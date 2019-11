Christina Hendricks estará en ‘Another Period’, nueva comedia de Comedy Central

La actriz Christina Hendricks, conocida principalmente por su papel de Joan Holloway en Mad Men, se ha unido al reparto de la nueva comedia del canal Comedy Central, Another Period.

Ha firmado por salir, de momento, en diez episodios de la serie Se trata de una serie de época, que se centrará en el cambio de siglo, concretamente en 1902, en Newport, y narrará la historia de los Bellacourts, la familia del alcalde, una familia con mucho dinero pero sin nada que ofrecer al mundo. Hendricks interpretará a Chair, la nueva criada de la casa que no es lo que aparenta ser. De momento, ha firmado por diez episodios.

La serie ha sido escrita, producida y protagonizada por Natasha Leggero (Ugly Americans) y Riki Lindhome (Las chicas Gilmore), que interpretarán a Lillian y Beatrice Bellacourts. En la comedia también aparecerán Lauren Ash (Cory!), Michael Ian Black (Ed), Paget Brewster (Mentes criminales), Beth Dover (Los diez locos mandamientos), Brett Gelman (Go On), Brian Huskey (Childrens Hospital), David Koechner (The Office), Jason Ritter (The Event), David Wain (The State) y Armen Weitzman (Zach Stone Is Gonna Be Famous). Se espera que Another Period vea la luz a lo largo de 2015.

Christina Hendricks, nominada cinco veces a los Emmy, aún tiene pendiente la última temporada de Mad Men, que se estrenará en enero de 2015, y la película Dark Places. Además, otra de las películas en la que ha participado este año, Lost River, dirigida por Ryan Gosling, aún se debe estrenar en España.