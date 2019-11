Se cumplen veinte años de la primera emisión de ‘Friends’

El día 22 de septiembre de 1994 quedará a la historia como el día de la primera emisión de Friends, una de las mejores series de comedia que se han visto en la televisión. Los seis protagonistas de la serie, Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) y Ross (David Schwimmer) eran seis amigos de Nueva York que con sus aventuras, romances, y alguna que otra pelea, harían disfrutar a millones de espectadores de todo el mundo durante diez años. A día de hoy, se continúan emitiendo en muchos países repeticiones de las que nadie se cansa.

Con un humor para todos los públicos, enganchó des del primer día hasta el último La serie obtuvo éxito desde el primer día gracias a un humor inteligente y atemporal, apto para todos los públicos. El guión estaba muy bien trabajado y mostraba siempre los temas con elegancia, se tratara de situaciones delirantes, que había muchas, o de momentos difíciles para alguno de los personajes, encontrando siempre la frase perfecta y el momento adecuado para decirla. No buscaba siempre la risa fácil y había momentos románticos, discusiones o decepciones, que también formaron parte de la esencia de Friends.

Esta comedia será recordada sobre todo por sus personajes, seis amigos que lo compartían casi todo y se explicaban todas sus alegrías y problemas. Cada uno diferente entre si, pero todos con su lado especial. Lo más importante, no había ninguno de ellos que no gustara, cualquiera de ellos podía ser tu personaje favorito. Friends también se convirtió en un escaparate para entrar en la televisión por unos días, de muchas estrellas de Hollywood. Por la serie pasaron como invitados, actores de la talla de Brad Pitt, George Clooney, Robin Williams, Sean Penn, Winona Ryder, Ben Stiller, Bruce Willis, Julia Roberts, Susan Sarandon, Charlie Sheen, y muchos más de los que no acabaríamos.

Nunca acabó de ver reflejado su éxito con premios El éxito de la serie fue rotundo, sin embargo, nunca se acabó de ver reflejado en premios. Teniendo en cuenta que fue una serie que duró diez años (1994-2004), que la audiencia era de las más elevadas –no bajó nunca del 20% de share–, y que siempre gozó de muy buenas críticas, parece extraño que nunca consiguiera el Globo de Oro a Mejor Comedia, y solo en 2002 se la premiará con el Emmy en esta categoría. Además, sus actores también fueron bastante ninguneados. Solo Jennifer Anniston, con un Globo de Oro y un Emmy, y Lisa Kudrow con un Emmy pudieron recoger premios importantes. Courtney Cox, por ejemplo, nunca llegó a estar nominada en ninguno de los dos galardones.

Suerte dispar para los actores después de Friends

De empezar en 1994 como seis desconocidos, el elenco de Friends finalizaba la serie diez años después como unas superestrellas, llegando a cobrar en las dos últimas temporadas, un millón de dólares por episodio. Desde entonces, los actores han tenido que continuar su carrera, sabiendo que probablemente el papel de su vida ya lo habían conseguido, y cada uno tendría que coger su propio camino.

De entre los seis amigos, quién ha tenido más suerte ha sido sin duda Jennifer Anniston, que se ha convertido en una de las grandes referentes en el cine de comedia, con películas como Somos los Miller, Ex-posados o Una pareja de tres.

Matt LeBlanc tuvo la suerte de poder realizar el spin off de Friends, Joey, y de esta manera pudo continuar encarnando a su ilustre personaje. La serie, sin embargo, no tuvo la misma suerte que su predecesora, y solo se mantuvo durante dos temporadas. Estuvo desaparecido varios años hasta su nueva serie que empezó en 2011, Episodes, comedia en que se encarna a si mismo y con la que volvió a primera plana ganando el Globo de Oro en 2012.

A Courteney Cox también le costó encontrar de nuevo un buen sitio en la televisión, pero que finalmente consiguió en 2008 con Cougar Town. En 2007 había protagonizó la serie Dirt, pero solo duró dos temporadas. Además, ha seguido poniéndose en la piel de Gale Weathers en la saga Scream.

Matthew Perry, por su parte, ha empezado varias series después de Friends, como Studio 60 en 2006, Mr. Sunshine en 2011 y Go On en 2012, pero ninguna ha acabado de dar el resultado que se esperaba. Para 2015 volverá a intentar alcanzar de nuevo el éxito con Odd Couple, junto a Thomas Lenon.

Lisa Kudrow también ha tenido varios proyectos en estos años, como la serie The Comeback y Web Therapy. La primera, la protagonizó justo al terminar Friends con buena crítica, pero con poco éxito, y que HBO ha querido recuperar y en noviembre de este año se realizará una segunda temporada. Por otra parte, la serie por la que ha destacado los últimos años es Web Therapy, que lleva protagonizando desde 2008, y por la que varios de los actores de Friends se han pasado. Además, ha tenido varias apariciones en el cine, como en Rumores y mentiras o Malditos vecinos.

Finalmente, David Schwimmer ha sido el más desaparecido de los seis. Estos últimos diez años los ha pasado mayoritariamente trabajando en teatro, en cine independiente, y sobre todo en doblaje, de la que destaca su voz de la jirafa Melman en Madagascar. Para este año tiene preparada la TV Movie Irreversible.

No habrá continuación ni reencuentro

Se ha especulado mucho acerca de un posible retorno de la serie desde que finalizara en 2004, ya fuera con un capítulo especial o con una película, pero lo cierto es que no lo habrá, al menos de momento. Marta Kauffman, creadora de la serie, reiteró una vez más hace unos meses que no había ninguna intención de que volviesen. "Siempre supimos que la serie debía acabar cuando los personajes forman sus propias familias, en ese momento tus amigos dejan de ser tu familia y todo cambia de nuevo", dijo. Desde NBC, cadena que emitió la comedia, nunca han sido tan tajantes y siempre han dejado una puerta abierta a que en algún momento Friends pudiese regresar. Eso sí, no será pronto, y en cualquier caso habrá que esperar aún varios años si deciden realmente dar el paso.

No se han vuelto a juntar los seis desde que finalizó la serie en 2004 De hecho, la amistad entre los seis actores se ha ido enfriando con el tiempo, hasta el punto que no se han vuelto a juntar todos desde entonces. Courteney Cox explicó que lleva tiempo intentando hacer una cena entre los seis y aún no ha sido posible. "Puedo conseguir que vengan las chicas, puede que también Matthew Perry, pero Matt LeBlanc canceló la última vez en el último minuto. David Schwimmer vive aquí", dijo la actriz, por lo que parece difícil poder verlos trabajar de nuevo los seis juntos. Eso sí, hace pocos días volvimos a ver juntas a las tres chicas en el programa de Jimmy Kimmel recreando un nuevo gag en el que el presentador se ponía en el papel de Ross. Sí que pudimos ver un “reencuentro” gracias al fotógrafo Alison Jackson, que contrató a seis dobles que se hicieron pasar por los seis amigos.

Donde podríamos volver a verlos podría ser en el Central Park, el bar de la serie donde pasaban las horas, que durante un mes se ha abierto en la avenida Laffayette de Nueva York. Sí que se ha confirmado la presencia de Gunther, el camarero de la serie, pero ninguno de los actores ha dicho que se vaya a pasar.

Homenaje en FDF y Comedy Central

Como homenaje a estos veinte años, Factoría de Ficción (FDF), quiere rendir homenaje a esta comedia que lleva ofreciendo desde 2011. El canal temático de Mediaset tiene preparados un maratón de veinte episodios, elegidos por los espectadores y usuarios a través de la web del canal, que se emitirán del 22 al 26 de septiembre, con cinco capítulos cada día a partir de las 8 y media de la mañana.

Comedy Central, por su parte, también ha querido celebrar los veinte años de Friends, ofreciendo diez de los mejores episodios este fin de semana.