Lady Gaga y sus duetos

Lady Gaga y Tony Bennett ya han estrenado el primer adelanto de su próximo trabajo conjunto (un disco de duetos titulado Cheek to Cheek). Se trata del tema I Can't Give You Anything but Love, que funciona como segundo sencillo de este repertorio de duetos de jazz (el primero fue Anything Goes). El vídeo de este clásico del género muestra a ambos cantantes durante el proceso de grabación del disco en el estudio.

El proyecto comenzó a raíz de que Lady Gaga le confesara al mismísimo Bennett que le gustaría grabar un disco con él. La respuesta fue obviamente positiva, y el resultado completo de esta unión podrá disfrutarse a partir del 23 de septiembre.

Por si esto fuera poco, la pareja será la protagonista de la próxima campaña navideña de la firma sueca H&M. De hecho, ya pueden verse algunas fotos del making off en el Twitter de la neoyorquina. Así anunciaban su colaboración con H&M a través del Instagram de Gaga:

Además, la estrambótica artista se enfundó su look rockero hace unos días para cantar el conocido tema Another One Bites The Dust con la renovada voz de Queen, Adam Lambert. La actuación tuvo lugar en Australia, dentro de la última gira de la legendaria banda británica.