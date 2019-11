Julian Casablancas ameniza la espera de su nuevo álbum 'Tyranny'

El líder de The Strokes está a punto de sacar a la luz su primer álbum con su nueva banda, The Voidz. El disco, que llevará por título Tyranny, saldrá en menos de dos semanas, pero Julian Casablancas no ha querido hacer más dura la espera a sus fans, y ha estrenado otro tema: Where No Eagles Fly.

No mucho tiempo atrás, Casablancas ya compartió otro aperitivo de este trabajo titulado Human Sadness. Un corte de 11 minutos que sigue una dirección más experimental de lo que acostumbra el rockero.

Tyranny verá la luz el próximo 23 de septiembre, un año después del último disco de The Strokes, Countdown Machine, y casi 5 años después del primer proyecto en solitario de Casablancas: Phrazes For The Young. Este nuevo trabajo podrá adquirirse en CD, vinilo, digital, e incluso cassete; pero, para aquellos que no puedan esperar a asegurarse una copia, Tyranny ya puede reservarse a través de la página web del sello discográfico del grupo: Cult Records.