Dos perdedores de entre 50 y 60 años. Dos vendedores de artículos de broma que viven en una casa abandonada, y que tienen tres encuentros con la muerte. Bajo esta premisa incoherente y original el sueco Roy Andersson se ha metido en el bolsillo al jurado de la 71 edición del Festival de Venecia. A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence es el título de este melodrama que ha levantado el preciado León de Oro, un trofeo (aunque unánime y aplaudido) que sabe agridulce ante la franqueza de una edición irregular sin grandes nombres que recordar.

Después de siete años de silencio, Andersson, quien ya destacó con Canciones del segundo piso o La comedia de la vida, regresa al panorama cinematográfico con esta reflexión sobre la vida moderna y la existencia del ser humano que presenta tráiler tan solo un día después de llevarse a casa el máximo galardón de la Mostra.

La cinta italiana "Hungry Hearts" se lleva el gato al agua en los apartados interpretativos

Regresando al palmarés de la 71 edición de la Mostra de Venecia, The look of silence, de Joshua Oppenheimer, se ha llevado el Gran Premio del Jurado. El documental danés ya despertó el aplauso de la crítica en su primer paseo por aguas italianas gracias a su devastadora franqueza a la hora de retratar en formato documental cómo una familia superviviente del genocidio en Indonesia se enfrenta al hombre que mató a uno de sus hermanos.

En los apartados interpretativos, las Copas Volpi a mejor actor y mejor actriz han recaído en el reparto de la italiana Hungry Hearts, Adam Driver y Alba Rohrwacher. Por su parte, Andréi Konchalovsky ha levantado el premio a mejor dirección por su trabajo en The Postman’s White Nights, mientras que Rakhshan Banietemad y Farid Mostafavi hicieron lo propio en la categoría de mejor guion por Ghessesha (Tales).

Palmarés de la 71 edición del Festival de Venecia

Sección oficial

- León de Oro: A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence de Roy Andersson

- Gran premio del jurado: The look of silence de Joshua Oppenheimer.

- Premio especial del jurado: Sivas de Kaan Müjdeci.

- Mejor dirección: Andréi Konchalovsky por The Postman’s White Nights.

- Copa Volpi. Mejor actor: Adam Driver por Hungry Hearts.

- Copa Volpi. Mejor actriz: Alba Rohrwacher por Hungry Hearts.

- Mejor guión: Ghessesha (Tales) de Rakhshan Banietemad y Farid Mostafavi.

- Premio Marcello Mastroianni al intérprete revelación: Romain Paul por Le dernier coup de Marteau.

Ópera prima

- Premio Luigi de Laurentiis: Court de Chaitanya Tamhane.

Horizontes

- Mejor película: Court de Chaitanya Tamhane.

- Premio especial del jurado: Belluscone: Una storia siciliana de Franco Maresco.

- Mejor dirección: Naji Abu Nowar por Theeb.

- Mejor interpretación: Emir Hadžihafizbegovi? por These are the rules

- Mejor cortometraje: Maryam de Sidi Saleh

Jornadas de los autores

- Mejor película: Kill Your Darlings de John Krokidas.

- Premio del jurado: Retorno a Ítaca de Laurent Cantet.

Premios de Venecia clásica

- Mejor documental sobre el cine: Animata Resistenza de Francesco Montagner y Alberto Girotto.

Premios paralelos

- Premio FIPRESCI:

· Mejor película de la sección oficial: The Look of Silence de Joshua Oppenheimer.

· Mejor película de Horizontes y la Semana Internacional de la Crítica: Nicije dete de Vuk Ršumovic.

- Premios SIGNIS: Loin des hommes de David Oelhoffen. Mención especial: 99 Homes de Ramin Bahrani

- Premio UNICEF: Hungry hearts de Saverio Costanzo.

- León de Oro Agiscuola: Birdman de Alejandro González Iñárritu.

- Premios Francesco Pasinetti del cine italiano:

- Mejor película: Anime nere de Francesco Munzi.

- Mejores actores: Elio Germano por Il giovane favoloso y Alba Rohrwacher por Hungry Hearts.

- Menciones especiales: Saverio Costanzo por Hungry Hearts (Sección oficial), Pierfrancesco Favino por Senza nessuna pietà (Horizontes) e I nostri ragazzi de Ivano De Matteo (Jornadas de los autores).