Cicely Tyson, esta última ganadora de un Tony.

00:27. Respecto a actores principales tanto en TV Movies y miniseries, hay un triple combate entre Benedict Cumberbatch, Martin Freeman (que compiten en series separadas) y Billy Bob Thorton. Otros nominados a mejor interpretación masculina son Mark Ruffalo, Chiwetel Ejiofor e Idris Elba.

00:23. Las TV movies o películas para televisión nominadas este año son The Normal Heart, la favorita de esta edición, Killing Kennedy, Muhammad Ali's Greatest Fight, ambas de corte histórico, The trip to Bountiful, una adaptación televisiva de cine y teatro, y el tercer capítulo de la tercera temporada de Sherlock, algo bastante inusual dentro de la categoría.

00:21. En miniseries, la favorita de este año es Fargo, que impediría que American Horror Story se hiciese con la estatuilla. Otras pequeñas series candidatas al Emmy son Treme y Luther, ambas series finalizadas el año pasado, y también Bonnie and Clyde y The White Queen, esta última coproducción entre Starz y BBC.

00:19. En cuanto a miniseries y TV movies, existe un caso extraño y es que ambas categorías están separadas solamente para indicar el mejor espacio, porque en interpretación, guión y dirección, ambas secciones son conjuntas y compiten series contra películas.

00:15. En la parte de interpretación secundaria, los actores nominados son Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Adam Driver, el favorito de este año, Tony Hale, Andre Braugher y Fred Armisen. En el caso de las actrices, las candidatas son Kate Mulgrew, Julie Bowen, Allison Janney, Anna Chlumsky, Mayim Bialik y Kate McKinnon.

00:12. Respecto a actrices de comedia, Taylor Schilling no suena tan favorita como la serie en la que actúa, teniendo más importancia artistas como Julia Louis-Dreyfus o Amy Poehler. Otras nominadas son la excéntrica Lena Dunham, Melissa McCarthy y Edie Falco por su conocido papel como enfermera.

00:10. Entre mejores actores de comedia, Jim Parsons podría alzarse por vez consecutiva con el Emmy, pero este año tanto Louis C.K. como William H. Macy le podrían destronar como uno de los mejores intérpretes. Otros artistas nominados son Ricky Gervais, Don Cheadle y Matt LeBlanc.

00:00. En el caso de la comedia, aunque la favorita vuelve a ser Modern Family con sus más de 100 capítulos, Orange Is the New Black también tiene buenas opciones para ganar el Emmy como grata revelación. Otras nominadas son Veep, Silicon Valley, la incategorizable y magnífica Louie y la veterana The Big Bang Theory.

23:56. Por el lado de las actrices secundarias, se ve a Anna Gunn, Joanne Froggatt, Christina Hendricks, Maggie Smith, Lena Headey y Christine Baranski. Entre los actores secundarios de drama están Jon Voight, Peter Dinklage, Josh Charles, Jim Carter, Aaron Paul y Mandy Patinkin.

23:54. En cuanto a las actrices protagonistas de drama están Claire Danes, con pocas posibilidades para repetir por tercera vez consecutiva, Robin Wright, Julianna Margulies, que ya obtuvo el Emmy en 2011, Michelle Dockery, Kerry Washington, que lo tiene difícil viendo a las otras competidoras, y Lizzy Caplan.

23:52. Entre los actores protagonistas nominados en drama están el favorito y pluriempleado Matthew McConaughey, Bryan Cranston, que podría optar al Emmy como despedida, Kevin Spacey, Jeff Daniels, que ya dio la sorpresa el año pasado, Jon Hamm, que es el que menos probabilidades tiene para alzarse con el premio, y el compañero detective de McConaughey, el famoso Woody Harrelson.

23:49. En mejor serie de drama este año están nominadas Breaking Bad, True Detective, Downton Abbey, Mad Men, Juego de Tronos y House of Cards. Las series de Vince Gilligan y Nic Pizzolatto son las dos grandes favoritas que se enfrentarán por la estatuilla, aunque es posible que este año los Emmys se conviertan en una gala imprevisible, dando ganadora a otra de las nominadas.

23:46. Hace ya unos meses que Bryan Cranston y Aaron Paul colgaron sus amarillos “trajes de trabajo” cuando Breaking Bad terminó su quinta temporada. Los Emmys han conseguido juntar a sus protagonistas de nuevo y, junto a Julia Louis-Dreyfus (Veep), protagonizan una hilarante parodia de los muchos programas de casas de empeños que hay en televisión actualmente.

23:42. Aunque 12 nominaciones parecen muchas, no son tantas comparadas con las 29 veces que ha sido nominado Bill Maher por sus programas nocturnos de entrevistas. El actual presentador de Real Time with Bill Maher en HBO todavía no ha subido nunca al escenario a recoger un Emmy como ganador.

23:38. John Hamm tiene el dudoso honor de ser el actor más nominado que no ha ganado nunca una estatuilla. El actor de Mad Men lleva 12 nominaciones y parece que un año más se irá a casa con las manos vacías. Ningún miembro del elenco de Mad Men ha ganado un Emmy a mejor actor o actriz hasta la fecha.

23:36. Si en España es normal que las ceremonias de entrega de premios sean un buen escaparate para lanzar mensajes políticos, en la gala de los Emmy están totalmente prohibidos. En la edición de 2007, la actriz Sally Field utilizó su discurso para hacer una declaración contra la guerra y FOX censuró y suprimió su discurso de la emisión de televisión.

23:32. Desde que en 1989 se estrenara Los Simpsons, la ficción siempre había estado nominada a los Emmy. Tras 25 temporadas en emisión, la serie de Homer, Marge, Bart y compañía, se ha quedado sin nominación este año por primera vez. Eso sí, Los Simpsons sigue siendo la ficción de animación más premiada de la historia, con 30 galardones.

23:30. La actriz Betty White ostenta el récord de ser la actriz de más edad en ganar un Emmy. La protagonista de la famosa serie de los 80, Las Chicas de Oro, cuando recibió el Emmy a Mejor Actriz Invitada en Comedia por su participación en Saturday Night Live.

23:26. NBC, la cadena que emite este año la ceremonia, es la cadena más laureada de la historia de los Emmy con 1012 estatuillas en total. Sin embargo es CBS la que ostenta el récord de mayor número de premios en una misma edición (44 en el año 1974).

23:24. En el ranking histórico de nominaciones, el programa de humor de NBC, Saturday Night Live, es el rey de los Emmy con numerosos récords entre los que destacan ser el programa televisivo con más premios recibidos (40), así como nominaciones totales (156) y nominaciones en una sola edición (16, en el año 2011).

23:21. En cuanto a series de comedia, el récord de premios sigue en manos de Frasier con 37 galardones, que le sitúan como segundo programa más premiado de la historia después de SNL. Frasier es además la serie que más veces ha ganado el Emmy a Mejor Serie de Comedia, lo ha hecho en cinco ocasiones.

23:17. Cuatro series han ganado 4 veces el Emmy a Mejor Serie de Drama: Mad Men, La Ley de Los Angeles, El Ala Oeste de la Casa Blanca y Canción Triste de Hill Street. Las dos últimas comparten además el mérito de ser la serie de drama más galardonada de la historia, con 26 estatuillas cada una.

23:13. Uno de los atractivos de cada gala de estas características son las promos para la televisión. Este año, un aeropuerto, una maleta, una vigilante de seguridad y Seth Meyers son los protagonistas de un divertidísimo anuncio.

23:10. ¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 66ª edición de los Premios Emmy de la Television Academy desde el Nokia Theatre de los Ángeles. La alfombra roja donde se podrán ver a nominados y diferentes rostros televisivos dará comienzo a la 1:30 de la madrugada, mientras que la entrega de premios empezará media hora d