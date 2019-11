Meghan Trainor estrena 'Lips Are Movin'

Meghan Trainor presenta un nuevo tema que será lanzado a las radios el próximo martes, Lips Are Movin, lo que parece indicar que será este tema el encargado de seguir la estela de su anterior hit mundial All About That Bass. Esta canción no forma parte de su EP Title, aunque parece ser que sí lo haría de su primer álbum, que vería la luz muy pronto.

La artista anunciaba hace varios días en su cuenta oficial de Twitter que se encontraba filmando el videoclip del tema Title, aunque ahora salta la noticia de que Lips Are Movin se convertiría en el segundo single de la cantante. ¿Aprovehcará Meghan Trainor su nominación como Mejor nueva artista para presentar el que será su nuevo single el próximo 23 de noviembre en los American Music Awards?

All About That Bass sigue rompiendo récords y esta semana repite por sexta vez consecutiva en la primera posición de Billboard, un lugar del que parece que será muy complicado moverla, y es que su primer single ha despachado más de tres millones de copias a lo largo de todo el mundo. Además, el tema se coloca en la segunda posición de iTunes España.

Justin Bieber versiona 'All About That Bass'

El cantante estadounidense publicaba esta semana una remezcla del popular tema de la mano de Major Ali para ofrecer una nueva y totalmente diferente versión de la canción. La voz del estadounidense aporta partes rapeadas y un nuevo estilo que ayuda todavía más a que el tema se afiance en la primera posición de medio mundo.