A la espera de Adele

No es ningún secreto que Adele está preparando su tercer trabajo, ya que lo anunció de forma "críptica" hace unos meses dejando en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Adiós 25, nos vemos más adelante en el año".

La prensa no tardó en darle un sentido completo al críptico texto, señalando que la cantante hablaba del título que llevaría su próximo y tercer álbum, ya que los dos anteriores también han llevado por título la edad que tenía Adele mientras los creaba (19 y 21).

Aunque todavía no hay fecha confirmada de lanzamiento para este nuevo disco, se han filtrado dos temas inéditos de la natural de Tottenham: You'll Never See Me Again, y Never Gonna Leave You. Dos canciones de temática completamente opuesta que no formarán parte de 25, sino que salen de los descartes del último álbum de Adele, 21.