Depeche Mode anuncia 'Live In Berlin', vídeo oficial del Delta Machine Tour

El 17 de noviembre del presente año, Depeche Mode, una de las 10 mejores bandas británicas a nivel mundial, lanzará en Blu-ray, DVD y CD sus presentaciones , en la producción denominada ‘Live in Berlín’, las cuales fueron grabadas los pasados 25 y 27 de noviembre del 2013 en la Arena O2 de la capital alemana durante el Delta Machine Tour. Dicho acontecimiento fue dirigido por su director de cabecera, el cineasta y director holandés Anton Corbijn.

Corbijn, quien se ausentó como director durante las grabaciones del vídeo en el Tour Of The Universe (2009-2010), dio la oportunidad al director británico Russell Thomas en la grabación oficial de la gira junto a Jim Parsons en la producción. Estos hicieron un trabajo decoroso, pero sin llegar a la excelencia de Anton.

Asimismo, los fans se hicieron sentir tras no dar el visto bueno a la grabación del Tour Of The Universe. A su vez, los Mode escucharon las peticiones y decidieron regresar a colaborar con su director de cabecera desde 1986 en vídeos y 1990 como director de sus producciones visuales en directo (en vivo).

Más de 2,4 millones de personas de 32 países diferentes, los cuales incluyó ciudades de Europa, Norte América (EE.UU y Canadá) y Asia (Emiratos Árabes Unidos) según cifras de su casa disquera, asistieron a esta gira mundial en la cual Martin L. Gore, Andrew Fletcher y Dave Gahan, en compañía de sus músicos de apoyo el baterista austriaco, Christian Eigner y el tecladista inglés, Peter Gordeno presentaron el decimotercer disco de estudio.

Depeche Mode Live in Berlin es el esperado recuentro con Anton Corbijn y la banda británica después de haberse hecho cargo también de gran parte de sus videoclips, con una cantidad cercana a las 20 filmaciones siendo la más reciente Should Be Higher, incluido en su último disco Delta Machine.

El tour se anunció en la conferencia de prensa de París (Francia) el 23 de octubre de 2012. Dicho evento se realizó con más de doscientos periodistas de todo el mundo en la galería-museo La Gaîte- Lyrique.

La gira arrancó con un show Warm Up en el Palais Nikaia de la ciudad de Niza en Francia el 4 de mayo del 2013 y finalizó el 7 de marzo del 2014 en el emblemático Estadio Olimpiski de la ciudad de Moscú en Rusia ante 45,000 espectadores.

El Tour se llevó acabo principalmente en arenas de Norte América y, durante el invierno, de Europa. Además, durante el verano, la gira se llevó a cabo en estadios, aunque también en ambos continentes el escenario se acondicionó para presentaciones aire libre durante festivales.

El escenario del Delta Machine Tour fue diseñado por el mismo Corbijn, quien en el pasado ha participado en los diseños de las escenografías de Depeche Mode desde el Tour For The Masses (1987-88), pasando por World Violation Tour (1990), Devotional y Exotic Tour (1993-94), The Singles Tour (1998), Exciter Tour (2001), Touring The Angel (2005-06) y Tour Of The Universe (2009-10).

El diseño vanguardista de la escenografía se refirió a la temática de los triángulos que vienen en la portada del disco y los cuales son las iniciales de la banda y del álbum, las pantallas con tecnología LED en alta definición, emulaban pirámides y eran las que reproducían las ya famosas proyecciones de Anton Corbijn mientras el grupo se desenvolvía en el escenario, combinado con el juego de luces (100 aproximadamente) que usaban la misma tecnología de las pantallas, las cuales daban realismo puro y a su vez crudeza al espectáculo, mientras que tres lámparas gigantes redondas de LED se encendían ocasionalmente mientras se deslizaban de manera horizontal en el escenario. Asimismo se construyeron dos platós (escenarios) para la gira, mientras que uno se levantaba en una ciudad, otro viajaba al siguiente destino.

Las compañías encargadas de construir dicha obra de arquitectura hecha por Anton, en su estructura e ingeniería fue realizada como cada gira de Depeche Mode por la empresa belga StageCo y su escenografía fue elaborada en conjunto con Mark Fisher Studio, mejor conocido como Stufish, ambas empresas involucradas en el medio del espectáculo y conciertos de alto calibre para artistas y bandas de renombre (Pink Floyd, The Rolling Stones, Peter Gabriel,Coldplay, Madona, U2, Etc).

España fue el único país de Iberoamérica el cual tuvo presentaciones de los ingleses siendo las ciudades de Bilbao en el festival Bilbao BBK Live en Monte Cobetas el 11 de julio del 2013 ante 80,000 asistentes, mientras que en Barcelona lo hicieron el 15 de enero del 2014 ante 25,000 fans en el mítico Palau de Sant Jordi, asimismo cerraron su paso por la península Ibérica en el Palacio de los Deportes de Madrid el 17 y 18 de enero del 2014 con un lleno de 20,000 personas por día.

Depeche Mode brilló por su ausencia en Latinoamérica debido a "supuestos" temas de logística para trasladar la gira, añadidos a temas de salud de su frontman Dave Gahan, el cual tuvo problemas de agotamiento durante la parte norteamericana del tour. Medios del espectáculo británicos y estadounidenses argumentaron que se debía a su “edad”, acompañado de las secuelas de una cirugía que sufrió en el 2009 donde se le extirpó un tumor benigno.

En México, Argentina, Chile y Brasil se sintió una gran molestia por parte de los fanáticos debido a que consideraron injusta la ausencia del trío inglés. Se especuló en varios medios latinoamericanos, qué la banda se presentaría en el festival Lollapalooza Chile en marzo del 2014, esto debido a una entrevista que diera Andrew Fletcher en 2013, donde aseguraba que Depeche Mode se presentaría en Latinoamérica, dando esperanza a los fans de poder presenciar el Delta Machine Tour, pero dicha declaración se vino abajo cuando Live Nation, la empresa promotora de la gira, desmintió a los mismos organizadores del festival, argumentando que no se tenía previsto por la banda hacer una presentación. Incluso se llegó argumentar que el tema económico y de logística impedían la presentación de los británicos en tierras sudamericanas.

Por el lado de México, las empresas promotoras de conciertos OCESA y Zignia no llegaron a un acuerdo con Live Nation para efectuar presentaciones en territorio azteca, donde también se rumoró que la agrupación electrónica no estuvo satisfecha con la asistencia de sus últimas presentaciones en octubre del 2009 (Tour Of The Universe), donde hubo varios espacios considerables sin ocupar durante sus dos presentaciones en la Ciudad de México (Foro Sol). Solo 45,000 asistentes se dieron cita por día en un aforo de 60,000 personas en capacidad y solo llenando en su totalidad dos pequeñas arenas de aproximadamente 40,000 asistentes en Guadalajara (Arena VFG) y 22,000 personas en Nuevo León (Arena Monterrey), respectivamente.

Sony Music y Columbia Records informan que este próximo lanzamiento de la banda electrónica incluirá dos horas de contenido grabado en el O2 World de la capital teutona, los cuales se grabaron en los shows del 25 y 27 de noviembre del año 2013.

Además de la edición estándar, se publicará también una versión 'Deluxe' con el disco Delta Machine en formato CD Blu-Ray, el DVD Live in Berlin, dos CD más con el audio completo del concierto y un segundo DVD, Alive in Berlin, igualmente dirigido por Anton Corbijn, contiene el show en directo completo, combinado con imágenes de detrás de las cámaras, entrevistas con la banda y sus seguidores y una sesión acústica con dos canciones grabadas en el Salon Bel Ami, el burdel más antiguo de Berlín.

En referencia a la salida del DVD 'Live in Berlin' (2014), el director y genio visual holandés señalaba "no me gusta el aspecto de Blu-ray, en realidad me gusta más la vieja escuela. Nada que ver con el 'nuevo mundo' si uno busca la belleza, lo nuevo no siempre significa lo mejor en sentido técnico, lo siento", comentó Corbijn.

La capital y la nación Aria son especiales para el trío de la Gran Bretaña, ya que se han grabado en el pasado algunos de sus álbumes más importantes, como el Construction Time Again (1983) y Some Great Reward (1984), así como parte de la grabación del disco Black Celebration (1986), aunada también en la ciudad de Hamburgo, donde fueron grabadas algunas sesiones del álbum Songs Of Faith and Devotion (1993).

Asimismo, durante el Music For The Masses Tour, entre 1987 y 1988, se realizó un concierto no oficial en el Werner-Seelenbinder-Halle de Berlín Oriental, cuando el gobierno socialista todavía estaba en el poder, siendo Depeche Mode una de las pocas bandas del Oeste de Europa que tocaran en la antigua República Democrática Alemana.

Depeche lanzó su primer video oficial proveniente del Some Great Tour de 1985, curiosamente grabado en Alemania Occidental, en la ciudad de Hamburgo, el material fue denominado: The World We Live In and Live in Hamburg; dicha filmación se deriva de las presentaciones grabadas del 9 y 14 de diciembre de 1984.

