Sofía Vergara es la actriz mejor pagada de la televisión

Si hace unos días la revista Forbes publicaba la lista de los actores de televisión mejor pagados, ahora ha dado a conocer la lista de las actrices. Como pasó con Ashton Kutcher, la primera posición volvió a ocuparla la misma que los últimos dos años, Sofía Vergara. La actriz colombiana, conocida por su papel de Gloria en Modern Family, ha ingresado 37 millones de dólares en el último año. Mariska Hargitay, de Ley y Orden, ocupa la segunda posición con 13 millones, y Kaley Cuoco, de The Big Bang Theory, ocupa la tercera con 11.

A continuación, las actrices que encabezan las diez cifras más elevadas. Como se hizo para los actores, este ranking está analizado según el periodo que transcurre entre el mes de junio de 2013 y el mismo mes de 2014, y las ganancias provienen tanto de sus papeles como de ingresos publicitarios o negocios.

1. $37 millones (28 M. €) – Sofía Vergara

La colombiana Sofía Vergara repite por tercer año consecutivo como la actriz de televisión mejor pagada, y lo hace con una cifra de actor de Hollywood: 37 millones de dólares, 11 más que Ashton Kutcher, el actor de televisión mejor pagado. La actriz ha cosechado estas ganancias gracias a su papel de Gloria en la comedia Modern Family, por el que gana 325.000 dólares por episodio, pero también gracias a varios contratos de publicidad con marcas como Diet Pepsi, CoverGirl, Head & Shoulders, AT&T o K-Mart. También ha generado ingresos con su agencia de talento y entretenimiento hispano, Latin World Entertainment.

2. $13 millones (9,75 M. €) – Mariska Hargitay

La actriz Mariska Hargitay, ganadora de un Emmy en 2006 y un Globo de Oro en 2009 por el papel de Olivia Benson en Ley y Orden, también repite posición, aunque muy alejada de Vergara. Hasta 24 millones de dólares de diferencia entre primera y segunda. Lleva interpretando a la detective desde hace dieciséis temporadas, y este año cobraba 450.000 dólares por episodio. Todo esto, junto a elevados beneficios que se lleva de la serie por derecho de sindicación, le han reportado unas ganancias de 13 millones de dólares. Además, en su tiempo libre dirige su Fundación The Joyful Heart Foundation para enfrentar el abuso sexual en la infancia.

3. $11 millones (8,25 M. €) – Kaley Cuoco

Con solo 28 años, la actriz Kaley Cuoco ocupa la tercera posición de la lista gracias a su papel de Penny en The Big Bang Theory. Como sus compañeros Jim Parsons y Johnny Galecki, con su nuevo contrato recién firmado por el que cobrará 1 millón de dólares por episodio, el año que viene la podremos ver avanzar de posición y, de esta manera, rivalizar con Sofía Vergara por la primera plaza, aunque es difícil que aún así pueda superar a la colombiana. Cuoco obtiene sus ganancias gracias al sueldo de la serie y contratos publicitarios como el que tiene con Priceline. Además, tiene preparadas dos películas que saldrán en 2015 y que le reportarán nuevos ingresos.

4. $10 millones (7,5 M. €) – Julianna Margulies

La recién ganadora del Emmy a Mejor Actriz en serie dramática ocupa la cuarta posición, empatada con Ellen Pompeo y Cobie Smulders. Además de sus ingresos de 6.500.000 dólares por sus funciones de actriz y productora de The Good Wife, Margulies se beneficia de un acuerdo de sindicación de la serie y de un contrato lucrativo con L'Oreal. Todo esto, le ha ayudado a saltar hasta nueve posiciones con respecto a la lista del año pasado.

4. $10 millones (7,5 M. €) – Ellen Pompeo

Una de las fijas en esta lista desde hace ya varios años es Ellen Pompeo, Meredith Grey en la ficción de la ABC Anatomía de Grey. La actriz, como su compañero en la serie Patrick Dempsey, ocupa la cuarta posición del ranking, aunque cabe decir que él lo hace con seis millones más gracias a sus contratos publicitarios.

4. $10 millones (7,5 M. €) – Cobie Smulders

La última temporada de Cómo conocí a vuestra madre, dónde interpretaba desde 2005 el papel de Robin Scherbatsky, le reportó a Cobie Smulders 340.000 dólares por episodio. Junto con beneficios de sindicación, y su papel en Capitán América: El soldado de invierno y otras películas, Smulders sube algunas posiciones de la lista y consigue esta cuarta posición. A la actriz canadiense no le preocupará demasiado la finalización de su serie, pues ya tiene en marcha para 2015 la película Avengers: Age of Ultron. Eso sí, es probable que ya no la veamos por esta lista durante los próximos años.

5. $9,5 millones (7,3 M. €) – Alyson Hannigan

La otra chica del grupo de Cómo conocí a vuestra madre, Allyson Hannigan, también está en la lista con unos números muy similares a las de Smulders. Una vez finalizada la serie, volverá a la pequeña pantalla de la mano de Matt Damon y Ben Affleck con la sitcom More Time With Family, en la CBS.

6. $7 millones (5,4 M. €) – Amy Poehler

Amy Poehler, la estrella de la comedia Parks and Recreation, mantiene sus cifras del año pasado gracias a su papel de Leslie Knope, pero también gracias a otros proyectos como They Came Together o Welcome to Sweden. Todos los trabajos la han llevado a volver a ingresar 7 millones al año.

7. $6,5 millones (5,1 M. €) – Mindy Kaling

Mindy Kailing, la protagonista de la comedia The Mindy Project, obtiene sus ingresos de la serie como actriz, como productora y mediante un acuerdo exclusivo de sindicación con Hulu Plus. Además, aún sigue cobrando por acuerdos de sindicación por The Office y mediante un contrato de patrocinio con XFinity. Todo esto le ha llevado a ingresar al año, unos 6 millones y medio de dólares.

8. $6 millones (4,6 M. €) – Kerry Washington

La actriz de Scandal Kerry Washington ha doblado los ingresos del año pasado gracias a la serie y a los contratos de publicidad que firmó con las marcas Movado y Neutrogena. Elegida por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes del mundo, se casó el pasado junio y está esperando un hijo para Abril. Un año perfecto para la actriz de Nueva York.

8. $6 millones (4,6 M. €) – Zooey Deschanel

La polifacética Zooey Deschanel vuelve a formar parte de esta lista por tercer año consecutivo, y lo hace gracias al sueldo por interpretar a la protagonista de The New Girl, al contrato multimillonario que tiene con Pantene y los ingresos que genera por ser la cantante del grupo de música indie She & Him.

8. $6 millones (4,6 M. €) – Courteney Cox

Courteney Cox, la protagonista de Cougar Town, y siempre recordada como la Monica de Friends, repite las cifras del año pasado gracias a su función de actriz y productora de la serie, y por ser embajadora global de Pantene.

9. $5 millones (3,8 M. €) – Claire Danes

Claire Danes, la actriz que interpreta a Carrie Mathison en Homeland, entra por primera vez en la lista. Sus ingresos provienen por su papel como actriz y productora de Homeland, además del contrato publicitario que mantiene con Audi y por su papel en la película As cool as I am.

10. $3,5 millones (2,7 M. €) – Lena Dunham

La creadora, guionista y protagonista de Girls, Lena Dunham, no deja de trabajar en nuevos proyectos, y por esto a entrado en la lista. Además de las tres temporadas que lleva la serie, con la cuarta en marcha para 2015, Dunham ha formado parte de la película Happy Christmas con Anna Kendricky, y ahora mismo está trabajando en un documental sobre el creador de Eloise at the Plaza y una serie de HBO acerca de Bergdorf Goodman. Con todo ello, Dunham ha ingresado 3,5 millones de dólares este último año.