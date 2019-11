Estrenos televisivos en Fox Life

La mayor parte del contenido estará formada por ficciones, muchas de ellas policíacas, como era habitual en Fox Crime. Tampoco faltará la presencia de programas de no ficción de estreno en España como Keeping Up With The Kardasians o la versión norteamericana de The Voice, así como Los mejores chefs del mundo, producción de Minoria Absoluta y Visual 13, sobre los grandes nombres de la cocina moderna mundial, que tendrá entre sus protagonistas a personajes como Ferrán Adrià, Michel Guérard o Joan Roca.

Revenge

Fox trae la cuarta temporada de Revenge en una de sus plataformas de pago, que se estrenó el primero de este mes de octubre. El comienzo de esta temporada, que debutó hace unos días en Estados Unidos, está disponible de momento en versión original con subtítulos, aunque a partir de las 2:05 de la madrugada.

Es la historia de una venganza personal, en un escenario contemporáneo, cosmopolita y glamuroso, la famosa zona residencial al Este de Long Island, en el estado de Nueva York, en la que se dan cita millonarios y celebridades.



Ya en la tercera temporada Emily Thorne (Emily Van Camp, Cinco Hermanos) retoma sus planes de venganza contra aquellos que tuvieron que ver con sus problemas en la infancia, la nueva entrega trae nuevos misterios acerca de su enemiga Victoria Grayson (Madeleine Stowe, El Último Mohicano), que se encuentra internada en psiquiátrico.

Scandal

La serie de ABC que en Estados Unidos ya ha estrenado su cuarta temporada, y a día de hoy lleva ya dos capítulos emitidos, llega a Fox Life con su tercera entrega. Se estrenará un doble episodio el miércoles 8 de octubre, a partir de las 22:30.

La tercera temporada de la serie de Kerry Washington consta de 18 capítulos, 4 menos de los previstos, ya que tuvo que reducirse debido al embarazo de la protagonista.

El comienzo de esta temporada tendrá un salto temporal de 22 minutos con respecto al final de la segunda que, recordemos, Olivia Pope fue descubierta como la amante del presidente y esta acabó siendo “rescatada” por Rowan, el jefe del padre de la protagonista.

Trae consigo actores invitados como Lisa Kudrow (Friends) que interpreta una congresista demócrata, Mark Moses (Platoon), que saldrá dando vida al congresista Jim Struthers, Ernie Hudson (Los cazafantasmas) que será un comandante del FBI, o Brenda Strong (Mujeres desesperadas), entre otros.

El eje central de esta entrega orbitará sobre la persona que desveló el secreto entre Olivia y el presidente, que además será la última en que aparezca el personaje de Harrison, interpretado por Columbus Short quien tras su detención por una pelea en un bar presentó su dimisión en la serie, quienes muchos interpretaron como un despido de la ABC.

Glee

La serie musical de la Fox por fin trae su quinta temporada a España, tras una larga espera se estrena un doble episodio el 19 de octubre a las 15:00, ocupando la franja de sobremesa.

Tras la repentina muerte del actor Cory Monteith, que interpretaba al presonaje de Finch en la serie, la quinta temporada comienza con todo un homenaje al joven.

En la cuarta temporada que se emitió en Fox hace más de un año, los miembros de New Directions compiten contra sí mismos para ser la nueva Rachel, y se embarcan en audiciones para buscar nuevas voces. Los graduados abandonan el McKinley para adentrarse en el mundo real, donde Rachel se esforzará para complacer a su nueva y exigente profesora de la New York Academy of Dramatic Arts. Kurt reflexionará mucho sobre la posibilidad de quedarse en Lima o no tras tener que modificar drásticamente su futuro.

Anatomía de Grey

La fecha prevista para el estreno de la undécima temporada en Fox Life es el 6 de octubre en su versión original y subtitulada, aunque tarde, a las 2:05 de la madrugada y tan sólo diez días después de su estreno en la cadena americana ABC.

Aquellos que tengan que verlo en la versión doblada al castellano, esperarán hasta el domingo 19 de octubre, que ya se emitirá en horario de prime time.

Esta última entrega viene marcada por la marcha de la doctora Christina Yann a Europa. Meredith (Ellen Pompeo) y el doctor Hunt (Kevin McKidd) tendrán que aprender a enfrentarse a la vida sin ella y a compaginar ese vacío con el habitual estrés que sobrellevan en hospital.

Esta temporada estará muy centrada en el personaje de Meredith, volviendo a sus orígenes, teniendo en cuenta el descubrimiento de su nueva hermana y la crisis matrimonial tras la marcha de Derek (Patrick Dempsey) a Washington.