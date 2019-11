'Orígenes' conquista el Festival de Sitges

Y en esta ocasión la ciencia ficción se impuso al terror. La 47 edición del Festival de Sitges dijo adiós el pasado sábado con un palmarés muy discutido en el cual Orígenes (I Origins), del estadounidense Mike Cahill, se alzó con el premio a Mejor Película.

No partía como favorita, pero la historia protagonizada por Michael Pitt y Astrid Bergès-Frisbey se ganó el favor del jurado por atraverse a hacer "preguntas muy grandes y mezclarlas con el amor, la ciencia y temas polémicos", tal y como precisó el productor Charles de Lauzirika, uno de los miembros que conformaban el jurado de este año.

Orígenes sigue los pasos de Ian Gray, un estudiante de biología molecular especializado en la evolución del ojo humano que conoce a una misteriosa mujer cuyo iris es multicolor. Años después, su investigación lo conduce a un descubrimiento asombroso, que podría cambiar la forma en que percibimos nuestra existencia. Su estreno en el resto de salas españolas está previsto para el 14 de noviembre.

Y si la ciencia ficción se llevó el oro, la plata fue para el terror. The Babadook, cinta de la australiana Jennifer Kent, se llevó el Premio Especial del Jurado. Con lo sobrenatural y el universo de los monstruos como escenario, Kent supo trazar con buen pulso una historia terroríficamente aplaudida que además logró el premio a mejor actriz para su protagonista Essie Davis, exaequo con Julianne Moore por Maps to the Stars. Compartido también fue el premio a mejor actor: Nathan Phillips por These Final Hours y Koji Yakusho por The world of Kanako.

Asimismo, el Gran Premio del Público fue para la neozelandesa historia de vampiros titulada Lo que hacemos en las sombras, que además rascó una mención especial del jurado. Y los galardones de mejor dirección y guion recayeron en las manos del debutante Jonas Govaerts por la belga Cub y de Jake Paltrow por Young Ones, respectivamente.

Palmarés completo de la 47 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña:

Sección Oficial Fantàstic Sitges 47

Premio a la mejor película: I ORIGINS, de Mike Cahill.

Premio especial del jurado: THE BABADOOK, de Jennifer Kent.

Premio a la mejor dirección: CUB, de Jonas Govaerts.

Premio al mejor actor: Nathan Phillips por THESE FINAL HOURS, de Zak Hilditch exaequo Koji Yakusho por THE WORLD OF KANAKO, de Tetsuya Nakashima.

Premio a la mejor actriz: Essie Davis por THE BABADOOK, de Jennifer Kent exaequo Julianne Moore por MAPS TO THE STARS, de David Cronenberg.

Premio al mejor guion: YOUNG ONES, de Jake Paltrow.

Premio a la mejor fotografía: JAMIE MARKS IS DEAD, de Carter Smith.

Premio a los mejores efectos especiales: THE SIGNAL, de William Eubank.

Premio al mejor cortometraje: OSCAR DESAFINADO, de Mikel Alvariño.

Mención especial:

POS ESO, de Sam.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS, de Taika Waititi y Jemaine Clement.

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT, de Ana Lily Amirpour.

SPRING, de Justin Benson y Aaron Moorhead.

Gran Premio del Público: WHAT WE DO IN THE SHADOWS, de Taika Waititi y Jemaine Clement.

