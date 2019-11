83 candidatas por un Oscar

La Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood ha dado a conocer las 83 candidatas a optar por el Oscar a la mejor película extranjera de habla no inglesa. Sin embargo, habrá que esperar hasta diciembre para que los críticos americanos realicen la primera criba, en la que se reducirán el número de postulantes hasta que se llegue a la gala de la 87ª edición de los prestigiosos premios que se celebrará en febrero y en la que se anunciará la ganadora.

En CINE VAVEL hacemos un repaso de la lista de películas que optarán al premio y entre las cuales los académicos estadounidenses tendrán que elegir una ganadora.

Afganistán: A Few Cubic Meters of Love, de Jamshid Mahmoudi.

En nueve ocasiones Afganistán ha tenido una película entre las preseleccionadas por la Academia pero en ninguna de ellas ha obtenido la candidatura. Chand Metre Moka’ab Eshgh es el título original de la cinta y ópera prima de su director,Jamshid Mahmoudi.

En algún lugar de las afueras de Teherán una pequeña fábrica da empleo ilegalmente solicitantes de asilo afganos, que viven con sus familias en los contenedores viejos o chozas modestas de barriadas cercanas.

Saber, un joven trabajador de Irán, se reúne en secreto Marona, hija de Abdolsalam, un trabajador afgano. Una historia de amor que se desarrolla con la conclusión de que nadie puede predecir nada.

Alemania: Beloved Sisters, de Dominik Graf.

1788 en Rudolstadt, una pequeña ciudad rural de Alemania. La hermosa Caroline von Beulwitz está infelizmente casada, anhelando amar y vivir. Charlotte von Lengefeld, su tímida hermana, sueña con encontrar un marido. Las dos son un solo corazón y una sola alma, hasta que él entra en sus vidas: Friedrich Schiller, el hombre que escribió "The Robbers", que se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, y adalid de los ideales republicanos protorrevolucionarios. Durante el cálido verano, las dos mujeres compiten por él.



Argentina: Relatos salvajes, de Damián Szifón.

De la imaginación del guionista y director de Los simuladores y Tiempo de valientes llega una película integrada por seis historias independientes que combinan suspenso, humor y violencia en un verdadero espectáculo visual y narrativo.

La película protagonizada por Ricardo Darín, Darío Grandinetti y Leonardo Sbaraglia entre otros, se define como una traición amorosa, el retorno del pasado, una tragedia, o incluso la violencia contenida en un detalle cotidiano, se presentan para impulsarlos al vértigo de perder los estribos, al innegable placer de perder el control.

Australia: Charlie's Country, de Rolf de Heer.

Charlie es un antiguo guerrero aborigen. Mientras que el gobierno está aumentando su control sobre el modo de vida tradicional de su comunidad, Charlie frustra a la policía en su camino por acabar con ello. Perdido entre dos culturas, decide volver a vivir en la selva como se hacía en la antigüedad. Pero Charlie tomará otro camino, el de su propia redención.



Austria: The Dark Valley, de Andreas Prochaska.

La candidata austriaca narra la historia de Greider, un joven fotógrafo que aparece en un oscuro pueblo de un valle de los Alpes. Allí la ley la marca una familia de asesinos que hace y deshace a su antojo, imponiendo su fuerza entre sus pasivos habitantes. Tras su llegada, comenzará una bacanal de violencia y muerte.

Azerbayán: Nabat, de Elchin Musaoglu.

Nabat y su marido Iskender,antiguo exforestal muy enfermo, viven en una casa aislada cerca del pueblo.

Desde hace algún tiempo la guerra se trasladó al país y su hijo fue asesinado en el frente. Los únicos recursos de la pareja son la venta de leche de su única vaca.Nabat lleva cada dos días al pueblo la leche para venderla y generar recursos.

La sombra de la guerra envuelve poco a poco la zona y el pueblo se ve abandonado paulatinamente por sus ocupantes.Iskender desaparece y Nabat tendrá que aprender a vivir en soledad a los ojos de una loba.

Bangladés: Glow of the firefly, de Khalid Mahmud Mithu.

La película se presenta como una crítica social hacia la situación por la que pasan los niños en las zonas rurales de este país.Entre ese ambiente de desamparo, encontramos a Kibitz, quien quiere cambiar esa situación y mejorar las condiciones de vida de los pequeños. Pero todos sus planes se truncarán cuando tenga que hacer frente a las estrictas normas de un marido de costumbres retrógradas. Sin embargo, Kibitz no puede permanecer espiritualmente atrapada bajo la sombra machista que la oprime, por lo que tratará de rehacer su vida, aunque el camino no parece fácil.

Bélgica: Dos días, una noche, de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Sandra dispone sólo de un fin de semana para ir a ver a sus colegas y convencerlos de que renuncien a su paga extraordinaria para que ella pueda conservar su trabajo. Su marido la acompaña para apoyarla y formará parte de esta coproducción entre Francia y Bélgica.

Bolivia: Olvidados, de Carlos Bolado.

Durante la década de los años 70 las dictaduras militares en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay arrebataron toda esperanza de libertad y paz llevando a cabo una de sus épocas más sangrientas y dolorosas, supervisada por el gobierno de USA en un afán de controlar la expansión del comunismo.

José, un General boliviano retirado, después de un infarto y viéndose postrado en su lecho de muerte atormentado por los recuerdos de esa época e invadido por un profundo remordimiento, decide contarle a su único hijo sus secretos más grandes en busca de redención.

Bosnia: With Mom, de Faruk Lončarevića.

Berina es una joven artista que está disfrutando de su despertad sexual mientras lucha con la enfermedad terminal que afecta a su madre y que nadie sabe llevar en su familia. La madre está terminando en la fase final de una batalla con el cáncer que ha durado nueve años. El padre no sabe lidiar con su inminente pérdida. La hermana pequeña, Luna, es extremadamente introvertida e infantil, y no se está enterando de nada. Atrapada en su propio mundo y rodeada de una familia con la que no puede comunicarse, Berina intenta salvar a su madre.

Brasil: No quiero volver solito, de Daniel Ribeiro.

El film cuenta la historia de Leonardo, un adolescente ciego que se enamora de su nuevo compañero de curso en el colegio, Gabriel. Leonardo tiene que lidiar con los celos de su mejor amiga, Giovana, al mismo tiempo que con el hecho de sentir algo por Gabriel.

Bulgaria: Bulgarian Rhapsody, de Ivan Nitchev.

La candidata de Bulgaria narra la historia de dos adolescentes, Moni y Zhozho, que cumplen 17 años de edad Zheni en 1943. Los acontecimientos de la época siguen desarrollándose mientras que Bulgaria tiene que decidir sobre la deportación de 11 343 ciudadanos judíos en Macedonia y Tracia.

Canadá: Mommy, de Xavier Dolan.

En una Canadá ficticia, una nueva ley permite que los padres angustiados abandonen a sus hijos con problemas en el hospital. Diane "Die" Despres, una viuda decidida, intenta educar a Steve, su carismático hijo que padece ADHD. Mientras que ambos tratan de ganarse la vida, Kyla, una vecina misteriosa ofrece su ayuda. Como la presencia reconfortante de Kyla es cada vez más intensa, surgen preguntas acerca del misterio de su vida y el vínculo que podría unirle a Steve y Die.

Chile: Matar a un hombre, de Alejandro Fernández.

Narra la historia de Jorge, un hombre común, padre de familia, quien es asaltado por un conocido delincuente del barrio al regresar del trabajo a su casa. Su hijo decide encarar al ladrón con la intención de recuperar lo robado, pero este reacciona violentamente y le dispara dejándolo gravemente herido. El delincuente es condenado a una poco significativa pena de prisión, y al salir comienza a amenazar y acosar a Jorge y su familia sin que la policía tome medidas concretas para protegerles.

China: The Nightingale, de Philippe Muyl.

Zhigen, un viejo granjero chino, ha vivido solo en Beijing por más de 20 años después de mudarse a la ciudad para permitir que su hijo Chongyi pueda asistir a la universidad. Él decide hacer el largo viaje desde Pekín a Yangshuo para honrar la promesa que hizo a su esposa de traer de vuelta el ave que fue su única compañía en la ciudad. Su Qianying hija-en-ley, una hermosa y rica mujer de carrera, le pide que la lleve junto a su nieto Renxing, hijo único criado en el regazo de lujo.

Colombia: Mateo, de María Gamboa.

Mateo, un joven de 16 años, cobra cuotas extorsivas a comerciantes de Barrancabermeja para su tío, un jefe criminal. Su mamá desaprueba de las actividades de Mateo, pero acepta por necesidad el dinero que él trae a casa.



Para mostrar su valía, Mateo accede a infiltrarse en un grupo de teatro con la misión de exponer las actividades políticas de sus miembros. A medida que se empieza a fascinar con el estilo de vida del grupo, su tío le exige con vehemencia información para incriminar a los actores. Mateo debe tomar decisiones bajo una presión cada vez mayor.

Corea del Sur: Haemoo, de Shim Sung-bo.

En 1998, el buque pesquero Jeonjiho sale al mar para pescar. Las naves no logra capturar peces como esperaban. El propietario del buque informa entonces al capitán Kang que se va a vender el barco. Capitán Kang no puede dejar que eso suceda y decide comprar el mismo barco, pero él no es capaz de conseguir la financiación en cualquier lugar. Kang entonces se compromete a transportar a los polizones chinos Corea del mar de regreso al puerto. Los otros miembros de la tripulación, incluyendo Dong-Sik y Chang-Wook se asustan sobre el plan del capitán, pero están de acuerdo para ir junto con él.



Costa Rica: Princesas Rojas, de Laura Astorga.

Princesas Rojas nace del deseo de contar la emboscada ideológica que vivió Centroamérica en los 80s, abordando el pasado reciente con un lenguaje lírico y fresco. El equipo se dio la licencia de ajustar el suspense político a los bordes íntimos de esta historia, porque tenían la certeza de que en la memoria de la niña , está representado lo trivial de lo épico, lo íntimo de lo político.

Croacia: Cowboys, de Tomislav Mrsic.

Cowboys es una comedia basada en una obra de teatro croata. Es una historia de ocho extranjeros que tratan de crear una obra de teatro, mientras que romper todas las reglas del oficio teatral. Cuenta la historia de Sacha, un director de teatro con relativo éxito, que vuelve de la gran ciudad a su ciudad natal sin una noción clara de lo que el cambio podría traer, dejando atrás su carrera para volver a iniciar el teatro local descuidado. La llamada llegó de manos del alcalde y sus colegas de la escuela de Sasa. Sin embargo, el juego será una sucesión de obstáculos, ya que la ciudad no tiene ningún actores o cualquiera que quisiera saber nada sobre el negocio de teatro. Los candidatos serán todos los aficionados, y como el juego parecerán aún más imposible de configurar, que se asientan sobre un terreno común: Western.

Cuba: Conducta, de Ernesto Daranas.

El largometraje puede catalogarse como un drama y se acerca a la vida de Chala, un niño de once años que vive solo con su madre drogadicta, a la vez que entrena perros de pelea en busca de sustento económico. Este mundo de brutalidad y violencia a veces sale a relucir en el aula. Carmela es su maestra de sexto grado, por la que el muchacho siente cariño y respeto; pero cuando ella enferma y se ve obligada a abandonar el aula durante varios meses, la nueva profesora,incapaz de manejar el carácter de Chala,lo traslada a una escuela de conducta.

Dinamarca: Sorrow and Joy, de Nils Malmros.

El cineasta Johannes y su esposa, la maestra Signe, experimentan el mayor dolor y la desgracia que uno puede imaginar. Sin embargo, en toda la desesperación que tienen, tratan de alcanzar el amor mutuo y la madurez con el fin de continuar la vida después de la muerte. Dirigida por Nils Malmros es una de las películas danesas con la presencia de personalidades importantes mayor de los últimos cuarenta años, sus personajes siempre han tenido un elemento autobiográfico fuerte. Al ser su película más personal hasta la fecha, la tristeza y la alegría es una excepción.

Ecuador: Silencio en la tierra, de Tito Molina.

Desde la muerte de su esposo en la casa de esta anciana reina el silencio y la soledad. Ella aprendió a hacer de la rutina su mejor compañía y de la fé su refugio. Sólo en sus sueños la anciana escapa de esas cuatro paredes hacia una tierra mágica y sin tiempo donde el mar habla sin palabras. Sus días transcurren así; entre lo real y lo onírico…hasta el día en que un perro vagabundo toca su puerta

Egipto: Factory Girl, de Mohamed Kahn.

Protagonizada por Yasmin Raeis, Hany Adel, Salwa Kahttab, Salwa Mohamed Ali, además de una serie de nuevos talentos, Factory Girl cuenta la historia de Hiyam, un joven trabajador de una fábrica, vive en un barrio de clase media baja, junto con sus co -trabajadores.

Ella está claramente bajo el hechizo de Salah, nuevo supervisor de la fábrica, que ha expresado su admiración por ella. Hiyam cree que el amor puede trascender las diferencias de clase entre ellos. Sin embargo, cuando se descubre una prueba de embarazo en las instalaciones de la fábrica, sus familiares y amigos cercanos inmediatos la acusan de pecar. Hiyam decide no defenderse y paga un precio enorme en una sociedad que no logra aceptar a las mujeres independientes.



Eslovaquia: A Step into the Dark, de Miloslav Luther.

La historia, que sucede durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se centra en el daño emocional y espiritual que sufre un joven médico obligado a ejecutar a personas inocentes. Incentivando ofertas de prestigiosos trabajos en la Europa central comunista de la post-guerra, el doctor (Marko Igonda) se embarca en un tórrido romance con una mujer casada mientras lucha por aceptar su pasado.

Eslovenia: Seduce Me, de Marko Šantić.

Abandonado por su madre cuando tenía 10 años, Luka terminó en un centro de atención a los jóvenes. Nueve años más tarde, él se va y decide averiguar donde está enterrado su padre. Si bien la búsqueda de respuestas a partir de su pasado, descubre un secreto de familia impactante. Su padre no está muerto del todo, y él tiene una nueva familia. Luka se siente traicionado. Encuentra su único consuelo en su relación con Ajda, una chica que conoció en el trabajo. Pero ella no quiere que se vuelva más grave. Herido en el pasado, ella no confía en la gente. Ajda tiene un secreto de familia, también, y Luka pronto aprenderá lo que es.

España: Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba.

La cinta dirigida por David Trueba fue la gran triunfadora de la pasada edición de los premios cinematográficos más prestigiosos de nuestro país. 6 Premios Goya obtuvo este largometraje, entre ellos el de mejor protagonista para Javier Cámara.

Antonio es un profesor que utiliza las canciones de The Beatles para enseñar inglés en la España de 1966. Cuando se entera de que su ídolo John Lennon está en Almería rodando una película, decide viajar hasta allí para conocerle. En su ruta recoge a Juanjo, un chico de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén , una joven de 21 que aparenta estar también escapando de algo.



Estonia: Tangerines, de Zaza Urushadze.

La película co-producción de Estonia y Georgia cuenta una historia sobre la vida en un pueblo de Estonia en 1992 en Abjasia, mientras que hubo una guerra. Dos combatientes heridos de los campos opuestos terminan en la casa de un estonio en un pueblo olvidado por el temor de la guerra. El arrendador (Lembit Ulfsak) intenta calmar la trifulca de los dos combatientes de fuego al mismo tiempo preguntándose si realmente hay alguien que va a conseguir algo útil en esta guerra.

Etiopía: Difret, de Zeresenay Berhane Mehari.

Addis Abeba, una brillante joven de 14 años de edad, está en su camino a casa desde la escuela cuando hombres a caballo la secuestran. El valiente Hirut agarra un fusil y trata de escapar, pero termina el rodaje de su futuro esposo. En su aldea, la práctica del secuestro en el matrimonio es común y una de las tradiciones más antiguas de Etiopía.

Meaza Ashenafi, un joven abogado facultado y tenaz, llega de la ciudad para representar Hirut y argumentar que actuó en defensa propia. Meaza embarca con valentía en un curso de colisión entre la aplicación de la autoridad civil y cumplir con el derecho consuetudinario, poniendo en riesgo la labor en curso de la práctica legal-ayuda de sus mujeres para salvar la vida de Hirut.

Filipinas: Norte, The End of History, de Lav Díaz.

Las vidas de tres personas toman un giro cuando uno de ellos comete un delito. Joaquín está fallando miserablemente en proveer a su familia cuando su prestamista de dinero es asesinado. El crimen se fija en él. La miseria y la soledad le llevan a prisión.

Abandonados a su suerte a la familia, su esposa Eliza vierte todas sus fuerzas a la lucha contra la desesperación y ganarse la vida para sus hijos.

El verdadero autor, Fabian, deambula libre. Su desilusión con su país,su historia de las revoluciones empañado por traición y crímenes sin castigo,le conduce hasta el borde de la cordura.

Finlandia: Concrete Night, de Pirjo Honkasalo.

Concrete Night es una odisea de ensueño a través de Helsinki en el transcurso de una noche. El protagonista de la película es un niño de 14 años llamado Simo que todavía está en busca de la capacidad de protegerse a sí mismo de su entorno. Él carece de su propia identidad. Simo y su hermano mayor Ilkka son los hijos de una madre soltera indefensa e impredecible. Su hogar caótico está situado en el corazón de una selva de concreto en Helsinki. Ilkka tiene un día de la libertad antes de comenzar su pena de prisión. La madre convence a Simo para pasar la última noche con su hermano.

Durante el transcurso del día y de la noche dedicado a la itinerancia en torno a Helsinki, los hermanos son testigos de incidentes que prefieren no ver. Vulnerable Simo no está equipado para justificar lo que ve o engañarse a sí mismo o ver las cosas con precisión, como son. Para él, el mundo no filtrado parece insoportable. Por último, un encuentro casual con un fotógrafo, cuyas intenciones Simo lecturas erróneas, le lanza a un miedo ciego. En la violencia de pánico que se produce, Simo encuentra su identidad desaparecida, su verdadero rostro.

Francia: Saint Laurent, de Bertrand Bonello.

La candidata del país galo se muestra como un biopic sobre uno de los diseñadores más prestigiosos de todos los tiempos.

Georgia: Corn Island, de George Ovashvili.

Con las crecidas de primavera, el río Enguri se precipita sobre las tierras bajas de Kolkheti y, antes de lanzar rocas y limo al mar, las acumula aquí y allá en medio del río. En pocos días, incluso de la noche a la mañana, de estos escollos nacen grandes islas, cuyo suelo es rico y fértil. Un anciano de Abjazia y su joven nieta deciden plantar maíz en una de esas islas. Pero los soldados georgianos andan cerca. Película ganadora del Gran Premio en el Festival de Karlovy Vary.



Grecia: Little England, de Pantelis Voulgaris.

Esta historia se levanta desde la creación de la isla. Describe la vida de un marinero que estuvo lejos de casa durante años y una mujer que vive en una isla en la década de 1930, la historia de Little England es a la vez familiar y emocionante.

Hong Kong: Golden Era, de Ann Hui.

A principios de la década de 1930, Xiao Hong huye para escapar de un padre abusivo. Independientemente de mente, se dispone a forjar una nueva vida en la ciudad de Harbin, sin restricciones por las costumbres sociales de su época. Poco después, ella es abandonada por su amante, con un embarazo no deseado y una deuda aplastante por tener que pagar una habitación de hotel.

El propietario del hotel amenaza con venderla a un burdel, ella escribe un último recurso, súplica casi al azar en busca de ayuda a los editores de la Gaceta Internacional. Xiao Jun (Feng Shao Feng), enviado por la revista para responder a su petición, es cautivado por la fascinante dama joven y su espíritu libre. Su afinidad intelectual les convierte en socios en el pensamiento progresista. Y así no sólo comienza una relación, sino también la vida de Xiao Hong en las letras; la siguiente década de agitación personal y social la verá evolucionar hacia una brillante carrera.

Hungría: White God, de Kornél Mundruczó.

Lili tiene 13 años y su perro es su mejor amigo. Una legislación impone un elevado impuesto para las razas cruzadas, privilegiando a los perros de pedigree. Lili decide luchar para conservar a su perro, pero su padre decide abandonarlo en las calles. Los dos amigos buscan reencontrarse desesperadamente pero Lili pierde la motivación. Al darse cuenta de que el Hombre no es tal vez su mejor amigo, poco a poco los perros se rebelan contra la Humanidad.

India: Liars Dice, de Geethu Mohandas.

La película está ambientada en un pueblo de Himachal Pradesh, cerca de la frontera indo-tibetana, donde Kamala (Geetanjali Thapa) vive con su joven hija Manya (Manya Gupta). Ella no ha tenido noticias de su marido Harud, que ha ido a trabajar en un trabajo de construcción en la lejana Nueva Delhi. Cuando decide ir a Delhi para encontrar a su marido, lleva a su hija con ella, que a su vez insiste en llevar una pequeña cabra con ellas.

Indonesia: Soekarno, de Hanung Bramantyo.

Soekarno se basa en la vida de Sukarno, el primer presidente de Indonesia. En 1931, el Gobierno Indias Orientales Holandesas en la isla de Java capturada Soekarno, un joven aspirante que quería liberar a Indonesia del colonialismo. Luego fue puesto en prisión Banceuy en Bandung.Soekarno encontró una manera de luchar por pronunciar su famoso discurso de defensa "Indonesia Acccuse!" (Indonesia Menggugat) en su juicio en Bandung Laandraad Courthouse.

Irak: Mardan, de Batin Ghobadi.

Un oficial de policía se encuentra embrujado por un recuerdo de su infancia traumática en su búsqueda de un hombre desaparecido en las escarpadas montañas del Kurdistán iraquí, en este debut sorprendente en el mundo del cine de Batin Ghobadi.

Irán: Today, de Reza Mirkarimi.

Un taxista Teherán se convierte en el protector improvisado de una mujer embarazada joven desesperada después de que él la llevase al hospital, en esta delicado y engañoso drama de pequeña escala del galardonado director iraní Reza Mirkarimi.

Irlanda: The Gift, de Tom Collins.

The Gift es un thriller contemporáneo irlandés con el trasfondo de la costa de Connemara en el oeste de Irlanda y las vidas dramáticas de un equipo de salvamento local. La historia está contada a través de un barco irlandés e inglés.

Islandia: Life in a Fishbowl, de Baldvin Zophoníasson.

Un golpe en la taquilla doméstica, intrigante, un drama múltiple del director islandés Baldvin Zophoníasson que sigue a tres personas, una madre que lucha sola, un ex atleta tratando de escalar la escalera corporativa, y un autor, una vez aclamado vuelto borracho a tiempo completo,cuya vidas se cruzan de manera sorprendente.

Israel: Gett, The Trial of Viviane Amsalem, de Ronit y Shlomi Elkabetz.

Una mujer israelí busca ayuda para finalizar su divorcio con su cruel y manipulador marido se ve llevada a juicio por las leyes matrimoniales de base religiosa de su país, en este fascinante drama de directores de hermanos Shlomi y Ronit Elkabetz.

Italia: El capital humano, de Paolo Virzì.

En la víspera del día de Navidad, un ciclista es atropellado de noche por un lujoso todoterreno. El desgraciado accidente cambiará el destino de dos familias: la del millonario Giovanni Bernaschi, un gran especulador de las finanzas, creador de un fondo que promete un 40 por ciento de interés anual atrayendo y esquilmando a los crédulos inversores, y la de Dino Ossola, un ambicioso agente inmobiliario cuya empresa está al borde de la quiebra.

Japón: The Light Shines Only There, de Mipo Oh.

Tatsuo Sato deja su trabajo y vaga sin rumbo, tratando de escapar de su doloroso pasado. Se reúne con Takuji Oshiro en un salón de Pachinko.Ambos entablan una amistad y Tatsuo va con Takuji a su casa. La choza se encuentra en la playa.

Allí, Takuji vive con su padre enfermo, su madre ambivalente y su hermana mayor Chinatsu. Tatsuo ve algo especial con Chinatsu. Una luz brilla allí a pesar de la atmósfera opresiva que rodea su situación.

Kirguistán: Kurmanjan Datka, Queen of the mountains, de Sadyk Sher-Niyaz.

Durante el período de finales de los 18 y principios del siglo 19, cuando una mujer en Asia Central no tenía ningún derecho, aparece Kurmanjan,mujer que debido a su sabiduría y el carácter tenaz logra convertirse en la gobernante de su país. Logra salvar a la nación de la destrucción total después de superar un gran cantidad de dificultades.

Kosovo: Three Windows and a Hanging, de Isa Qosja.

En los Balcanes rurales, una mujer violada da vergüenza a todo el pueblo, así que casi nunca se lo hacen saber siquiera a sus familiares más cercanos, y las consecuencias de las guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo lo han confirmado como un hecho verídico. Cuando un periódico llega al pueblo dejado de la mano de Dios y las noticias se extienden entre los hombres en el bar local, el alcalde Uka se da cuenta rápidamente de que el que ha hablado ha tenido que ser Lushe , la profesora del pueblo.

Letonia: Rocks in My Pockets, de Signe Baumane.

Es una historia de misterio y de la redención. La película está basada en hechos reales que involucran a las mujeres de la familia de la directora y sus batallas con locura. Plantea preguntas de genética familiar que determinan lo que somos y si es posible ser más astuto que el propio ADN. La película está llena de metáforas visuales, imágenes surrealistas y un sentido del humor retorcido. Es una historia animada llena de arte, mujeres, extrañas historias atrevidas, acentos de Letonia, historia, naturaleza, aventura y mucho más.

Líbano: Ghadi, de Amin Dora.

Una comedia social que le da una visión más estrecha sobre la lucha de una familia libanesa humilde y especial.

Lituania: The gambler, de Ignas Jonynas.

Paramedic Vincentas es un jugador apasionado, que se ve obligado a tomar decisiones radicales para devolver las deudas. Una idea golpea Vincentas para crear un juego ilegal relacionada con su profesión. El amor, la vida y la muerte estarán en juego.

Luxemburgo: Never Die Young, de Pol Cruchten.

Es la historia de un viaje, una maldición. Es la historia de una adicción, una minusvalía, una supervivencia. Es también una historia de amor.

Macedonia: To the hilt, de Stole Popov.

Esta es una película sobre el encuentro dialéctico entre los mitos y los anti-mitos, una película en la que las leyendas y la narración se enfrentan a la realidad actual de la vida cruel en la historia de Macedonia. Es un anti occidental, una contraparte de la tradicional,algo occidental de América o lo que podemos llamar libremente Oriental macedonio. Esta película rompe las barreras del espacio donde la civilización occidental y oriental se han entrelazado durante siglos.

Malta: Simshar, de Rebecca Cremona.

Theo se embarca en su primera expedición en el Simshar,barco de pesca de la familia, junto con su padre, su abuelo y un trabajador inmigrante de Mali. Ocurre un desastre cuando se produce un incendio a bordo, dejando a la tripulación varada en aguas abiertas.

También en el Mediterráneo, un buque turco rescata inmigrantes africanos entre Malta y la isla italiana de Lampedusa con tensiones cuando ninguno de estos países permite el desembarco.

Marruecos: The Red Moon, de Hassan Benjelloun.

Narra la historia de Adessalem Amer, quien se sobrepuso a la adversidad con una fe inquebrantable y una inmersión en el mundo del arte, un niño prodigio que, aunque ciego, huérfano y enfermo, superó todos los obstáculos para tener éxito como músico y artista en la década de los 60, llegando a crear una nueva escuela de música, descrita como expresionista.

México: Cantinflas, de Sebastián del Amo.

Mike Todd es productor en Broadway y enfrenta algunos problemas para sacar adelante la película La vuelta al mundo en 80 días. En México, Mario Moreno, un joven comediante lucha por obtener reconocimiento y alcanzar el estrellato. Un giro inesperado los une. Ambos obtienen el Óscar a mejor película.

Moldavia: The unsaved, de Igor Cobileanski.

La película cuenta la historia de Viorel, un traficante de drogas novato de 25 años de edad, a partir de una pequeña ciudad de remanso en la República de Moldavia contemporánea. Vive en casa con su madre, sus oídos se ponen rojos cuando está nervioso.Él se involucra a través de su mejor amigo, Ganso, en el tráfico de drogas de poca monta, al tiempo que le ayuda a volar un ala delta que nunca parece que vaya a funcionar correctamente;se enamora de María, la chica que le lleva a cortarse el pelo. Este existencialismo tolerante precipita varias posibilidades, que encuentran a nuestro héroe atrapado en su propia indecisión, por lo que finalmente intuye que el momento ha llegado para él para empezar a crecer y actuar como un adulto.

Montenegro: Boys from Marx and Engels Street, de Nikola Vukčević.

El mismo día en que Vojo va a perder la virginidad, su hermano mayor Stanko tiene que matar a un hombre, por primera vez. Los caminos de los dos hermanos se cruzarán varias veces en un día poco corriente.

Nepal: Jhola, de Yadav Kumar Batthari.

Noruega: 1001 Grams, de Bent Hamer.

Una recién divorciada, técnico de laboratorio de trabajo obsesionada se anima a encontrar nuevas experiencias cuando asiste a una importante conferencia científica en París. Una prometedora comedia con encanto fuera de lo común del maestro noruego Bent Hamer.

Nueva Zelanda: The Dead Lands, de Toa Fraser.

En esta épica acción deslumbrante ambientada en la era pre-colonial de Nueva Zelanda, el joven hijo de un jefe tribal asesinado busca vengarse de los asesinos de su familia por el aprendizaje de las artes marciales antiguas maoríes de un guerrero legendario.

Países Bajos: Accused, de Paula van der Oest.

Basado en una historia real, la enfermera Lucia de Berk (Ariane Schluter) ha estado presente en una muerte inexplicable y alerta a la policía.El auxiliar Judith (Sallie Harmsen), impulsado por la ambición y realmente indignado, se queda atascado y Lucía,, es condenada a cadena perpetua. Pero algo sigue preocupando Judith, y descubre inconsistencias en las declaraciones de testigos, e incluso la supresión de pruebas de laboratorio.Las cosas se ven sombrías hasta que llegan los medios de comunicación involucrados y el mayor aborto involuntario de la justicia en la historia de Holanda es finalmente invertido.

Pakistán: Daughter, de Afia Nathaniel.

Persiguen a la mujer de un jefe tribal a través de las montañas por su marido y los secuaces del novio previsto. Ella huye con su hija después comprometerse en matrimonio como parte de un tratado de paz.

Palestina: Eyes of a Thief, de Najwa Najjar.

Eyes of a thief, es un drama psicológico que se establece, una vez más, en la Ribera Occidental y comienza a la altura del levantamiento palestino en el 2002 antes de saltar a los tiempos actuales, envueltos rodaje el año pasado.

Panamá: Invasión de Abner Benaim.

Empleando una combinación de puestas en escena con entrevistas, el realizador panameño Abner Benaim explora la invasión a Panamá por los EE.UU. en 1989, y descubre que muchos de sus compatriotas de alguna manera han olvidado que el evento ocurrió en lo absoluto. En su vital exploración de una amnesia colectiva voluntaria, Invasión también le pone un espejo en frente al momento actual.

Perú: El evangelio de la carne, de Eduardo Mendoza de Echave.

En el día que sucede la final del campeonato de fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, y de la multitudinaria salida del Señor de los Milagros, tres hombres entrecruzan sus vidas en busca de redención para ellos y de un milagro para los suyos. Gamarra, un policía encubierto, intenta desesperadamente salvar a su esposa de una extraña y desconocida enfermedad mientras investiga a una red de contrabando y piratería. Félix, un chofer de buses interprovinciales, intenta ser aceptado en la Hermandad del Señor de los Milagros. Narciso, líder de la barra de Universitario de Deportes, hace todo lo posible por sacar a su hermano menor de edad de la prisión antes de que sea trasladado a un penal de mayores, esto sucede mientras la guerra desatada contra la hinchada rival pone en peligro la vida de sus seres más queridos.

Polonia: Ida, de Pavel Pawlikowski.

La película se centra en Anna, una novicia que ha vivido toda su vida en un convento y que está a punto de asumir los votos. Antes de ello, debe conocer a su tía, su única pariente viva, una jueza de vida bohemia y pasado antifascista que le da a conocer su origen judío y su verdadero nombre: Ida. Ambas irán en busca de los restos de los padres de Ida, asesinados durante la guerra.

Portugal: What Now? Remind Me, de Joaquim Pinto.

Joaquim Pinto ha sido VIH positivo durante casi veinte años y recientemente participó en los ensayos experimentales sobre nuevas drogas antivirales que aún no han sido aprobados. What now? Remind Me se centra en esta experiencia pasada, pero lo presenta sólo como una parte de la vida de Pinto, que de ninguna manera puede ser definido por las condiciones de su cuerpo. Hay algo más ahí: el amor verdadero entre Joaquim y su marido (y co-autor) Nuno, su absoluta devoción mostrada por sus amigos y ,sobre todo,los perros.

Los recuerdos de Joaquim sobre el pasado son indestructibles a pesar del hecho de que es difícil para él recordar las cosas que acaban de suceder.

En realidad, esta película es otro experimento que Pinto valientemente emprendió Un experimento para probar que cualquier vida es indefinible e indefinida, incluso si se representa en todos sus detalles fisiológicos filmados bajo el microscopio.

Reino Unido: Little Happiness, de Nihat Seven.

Cuando la familia turca de Gülten descubre que se ha enamorado de un conductor de camión, Fariz,prohíben que ella lo viera creyendo que al estar debajo de su estatus sería motivo de deshonra para su familia.

No dispuestos a ser separados y con el temor de que la ira se revuelva en la familia de Gülten, los jóvenes amantes huyen a la ciudad. El amor les llena y su nueva vida parece completa cuando Gülten da a luz a un hijo.

República Checa: Fair Play, de Andrea Sedlácková.

Fair Play aborda el dopaje en el deporte y el dilema de la emigración. Abandonar un país es un asunto bien conocido para Andrea Sedláčková, quien dejó la República Checa en 1988 y lleva desde entonces viviendo alternativamente en Praga y Francia. Es conocida por haber dirigido películas para la televisión checa y por su labor como montadora en Francia.Autora asimismo del guion, Sedláčková se centra, en su nueva película, en el tema, poco habitual, de los programas estatales de dopaje de atletas, puestos en práctica para que los regímenes totalitarios del bloque soviético hicieran gala de bienestar mediante el rendimiento de sus deportistas.

República Dominicana: Cristo Rey, de Leticia Tonos.

Dos medio hermanos , uno Haitiano y otro Dominicano ,entrarán en conflicto por el amor de una misma mujer. Janvier, de origen Haitiano, se ve obligado a trabajar para la banda de El Bacá, el capo de la droga del barrio,cuidando a la hermana menor de este, Jocelyn. Rudy, de origen dominicano y antiguo novio de Jocelyn, no ve esto con agrado y hará todo lo que esté a su alcance para interponerse. Janvier y Jocelyn, al encontrarse perdidamente enamorados y sin ningún porvenir en Cristo Rey, deciden huir juntos.

Rumanía: Japanese Dog, de Tudor Cristian Jurgiu.

El espíritu de Ozu visita de nuevo el cine rumano en un drama familiar minimalista profundamente sentimental.

En las zonas rurales el sur de Rumania, después de una inundación devastadora y la pérdida de su amada esposa, de 80 años de edad ,ostache estoicamente intenta reconstruir su vida desde cero. La inesperada visita de su distanciado hijo, junto con su esposa e hijos japoneses, se sacudirá su vida cotidiana solitaria. Con una impecable y delicada actuación de Victor Rebengiuc, un veterano del cine rumano, ofrece una interesante película tocando temas como la meditación sobre la pérdida, la soledad y la regeneración.

Rusia: Leviathan, de Andréi Zvyagintsev.

Kolia vive en un pueblito a orillas del mar de Barents, al norte de Rusia. Tiene un taller de mecánica al lado de su casa, en donde vive con su joven esposa, Lylia, y su hijo Romka, fruto de una relación anterior. El alcalde del pueblo, Vadim Sergeyich, desea apropiarse del terreno de Kolia, de su casa y su taller para realizar sus proyectos. Primero intenta comprar el terreno, pero Kolia no soporta la idea de perder todo lo que posee; no solamente el terreno, sino la belleza que le rodea desde que nació.

Singapur: My Beloved Dearest, de Sanif Olek.

Cuenta la historia de Murni, una cuidadora que trabaja con un anciano solitario y amargado, Pak Harun. Murni intenta cocinar para él un plato llamado Sambal Goreng exactamente como lo hacía su difunta esposa, pero siempre sin éxito. Además a Murni le encanta cantar mientras cocina, algo que irrita enormemente a Pak Harun. Los encontronazos entre ambos son varios, pero finalmente habrá algo que los una.

Sudáfrica: Elelwani, de Ntshaveni Wa Luruli to.

Elelwani y su novio están enamorados y planean pasar el resto de sus vidas juntos. Ambos tienen aspiraciones por viajar al extranjero.Después de la graduación de la universidad Elelwani regresa a su familia en el campo rural para presentar a su novio y anunciar sus planes de futuro. Pero el peso de la tradición tiene un peso importante en su familia y hace que se niegan a aceptar la unión.

Suecia: Force Majeure de Rube Östlund.

Suiza: The Circle de Stefan Haupt.



Tailandia: The Teacher's Diary de Nithiwat Tharathorn.

Taiwán: Ice Poison de Midi Z.

Sanmei es una mujer joven que ha dejado su Myanmar nativa para tener un matrimonio arreglado en China. De regreso a su ciudad natal, ella toma un trabajo como pasante de drogas y convence a un joven ingenua para convertirse en su camello. En su trabajo más logrado hasta la fecha, el joven director nacido en Myanmar, con sede en Taiwán,Midi Z utiliza un estilo visual de repuesto, sutil y poderosa para retratar la crisis económica y moral que afecta a los jóvenes de su tierra natal.



Turquía: Winter Sleep (Sueño de invierno) de Nuri Bilge Ceylan.

Aydin, un actor jubilado, dirige un hotelito en Anatolia central con la ayuda de su joven esposa, de la que está muy distanciado, y de su hermana, una mujer triste porque se acaba de divorciar. En invierno, a medida que la nieve va cubriendo la estepa, el hotel se convierte en su refugio y en el escenario de su aflicción.

Ucrania: The Guide de Oles Sanin.

Con una historia que se cuenta a grandes rasgos que dejan poco espacio para los matices,funcionarios soviéticos son uniformemente mal,la nominación de la película se produjo pocos días después de un alto el fuego después de meses de conflicto entre los rebeldes y las fuerzas leales a Kiev apoyados por Rusia.

Uruguay: Mr. Kaplan de Álvaro Brechner.

Enojado por su vejez y aburrido de su monótona vida, Jacobo Kaplan es invadido por la angustia del olvido.

Un parador playero le dará una última e inesperada oportunidad de lanzar su vida a una aventura épica y extraordinaria: el dueño, un solitario y veterano Alemán, despierta las sospechas de ser un fugitivo Nazi.

Clandestinamente, Kaplan recluta la ayuda de un más leal que honesto ex policía: Wilson Contreras. Juntos se lanzan a desenmascarar y llevar al Alemán a la justicia, en una alocada y quijotesca investigación.

Venezuela: The Liberator de Alberto Arvelo

Libertador es una coproducción entre Venezuela y España, países en donde fue rodada,además de contar con financia