Zachary Quinto y Brian Cox protagonizarán 'The Slap'

Pocas veces una torta había dado tanto juego en la televisión. La única referencia más reciente y conocida es la ya para siempre recordada Cómo conocí a vuestra madre, que incluyó desde su segunda temporada una serie de guantazos que Marshall tenía que propinar a Barney a causa de una apuesta. Durante ocho temporadas, Eriksen se despachó a gusto e incluso compuso una canción titulada You Just Got Slapped, con videoclip incluido.

Pero a veces, el dar un torta tiene consecuencias más tensas y negativas. Esto es lo que ocurre en The Slap, una novela concebida por Christos Tsiolkas y llevada a la televisión australiana en formato de miniserie en el año 2011. Tres años después, NBC ha decidido dar luz verde a una adaptación estadounidense que contará con Zachary Quinto (Héroes) y Brian Cox (X-Men 2, Troya) como protagonistas, entre otros.

El proyecto "provocativo" de The Slap se ambientará en Brooklyn y constará de ocho episodios La ficción ha sido descrita por parte de sus creadores como un proyecto "provocativo" que se ambientará en Brooklyn y constará de ocho episodios, cada uno de ellos centrado en un personaje involucrado en esa torta. Quinto interpretará a Harry, el hombre que precisamente golpea al hijo de una de las familias que está presente en la barbacoa donde comienza todo. Cox, por otro lado, dará vida a Manolis, un hombre que se acerca al final de sus días y que intentará apaciguar la situación con su tradicional modo de interpretar la vida. Esto demuestra que The Slap no solo aborda temas morales y éticos, sino también problemas intergeneracionales sobre la decadencia huamana, desde que uno es niño hasta que llega a ser anciano.

En ese sentido, NBC intentará mostrarse fiel a la versión de Australia (cuyo tráiler se puede ver arriba) y para ello también ha fichado en su reparto a Peter Sarsgaard (The Killing) y Mary-Louise Parker (Weeds). En la parte de la producción y dirección, Lisa Cholodenko, encargada de The Kids Are All Right, cogerá las riendas de la miniserie, mientras que Jon Robin Baitz (Cinco hermanos) será el guionista y productor ejecutivo. Aún no hay una fecha definida, pero se espera que llegue en 2015.