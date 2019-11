Los monstruos de 'American Horror Story: Freak Show' ya están aquí

Tras meses de espera Ryan Murphy ha vuelto para revolucionar el panorama seriéfilo. El pasado 8 octubre se estrenaba en FX el primer capítulo de American Horror Story: Freak Show, todo un acontecimiento para aquellos fieles incondicionales del terror así como del mismo Murphy.

Una casa encantada, un manicomio aterrador o un aquelarre de brujas han sido los contextos utilizados por el director para poner los pelos de punta a la audiencia de American Horror Story. Cada una de las temporadas anteriores era diferente entre sí en cuanto a la trama, pero compartían casi todo el reparto en cada una de ellas. Esta vez Ryan Murphy ha vuelto a juntarlos a casi todos para crear su propio circo, y una vez más el miedo, la violencia y el sexo no podían faltar.

Esta serie de terror está contextualizada en los años 50 en Júpiter, un pueblo de Florida donde comienzan a sucederse violentos asesinatos. No levantaría más expectación de lo normal si no fuera porque el pueblo tiene vecinos nuevos, un elenco de feriantes cuyas características físicas son bastante particulares, y que hacen que formen parte del circo de los horrores. Malformaciones atroces, personas que no parecen humanas, niños prácticamente caníbales o una mujer con dos cabezas, son los personajes principales en la atracción del pueblo. Todos ellos liderados por Elsa Mars (Jessica Lange), y como ella misma se denomina , la directora del Freak Show.

Antes de su estreno, los numerosos teasers de American Horror Story que han ido lanzando durante todo este periodo, han ido descubriendo poco a poco un espectáculo diferente al ya realizado por Murphy. Pero tras el visionado del primer capítulo puede considerarse el terror y la ficción como los dos principales hilos argumentales de la serie. Escenas macabras, seres humanos que poco tenían de corrientes y una compleja relación entre los diferentes personajes, tanto del circo como fuera de él, van atrapando al espectador hasta que los 65 minutos de capítulo concluyen.

Como aspectos positivos de esta nueva entrega, se pueden destacar lo siguientes puntos del inico de temporada:

La intriga comienza desde el minuto cero, y sumada a las presentaciones tan peculiares de los personajes hacen que las historias individuales y a la vez interconectadas fluyan de manera natural. No hay que olvidar que el capitulo se presenta mostrando un cruento asesinato de una mujer mayor, para dar paso a un payaso psicópata que se dedica a jugar entre la línea del horror y la inocencia. El misterio de las diferentes muertes anima a continuar pegado a la pantalla por lo que pudiera pasar.

Los personajes están interpretados por un elenco que vuelve a repetirse una vez más, y que dan juego con sus diferentes historias para que la narración del capítulo fluya de manera dinámica. No se centran en amores adolescentes, o aportan demasiada información sobre cada uno de ellos, sino que comparten con los espectadores aquellos aspectos que los hacen humanos. Las emociones, los miedos, las aspiraciones o incluso los secretos de cada uno, van conformando poco a poco la personalidad de los protagonistas.

La trama argumental de este capítulo se centra sobre todo en cuatro miembros del circo de los horrores, cuyas caras ya son familiares en el mundo creado por Ryan Murphy. Un joven con manos de langosta (Evan Peters), la mujer barbuda (Kathy Bates), dos hermanas que comparten cuerpo de cuello para abajo (Sarah Paulson) y la matriarca del Freak Show, Elsa Mars (Jessica Lange), son los personajes principales que van construyendo poco a poco el inicio de lo que se avecina en esta cuarta temporada.

Una vez más Ryan Murphy vuelve a poner sobre los hombros de Jessica Lange gran parte del peso de la trama, siendo la salvadora y guardiana de todos sus “monstruitos”. Interpreta a una mujer decidida, que utiliza sus armas de mujer así como el juego sucio o la manipulación para conseguir el bien de su familia de feriantes. Murphy además también relega en Sarah Paulson un peso considerable, ya que desde los primeros minutos se puede intuir que su doble papel es primordial para el desarrollo y la existencia del circo. Además de la gran interpretación de Paulson, los efectos especiales que caracterizan a los diferentes miembros del reparto también son dignos de mención, ya que están llevados a cabo con limpieza y de una manera totalmente realista- dentro de la irrealidad de los personajes.

A la hora de mencionar algún aspecto negativo del capítulo, cabría destacar la fuerza con la que ha comenzado, y que no sería un fallo si no fuera porque no es la primera temporada de Ryan Murphy que promete terror y se queda estancada en tramas secundarias. Por ello es tarea de los guionistas y del mismo director, que el miedo y la intriga vayan creciendo a medida que avanza la historia, para no perderse en las diferentes tramas individuales de los protagonistas, que pueden no cautivar a una audiencia propia de American Horror Story.

Nuevo récord de audiencia para la serie

La ficción de la cadena FX reunió ante sus pantallas el pasado 8 de octubre, a 6,12 millones de espectadores, y han superado notablemente a los 5,54 millones que siguieron el debut de Coven, la tercera entrega de American Horror Story. En definitiva, el esperado regreso de Ryan Murphy ha comenzado con buen pie.