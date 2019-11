Entrevista a Alberto Rodríguez: "La isla mínima te atrapa desde el principio hasta el final"

Es uno de los mejores directores que ha dado nuestro país en los últimos años y éxitos como Grupo 7 y 7 vírgenes ya lo certificaron hace tiempo. Ahora se puede ver en nuestras salas la que, según muchos, es la mejor película del 2014 y como no, su obra maestra hasta la fecha. La isla mínima llega a los cines españoles para aspirar a lo máximo.

En un pequeño pueblo de las marismas del Guadalquivir, olvidado y detenido en el tiempo, dos adolescentes desaparecen durante sus fiestas. Nadie las echa de menos. Todos los jóvenes quieren irse a vivir lejos y algunos de ellos se escapan de casa para conseguirlo. Rocío, madre de las niñas, logra que el juez de la comarca, Andrade, se interese por ellas. Desde Madrid envían a dos detectives de homicidios, Pedro y Juan, de perfiles y métodos muy diferentes que, por distintos motivos, no atraviesan su mejor momento en el cuerpo policial.

Nada es lo que parece en una comunidad aislada, opaca y plegada sobre sí misma. Las pesquisas de los detectives parecen no llevar a ningún lado. En este difícil proceso, Juan y Pedro deberán enfrentarse a sus propios miedos, a su pasado y a su futuro. Su relación se irá estrechando y sus métodos se harán parecidos. Lo único importante es dar con el asesino.

Este es al argumento de la nueva película dirigida por Alberto Rodríguez al que hemos tenido el placer de entrevistar en exclusiva en CINE VAVEL. En sus respuestas se percibe la humildad y la profesionalidad propia de un cineasta que a base de esfuerzo y perfeccionismo sorprende con cada trabajo.

Pregunta: Tras el éxito de 7 vírgenes, After y Grupo 7, vuelve a trabajar junto a Rafael Cobos en la elaboración del guión. ¿Cómo surge La isla mínima?

Respuesta: Es un poco raro porque es una película que se ha hecho en tramos. La idea original surge a partir de un fotógrafo sevillano que se llama Atín Aya, que se dedicó a fotografiar las marismas del Guadalquivir a principios de los 90. Digamos que lo primero que hubo fue ese escenario crepuscular de las marismas que ni siquiera conocía 'Falete', es más por aquel entonces yo ni le conocía. Luego el proyecto empieza a tomar cuerpo. Después de 7 vírgenes le conté la idea y empezamos a construir un primer argumento sobre una historia que se desarrollaba en las marismas pero que no llegó a ningún sitio porque la historia no nos terminaba de convencer, esto fue en 2005. Luego, en 2012 a raíz del visionado de Atado y bien atado y No se os puede dejar solo, dos documentales de los hermanos Bartolomé, nos dimos cuenta de que había una gran historia si la situábamos en los años 80. Ese fue un poco el punto en el que empezamos a trabajar el guión entre los dos y todo se puso en pie relativamente rápido.

P: Recién estrenada en nuestros cines y las críticas son abrumadoras a favor de la película. Tres premios en el Festival de San Sebastián. ¿Es fácil digerir tanto éxito en poco tiempo?

R: Se digiere muy bien, estoy muy contento aunque algo cansado ya que la celebración de todas las cosas buenas que nos están pasando fue muy larga. Primero tuvimos que celebrar los premios, luego la taquilla, estoy cansado físicamente de dormir poco y trasnochar mucho pero con mucha alegría.

"El público está cambiando la percepción del cine español"

P: Gran parte de los premios de este festival además han ido a parar a producciones españolas. Se está haciendo muy buen cine en casa y esto se demuestra en los registros de la taquilla. Se hace mucho con a veces poco gracias al talento, si las instituciones 'arrimaran más el hombro' ya ni le cuento, ¿no?

R: Nos iría mucho mejor porque la realidad del cine es que depende de un porcentaje. Todas las cinematografías mundiales hacen un tanto por ciento de películas buenas al año. Mientras más hagas, más películas buenas haces. Desgraciadamente ahora estamos pasando una época en la que no tenemos la suerte de contar con el apoyo del gobierno. Lo que pasa es que por otra parte todo el mundo está mal y se queda uno pensando en que es mejor que arreglen primero cuestiones como la educación y la sanidad y que luego vayamos nosotros. Aunque pienso que la cultura es un valor que al final es lo único que queda. Lo más importante es que el público está cambiando la percepción del cine español. Hasta hace nada todo el mundo decía que era una cosa mala y en este momento que es cuando se han acercado y es cuando lo están conociendo de verdad están cambiando de opinión.

P: ¿Es un orgullo que esté cambiando esta mentalidad sobre nuestro cine?

R: Uno de los comentarios que más me encuentro en las redes sociales es de gente que está orgullosa por haber visto alguna película hecha en España y que además está triunfando. Si es motivo de orgullo, es porque la gente quiere a su cine a pesar de lo que se diga de él porque además creo que es un mito y es un mito que es falso.

"Dependemos de muchos factores muy difíciles de controlar"

P: Las localizaciones en las que se rodaron la mayoría de las escenas son escenarios abiertos y naturales. ¿Complica esto mucho la puesta en escena al no poder controlar aspectos como la meteorología?

R: La verdad es que complica mucho, de hecho es la primera película que rodamos en un escenario natural. Siempre habíamos grabado películas en la ciudad, es impresionante cuando localizas un sitio, vuelves a las dos semanas y ya no es lo que era porque se ha secado el paisaje o ha llovido. Lo que también nos dio problemas fue el clima porque empezamos a rodar la película con mucho calor a 40º y terminamos la película con -2º y simulando que era verano. Recuerdo también que el primer día de rodaje llovió y todo lo que teníamos que hacer en exteriores lo tuvimos que improvisar en interior. Dependemos de muchos factores como la lluvia o el viento que son muy difíciles de controlar.

P: Y seguro que rodar cerca de casa lo hace aún más especial...

R: Sí, te pone contento que el público convierta una historia que está contada de forma local en una película universal cuyos lugares se pueden ver todo el mundo.

P: ¿Se hace el trabajo más fácil teniendo a unos genios de la interpretación como Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez o Raúl Arevalo?

R: Se hace mucho más fácil, lo que pasa que la intensidad que le ponen al trabajo es la misma. Lo que sí varía es el resultado final y ahí te llevas grandes alegrías. Son todos maravillosos aunque de partida yo siempre llevo el mismo método de trabajo en todas las películas de prepararlo todo mucho y ensayar todo lo que pudimos en el mes que disponíamos para ello, para incluso poder improvisar si era necesario.

P: Además, entre el reparto se encuentra el actor de moda en nuestro país, Jesús Castro. Tanto Daniel Monzón como usted apostaron para sus respectivos proyectos con un intérprete sin experiencia para dar vida a personajes importantes dentro del guión ¿Qué le llevó a contar con él para darle uno de los papeles protagonistas?¿Qué cualidades destacaría de él?

R: Le conocí a través de Daniel Monzón, bajamos a tomar algo juntos y también estaba Jesús Carroza, me pareció que la pareja era maravillosa. Luego, cuando fuimos a rodar, las directoras de casting Yolanda Serrano y Eva Leira me propusieron a Jesús y me pareció una idea estupenda. Hablamos con Daniel y la productora de El niño para ponerlo en marcha. Lo que es evidente es que el descubrimiento de Jesús es mérito del equipo de la película de El niño. Luego fuimos nosotros.

La principal cualidad de Jesús es que es muy trabajador, es un tío que se toma el trabajo muy en serio, es muy perfeccionista y está siempre atento para mejorar lo que hace y siempre ir a más. Eso es estupendo porque cuando se juntan el trabajo y el perfeccionismo es maravilloso. Además, para esta película necesitábamos a alguien con su físico. Es toda una presencia en la pantalla, para el que vea la película no está tanto tiempo en escena pero su presencia hace que parezca que aparece más rato.

P: Nerea Barros también hace un papel espectacular. No es fácil tener que interpretar el dolor que siente una madre al no saber el paradero de sus hijas. ¿Le costó mucho interiorizar el personaje?

R: No, la verdad es que es un gustazo trabajar con ella. Es una actriz maravillosa a la que le puedes pedir lo que quieras porque escucha, es moldeable, me parece que es muy buena. De hecho a mi me engañó un poco porque me pasaron un vídeo y dije que era perfecta para el papel de madre pero luego cuando le vi en persona le dije que era muy joven porque no me lo había parecido en la prueba. Cinco minutos después dejó de parecérmelo porque es muy buena actriz. Muchas veces hay que dejar pasar algún detalle por alto.

P: En La isla mínima nos trasladamos a la España de los 80 pero tras ver la película nos damos incluso cuenta de que muchos aspectos parece que siguen sin cambiar tras el paso de los años, ¿verdad? ¿Es muy laborioso el proceso de documentación a la hora de plantear la trama?

R: Hemos hecho lo de siempre, 'Falete' y yo siempre hacemos una investigación lo más rigurosa posible. Como trabajamos con elementos reales lo que hacemos es usar mucho material real. Sí que ha habido documentación de hemeroteca, de libros que hemos leído de la época, de otros libros que simplemente hablaban de asesinatos, de crímenes incluso de otras películas o cómics. Digamos que nosotros vamos llenando una especie de bolsa muy grande que contiene todo lo que tiene relación con el tema de la película. En este caso la documentanción era más que nada artículos de periódicos, mucha hemeroteca. Allí me conocen muy bien porque voy con asiduidad.

P:Si hay gente indecisa mirando la cartelera antes de entrar al cine. ¿Qué argumentos le daría para que se decantaran por entrar a ver La isla mínima?

R: Lo fundamental y por lo que la gente ya se está decantando por ella es porque es una película que te atrapa nada más comenzar y ya no te suelta hasta el final. Es un largometraje que te mantiene en vilo durante todo el tiempo y creo que eso de poder olvidarse durante 105 minutos de tu vida,concentrarte en un mundo y seguir una investigación criminal durante ese tiempo es lo que el espectador puede ir buscando. Aparte creo que cuando salgan del cine tendrán unas cuantas preguntas en la cabeza de las que no sé el enunciado ni la respuesta pero que seguro servirán para seguir dándole vueltas días después a la película.

P: Y las ganas de cambiar el género policíaco irán en aumento ya...

R: Sí, creo que ésta de momento será mi última película de género negro y ahora me dedicaré a hacer otras cosas, dos películas seguidas de policías son mucho. La próxima película no va a ser una de género. Tengo muchas ganas de volver a la calle.

"Ésta será mi última película de género negro...Tengo muchas ganas de volver a la calle"

P: Para muchos de los que hemos visto La isla mínima es la película del año. ¿Qué cree que ha hecho que no estuviera entre las preseleccionadas para representarnos en los Oscar?

R: Son decisiones que toman los compañeros, si te fijas han elegido la ganadora de la anterior edición, cosa que está muy bien porque si pensabas que era la mejor está bien seleccionada. Habían elegido también El niño que me parece una película estupenda y a 10.000 km que también ganó un festival importante como es el de Málaga. Que no estemos nosotros quizás a lo mejor puede ser porque la película no estaba todavía estrenada. Únicamente se hizo un pase para los miembros de la Academia y me parece que solo cien o así vieron la película. Pero bueno, con todo, puede ser que simplemente no estimaran oportuno cogerla y como la Academia es soberana yo no tengo nada que decir.

P: Entonces, ¿Ve a Vivir es fácil con los ojos cerrados teniendo éxito en Hollywood?

R: Puede ser una película que puede funcionar. Creo que no ha tenido una mala carrera internacional así que puede funcionar perfectamente.

P: Son muchos los jóvenes que sueñan con poder dirigir en algún momento de sus vidas alguna producción de éxito. ¿Cuál sería su consejo o camino a seguir para luchar por esa meta?

R: No soy muy bueno dando consejos pero si lo que quieren es dedicarse a hacer películas creo que lo mejor es que se preparen porque es una maratón, una carrera de fondo les pille donde les pille. Lo fundamental es rodar y ver mucho cine porque son las dos maneras de aprenderlo. También puedes leer sobre cine, formarte como persona que es igual de importante. Pero rodar y ver películas es lo fundamental, no me refiero ya a rodar tramas sino a rodar como hace la compra tu madre por ejemplo. Cuando yo era profesor siempre decía que hay que aprender a contar las cosas y aprender a contarlas en planos y eso sólo se aprende rodando.

A solas con Alberto Rodríguez

Conozcamos ahora un poco más de cerca a Alberto Rodríguez:

P:Una película:

R: La caza de Carlos Saura.

P:Un director de cine:

R: Luis Buñuel.

P:Una canción:

R: Payaso de Bambino.

P:Una ciudad:

R: Cádiz.

P:Una localización en la que le gustaría rodar una película:

R: La sevilla del siglo XVII.

P:Un deseo:

R: Que salgamos de una vez de esta crisis.