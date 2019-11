Se cumplen 10 años del inicio de 'Perdidos'

El 22 de septiembre de 2004 empezaba el fenómeno televisivo más importante del siglo XXI. El vuelo 815 de Oceanic Airlines que cubría la ruta entre Los Angeles y Sidney se estrellaba en el Pacífico para dar comienzo al evento que cambiaría la forma de ver televisión en todo el mundo.

ABC dio en el clavo en 2004 con el estreno de Lost, el comienzo de su emisión no pudo llegar en mejor momento

Cuatro años después de su particular y controvertido final, la serie sigue estando entre las ficciones más vistas y son muchos los canales de televisión que continúan emitiendo Perdidos a día de hoy.

ABC dio en el clavo en 2004 con el estreno de Lost, el comienzo de su emisión no pudo llegar en mejor momento. Las redes sociales estaban naciendo en Internet cuando Jack, Kate, Sawyer y compañía "aterrizaban" en la famosa isla, lo cual permitió la aparición de millones de comentarios en redes y foros acerca de los inquietantes misterios que iban surgiendo semana a semana. ¿Quiénes son Los Otros?, ¿Qué es la iniciativa Dharma? ¿Qué hacen un oso polar y una nube de humo negro en una isla del Pacífico?

La serie comenzaba el 22 de septiembre de 2004 con una audiencia de 16 millones de espectadores, que llegaron a ser más de 24 durante la segunda temporada. Las interesantes tramas iniciales de los personajes y las decenas de incógnitas que planteaban J.J. Abrams, Carlton Cuse y Damon Lindelof en cada episodio, convirtieron a Perdidos en una de las series más adictivas de la historia. O al menos eso ocurrió durante las tres primeras temporadas. A partir de entonces Lost comenzó a sufrir un bajón de audiencia, motivado en parte por alguno de los inverosímiles giros en la trama. La temporada final contó con muchos episodios que rondaron los 9 millones de espectadores, pero el público que había dejado de ver la serie se quiso enterar de cómo terminaba todo y "The End" conseguía elevar la maltrecha audiencia de la ficción marcando un dato de 13.567.000 espectadores.

En España Perdidos llegaba, como casi siempre, tarde. 2005 fue el año en que La 1 empezaba a emitir la serie, para luego pasarla a La 2 antes de que Cuatro la comprara para emitirla hasta el final de su sexta temporada, con la reposición de todos los capítulos ya emitidos hasta entonces con maratones de hasta 6 episodios seguidos (que con los anuncios habituales de las televisiones privadas se hacían casi imposibles de ver).

El final de Perdidos demostró que había otra forma de ver televisión y empezaba a forzar a las cadenas a programar las series con mayor rapidez si querían garantizarse una buena audiencia

Perdidos causaba tal adicción en los fans que la gente no era capaz de esperar a la emisión del próximo capítulo en televisión y elegía la opción de las descargas piratas. Esto hizo que Cuatro comenzara a emitir Lost con solo una semana de retraso con respecto a ABC, con el coste adicional que conlleva el doblaje a contrareloj.

El miedo a esta fuga de espectadores era tan grande que hizo que las televisiones se planteasen en mayo de 2010 una emisión mundial simultánea del episodio final. 59 países se sumaron a esta iniciativa (entre ellos España), que será recordada, al menos en nuestro país, como uno de los grandes fracasos televisivos de los últimos años.

La decepción para muchos fans fue doble. El final de la historia no fue el deseado para muchos de los fans de la serie, que arremetieron contra los guionistas de tal manera que Damon Lindelof incluso tuvo que cerrar su cuenta de twitter. Por otro lado, un fallo con los subtítulos del episodio hizo que se desincronizasen y desapareciesen para terminar de desesperar a todos los que veían el desenlace a las seis de la mañana para evitar los spoilers de ese día. A pesar del desastre de la emisión, el final de Perdidos demostró que había otra forma de ver televisión y empezaba a forzar a las cadenas a programar las series con mayor rapidez si querían garantizarse una buena audiencia.

En los 121 episodios de las 6 temporadas de Perdidos se pudo ver cómo Jack Shepard (Matthew Fox), Kate Austen (Evangeline Lily), James "Sawyer" Ford (Josh Holloway), John Locke (Terry O´Quinn), Hugo "Hurley" Reyes (Jorge García) y el resto de los más de 70 supervivientes del accidente hacían frente a todo (osos, humos negros, los Otros, saltos en el tiempo...) para sobrevivir en la isla.

Lost no se quedó ahí, no fue una serie más, se convirtió en fenómeno de culto

La lucha en el presente por seguir con vida en aquella isla aparentemente tranquila se empezó a mezclar con el pasado, que servía para conocer la identidad de los supervivientes del 815 de Oceanic, consiguiendo de esta manera crear una narración siempre sorprendente y llena de misterios sin resolver. Posteriormente, los guionistas, en su enésimo giro de tuerca de la trama, decidieron viajar a un futuro en el que los espectadores observaban qué había pasado con las vidas de los protagonistas una vez que lograron abandonar la isla.

Pero Lost no se quedó ahí, no fue una serie más, se convirtió en fenómeno de culto, motivó la aparición de innumerables sitios web que se intentaban dar respuesta a los misterios de la ficción, dio pie a la aparición de todo tipo de teorías sobre la trama y especialmente de su final, etc. Un sinfín de opciones que creaban uno de los primeros casos de algo que está muy de moda actualmente: la narrativa transmedia. Todos estos debates y teorías, cuatro años después del final, no han cesado aun y hoy en día muchos seguidores la ven y revén una y otra vez buscando detalles y respuestas a todos sus secretos ocultos.

Ganadora respectivamente del Emmy y el Globo de Oro a la mejor serie dramática en 2005 y 2006, y galardonada en tres ocasiones como el mejor programa del año por el American Film Institute (AFI), Lost consiguió lanzar a la fama a su cocreador J.J. Abrams, que ya había creado antes Felicity y Alias. Las exitosas películas Super 8, la saga Star Trek y el futuro Star Wars: Episodio VII que ha dirigido después del final de Perdidos son la prueba de ello. A pesar del éxito de Abrams, fueron Damon Lindelof y Carlton Cuse los que ejercieron como responsables creativos y principales guionistas en la mayor parte del desarrollo de la serie.

¿Hay vida después de Perdidos?

Cuando un actor tiene un papel de mucho éxito, suele ser muy difícil conseguir posteriormente otro rol importante. Muchos son los casos de actores que han interpretado un mítico papel y han desaparecido de las cámaras después. En 2004 los actores de Lost eran prácticamente desconocidos y comenzaron ganando entre 40.000 y 80.000$ por episodio. A medida que la serie avanzaba sus contratos mejoraban, pero sin llegar a las astronómicas cifras de otras series. Matthew Fox terminó ganando 225.000$ por cada capítulo y era el que más cobraba de todo el elenco. En 2010, cuando la serie finalizó, los actores eran conocidos mundialmente y eso les ha permitido conseguir otros papeles.

Matthew Fox (Jack Shepard) ha sido noticia por sus hechos desafortunados más que por sus apariciones televisivas. Fue internado por problemas con la bebida, que le llevaron a situaciones de violencia en la calle y conducción bajo la influencia del alcohol. A pesar de ello ha aparecido en películas como En la mente del asesino o Guerra Mundial Z.

Evangeline Lilly (Kate Austen) dejó el mundo de la televisión, que le "había dejado agotada", para entrar en el de la pantalla grande. Sus apariciones en Acero Puro o la trilogía de El Hobbit son su carta de presentación.

Josh Holloway (Sawyer), la tercera punta de uno de los triángulos amorosos más recordados de los últimos años, protagonizó en 2014 la serie Intelligence, cancelada por CBS tras una única temporada.

Terry O´Quinn pasó de ser el carismático y misterioso John Locke a dar vida a otros personajes en series televisivas. Siempre alejado del cine, su papel más conocido después de Lost ha sido el del político Arthur Manchester en Falling Skies.

Por su lado, Jorge García dejaba en el pasado a Hurley para protagonizar la fallida serie Alcatraz y participar en películas como Maktub.

La joya de la clase de 2004

El año 2004 fue muy importante en el mundo de las series. Varias ficciones aparecían de golpe para cambiar todos los esquemas habituales y revolucionar los formatos, las historias y las audiencias existentes hasta entonces. Perdidos fue la más exitosa, la más querida (o la más odiada) de todas ellas, pero hay más.

Algo que las series han comenzado a desarrollar recientemente en masa es la existencia de protagonistas antihéroes masculinos con los que el público se acaba identificando e involucrando por alguna razón. El doctor Gregory House fue uno de los más exitosos antes de la llegada de Dexter Morgan y, por supuesto, de Walter White. El ingenioso, amargado e irónico doctor comenzaba a pasar consulta en la temporada de 2004, reinventando el drama médico.

Las Mujeres Desesperadas de Wisteria Lane fue otra de las series que mantuvo en vilo al público desde 2004. Las vidas de cinco amas de casa nunca fueron tan exitosas como en la serie de ABC. La mezcla de drama, comedia, misterio, telenovela y sátira unida al tono y al ritmo de la serie permitieron a Eva Longoria y compañía aguantar 8 temporadas en televisión.

El canal SyFy lanzaba su gran apuesta en 2004: Battlestar Galactica. El remake de la serie de finales de los 70 aparecía como parte de las historias reflexivas e introspectivas que surgieron en la época post-11S para convertirse en un producto de culto.

Veronica Mars no pasará a la historia como un material de extrema calidad, pero el 2004 demostró que una serie juvenil y discreta también puede tener su éxito. La joven detective estuvo en The CW solo tres años, pero cuenta con una legión de fans que incluso han financiado a través de Kickstarter una secuela cinematográfica que se estrenó este marzo, coincidiendo con su décimo aniversario.

¿Quién no recuerda el episodio piloto, el 4,8,15,16,23,42; el "Not Penny´s Boat", el desplazamiento de la isla, el "¡Tenemos que volver, Kate!" o el emotivo reencuentro final?

El Séquito, Deadwood, CSI: Nueva York o Shameless son otras de las series que nacieron en 2004, el año prolífico de la ficción televisiva. Un año que tuvo un rey indiscutible: Perdidos.

Y es que no importa que el final de la serie no fuera el deseado para gran parte del público o que, tal vez, la ficción fuera estirada demasiado, Perdidos ha dejado en la historia de la televisión momentos inolvidables y espectaculares que quedan grabados en las retinas de los espectadores, porque, ¿quién no recuerda el episodio piloto, la presentación del personaje de Desmond, el 4,8,15,16,23,42; el "Not Penny´s Boat", la aparición de Los Otros, el desplazamiento de la isla, el "¡Tenemos que volver, Kate!" o el emotivo reencuentro final?