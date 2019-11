'Steal my girl', lo nuevo de One Direction

El 29 de septiembre, la cuenta oficial de One Direction en YouTube publicó por fin el audio del primer single de Four. La canción está escrita por los miembros del grupo Liam Payne y Louis Tomlinson, junto a cuatro compositores más (Ed Drewett, Wayne Hector, John Ryan y Julian Bunetta), responsables de éxitos como Best Song Ever.

Aunque esta se trata del primer sencillo oficial del nuevo disco, no es la única canción que ha salido a la luz. Unos pocos días antes, (el 22 de septiembre), la propia cuenta oficial "filtró" por sorpresa Fireproof, canción que también estará entre el repertorio de Four.

Mientras Steal my girl aúna lo mejor del britpop e incita a bailar con una música con tintes retro, Fireproof se acerca más bien hacia el género de la balada, que les ha funcionado muy bien anteriormente, por ejemplo con You and I, o Little Things.

El mundo tendrá que esperar hasta el 17 de noviembre para tener Four en sus manos. Lo que sí se puede adelantar es que este será el trabajo mas maduro de los chicos (musical y compositivamente hablando). Mientras tanto, Steal my girl se puede obtener ya en todas partes salvo en Reino Unido, que tendrán que esperar hasta el 12 de octubre.

Esta fecha (y el día anterior, 11) han sido las escogidas para que más de 10.000 salas de cine de todo el mundo proyecten la película 'One Direction: Where We Are - La Película del Concierto', que recoge una de sus actuaciones durante su última gira mundial, concretamente en Milán (Italia). La lista de cines, compra de entradas, y demás información .