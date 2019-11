Fleetwood Mac está de vuelta

Fleetwood Mac no dejó indiferente a nadie con su actuación en el Target Center (Minneapolis), la noche del pasado 30 de septiembre. Un espectáculo lleno de energía y entusiasmo por parte de la banda y la increíble emoción de los seguidores al poder disfrutar de todos sus miembros reunidos después de 16 años. El grupo hizo vibrar a los aficionados desde la primera nota y en especial con sus temas más aclamados The Chain y Second Hand News.

Mick Fleetwood: "Nuestro pájaro cantante está de vuelta!” La presencia de Christine McVie en este concierto dio frescura a la banda, ofreciendo un espectáculo completamente diferente a las anteriores actuaciones en abril de 2013, que no contaban con la teclista. Además, su regreso dio la posibilidad de incluir canciones como You Make Loving Fun, Everywhere y Little Lies, además de finalizar con Songbird. "Nuestro pájaro cantante (songbird) está de vuelta!”, dijo el batería Mick Fleetwood ante los 17.000 asistentes para anunciar la aparición de McVie esa noche. Es innegable su importancia en el grupo.

Stevie Nicks, que está preparando el lanzamiento de su nuevo disco en solitario, realizó una de sus mejores actuaciones vocales en años, dejando boquiabiertos a los presentes. Además, Nicks aprovechó para agradecer al equipo de la serie American Horror Story por sus apariciones en la serie, después de interpretar Seven Wonders (canción que cobró gran importancia en la ficción).

La banda sorprendió al interpretar tres de sus canciones en acústico: Big Love, Landslide y Never Going Back Again. Este fue uno de los momentos más emotivos de la noche, sin contar con las palabras de agradecimiento de Christine McVie: "Es un sueño hecho realidad, una oportunidad que no te dan a menudo en la vida.”

Fleetwood Mac ya ha empezado a trabajar en un nuevo disco, lo que significa que no será la última reunión que tendrán los miembros de la banda.