Alec Baldwin: "Mi mujer fue un gran factor para que yo estuviera en este proyecto"

Casino Gran Madrid, 11:30 de la mañana. Una nube de periodistas espera la aparición de la banda de Torrente 5: Operación Eurovegas. Y es que de otra cosa no podrá presumir Santiago Segura, pero de contactos está sobrado. Julián López, Jesús Janeiro Jesulín, Carlos Areces, Fernando Esteso, Manuel González Cañita Brava, Angy Fernández, el señor Barragán, los sobrinos de Segura, Bigotes y Dientes, todo un Alec Baldwin y por supuesto el director, guionista y actor principal, el propio Santiago Segura, ofrecieron una rueda de prensa multitudinaria en la que los dos últimos mentados llevaron el peso de la conversación. Las preguntas volaron en todas direcciones, por lo que las declaraciones se estructurarán por actores.

El creador del policía corrupto y sórdido por excelencia fue, como era de esperar, la principal voz en el salón del casino Gran Madrid, con permiso de Baldwin que se mostró muy interactivo y dicharachero. Santiago Segura dio rienda suelta a su ingenio frente a los micrófonos y amenizó la rueda de prensa con sus continuos chascarrillos y comentarios jocosos.

Alec Baldwin

Pregunta: ¿Qué tal se sintió hablando en castellano y qué le pareció el rodaje?

Respuesta: El rodaje muy bien, va a ser una de las mejores películas españolas de la historia (risas). En cuanto a hacer cine en un lenguaje que no es el tuyo no es lo usual. Al principio dije “esto será raro, pero yo voy a hablar en inglés”. Santiago me dijo que sí, que no me preocupara, que hablaría en inglés y solamente diría algunas cosas en español. Dijo que ya lo iríamos viendo. De repente, cuando fui el primer día, me estaba esperando con un tablet con un guión en castellano casi por completo. Me dijo que iba a quedar muy bien, y es verdad, pero fue bastante difícil. Antes de Torrente 6 aprenderé castellano.

P: ¿Conocía la situación política en España? ¿Cómo fue tratar la corrupción con la fauna del resto de reparto?

R: Cuando haces películas, la gente es distinta, la ropa, los coches, la comida. Lo divertido es divertido y la comedia es comedia. Sí conocía algo de la situación española, pero la corrupción también es corrupción en cualquier lugar, en Roma, en España o en Estados Unidos.

P: Ha trabajado con figuras importantes dentro del cine internacional como Scorsese, ¿fue más difícil rodar con él o con Segura?

R: Dos cosas: primero, si mi mujer no hubiera sido mitad española no hubiera grabado aquí. Si fuera australiana, hubiera grabado con alguien de Australia. Segundo, mucho más difícil rodar con Segura porque me pagaba más que Scorsese, lo que no es raro porque Scorsese paga dólar y medio más todo el café que puedas beber.

P: Oliver Stone salió en Torrente 3, ¿eso influyó para convencerle de salir en esta?

R: No ha tenido nada que ver, Oliver Stone no influye en mis decisiones. (A Segura) Déjaselo claro.

P: Si Oliver Stone no fue una razón para su participación, ¿lo fue su mujer y sus raíces españolas? ¿Son fans de las películas de Torrente?

R: Mi mujer en realidad ha nacido en Boston, pero sus padres son españoles y ella se educó entre los dos países. Siente ambos lugares como su hogar y por supuesto que fue un gran factor que mi mujer fuera de aquí. En cuanto a la saga, vi la primera y la segunda y me gustaron mucho sus bromas. Si no me hubiera gustado, no me habría prestado a participar en esta.

Julián López

P: ¿Cómo ha sido afrontar el reto de retomar el personaje de Cuco, que antes hizo Gabino Diego?

R: Fue una gran responsabilidad, es un personaje muy recordado y que la gente guarda con cariño. Al principio tenía el temor de abordarlo, pero Santiago me disipó dudas, porque me dijo que lo llevaría a mi terreno, que crearía un Cuco 2.0, el cual recordaría al anterior pero sería de otra manera. Lo bueno es que el personaje es politoxicómano, por lo que antes del rodaje me estuve preparando el papel y probé muchas cosas.

P: ¿Cómo fue saber que vendría Alec Baldwin, que sería parte de la película?

R: Saber que vendría Alec, uno de los actores de Bitelchús, me hacía mucha ilusión por supuesto. Nunca te lo esperas, además yo tenía formación de músico por lo que no esperaba ni terminar haciendo cine (Santiago Segura: Sonó la flauta). Con Cuco yo me reí mucho y cuando me hablaron de interpretarlo, me parecía increíble.

Jesús Janeiro Jesulín

P: ¿Le ha costado mucho prepararse el personaje? ¿Puede contar alguna anécdota del rodaje?

R: Costar siempre cuesta y más cuando es algo nuevo, es mi primera vez, un mundo que no conozco. Cuesta trabajo aprenderte el guión, meterse en el personaje, pero al quinto o sexto día Santiago me dejó a mi aire y ya salía de corrido. Cuando le pregunté a Santiago que cuál era mi personaje, y me contestó que Jesusín, y cuando supe cómo vestía y cómo era, me dije que o le echaba cara y perdía la vergüenza o no lo hacía. La anécdota, pues una vez teníamos que grabar una pelea, en la que Santiago tenía que pegar a uno de seguridad en sus partes y este tenía un protector. En una de las veces yo estaba detrás sujetando al de seguridad y me llevé el impacto de la patada, cayendo al suelo. Santiago me dijo que yo en esa escena no me caía y le dije “joder, es que me has dado en...los cojones, con perdón”.

Angy Fernández

P: En tu actual programa trabajas con niños, ¿es más fácil tratar con ellos o con este reparto?

R: Trabajar con niños siempre es complicado, aunque ahora estoy como jurado, detrás de una mesa y no trato tanto con ellos, así que no lo he vivido. Respecto al resto del reparto, me han tratado bien y mal. Estaba mucho rato con ellos, rodeada de hombres, y al ser la pequeña me vacilaban mucho, se metían mucho conmigo. No, en realidad me han tratado muy bien.

Fernando Esteso

P: ¿Cómo has encarado este personaje?

R: Bueno, yo encarno a Cuadrado, que es un hombre a la sombra de Torrente. Le aprecia, le quiere. Soy un pobre hombre (Santiago Segura: En la película). Cuando tiene un trabajo me llama y puedo escaparme de Mari Carmen, que tiene un trago (Santiago Segura: En la película). Uno más de la banda, contento de haber participado.