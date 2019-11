Katy Perry, el gran fichaje de la Super Bowl

Katy Perry ha sido finalmente la elegida para presentar un espectáculo de quince minutos ante el evento televisivo más seguido en todo el mundo, según Billboard y The Hollywood Reporter. La cantante de éxitos como Firework se presentará en la Super Bowl XLIX el próximo 1 de febrero, en Glendale, Arizona, justo antes de dar comienzo a su gira europea, que justamente tendrá su primera parada en Barcelona. La elección, como se anunciaba hace escasos meses, estaba entre Rihanna, Coldplay y la cantante de Roar, quien finalmente se llevó la palma.

Para esas fechas, Katy Perry se hallaría inmersa en su gira mundial Prismatic World Tour, la cual ya habría cumplido más de 100 fechas a lo largo de América, Reino Unido y Oceanía, continuando por el resto de Europa y, muy posiblemente, por América Latina en unas fechas que todavía están por confirmar.

Si en algo está todo el mundo de acuerdo es en los éxitos que la californiana podría llevar al escenario. De hecho, los 15 minutos de tiempo para la performance no serían suficientes para presentar todos sus números uno entre los que se encuentran I Kissed A Girl, California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night, Part Of Me, Roar y Dark Horse. Además, otras como Hot n' Cold, The One That Got Away, Wide Awake, Unconditionally o This Is How We Do podrían ser las piezas elegidas para formar parte de la velada. Un sinfín de canciones que irán acompañadas del característico humor, vestuario y espectáculo tan característicos de Katy Perry.

Hace unos días saltaba el rumor de que se obligaría a pagar por actuar en la Super Bowl, y es que los organizadores garantizan que la aparición de los artistas en esto evento supone una publicidad tan grande que deberían aportar una importante cantidad por subirse al escenario. De momento, no se conoce lo que Perry haya hecho, aunque hace unos días que declaró a la televisión deportiva ESPN que “ella no era el tipo de chica que pagaría por actuar en la Super Bowl”.

El encargado de entretener al público en el medio tiempo de la pasada edición de la Super Bowl fue el hawaiano Bruno Mars, quien reunió a un total de 115,3 millones de espectadores, según Nielsen, que disfrutaron de sus grandes éxitos como Just The Way You Are u otros extraídos de su último álbum Unorthodox Jukebox. La actuación de Mars catapultó sus dos álbumes a lo más alto de las principales listas de descargas y ventas, lo mismo que pasó con los sencillos que presentó ante el público.