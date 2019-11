Arranca el Festival de Series de Canal + 2014

La sexta edición del Festival de Series de Canal+ comienza este viernes en el Cinesa Proyecciones de Madrid para que de nuevo los más seriéfilos puedan disfrutar de todas las actividades previstas, entre las que habrá preestrenos de ficciones, coloquios, talleres, actividades paralelas y muchas sorpresas más.

Lo que empezó el 19 de noviembre de 2009 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con Ana García Siñeriz como maestra de ceremonias como un experimento pionero en España para los amantes de las series se ha convertido ya en el evento referencia en nuestro país en lo que a ficción televisiva se refiere y este año, para su sexta edición, tres serán las ciudades que acojan los eventos del Festival de Series 2014: Madrid (17-19 octubre), Barcelona (24-26 octubre) y Málaga (1 noviembre).

“La vocación del festival es mostrar la nueva temporada de series, con los títulos indispensables que ofrecemos a nuestros clientes y sobre todo realizar una variedad de actividades, talleres, coloquios, concursos, grabaciones de programas y acciones complementarias que nos permitan conocer diferentes aspectos relacionados con las series”, comenta Nuria Valdivia, Jefe de Marketing de Canales en Canal+ y organizadora del evento.

“Queremos convertir el Festival de Series de Canal + en una cita irrechazable de la agenda de ocio de Madrid y este año de más ciudades: Barcelona y Málaga. Y las que lleguen”, explicaba la responsable de esta exitosa fiesta de la televisión.

Estrenos en pantalla gigante

No es lo mismo ver una película en casa que verla en el cine. Con las series sucede lo mismo, y el Festival de Series de Canal + es la oportunidad perfecta para disfrutar con lo mejor de la ficción televisiva en las enormes pantallas gigantes de los recintos. Los fans que acudan a Madrid, Barcelona y Málaga podrán reír con The Big Bang Theory y Modern Family, sorprenderse con lo nuevo de Homeland, The Walking Dead o Arrow o disfrutar en primicia de estrenos como Gotham, The Honourable Woman o How to Get Away with Murder, entre muchas más series.

The Honourable Woman (Canal+ Series), Arrow (T3) (Calle 13), The Walking Dead (T5) (Fox), How to Get Away with Murder (AXN), The Big Bang Theory (T8) (TNT), The Last Ship (TNT), Resurrection (T2) (AXN), Dominion (Syfy), Manhattan Love Story (COSMO), Person of Interest (T4) (Calle 13), Anatomía de Grey (T10) (Fox Life), The Good Wife (T5) (Fox Life), The Blacklist (T2) (Canal+ Series) y Érase una vez (T4) (AXN White) son solo algunos de los preestrenos y estrenos que se podrán disfrutar en pantalla grande en esta sexta edición, según ha comentado la organización en una nota.

Todo tipo de eventos para seriéfilos

No solo de estrenos vive el Festival de Series de Canal +. La sexta edición contará, como viene siendo costumbre, con gran cantidad de talleres y eventos especiales que complementan a los estrenos de series ya mencionados.

“Las actividades paralelas son una herramienta perfecta para abrir debates sobre temas que nos interesan a todos, para mostrar el trabajo creativo que se hace al otro lado de la pantalla, que también es importante, y para propiciar encuentros entre todos los que somos fanáticos de la ficción televisiva”, dijo Tatiana Carral, jefa de prensa de los canales Calle 13 y Syfy.

"El Rey de las Series" vuelve como uno de los eventos más esperados y exitosos para descubrir a la persona que más sabe de series del país a través de rebuscadas preguntas de las series más conocidas del panorama actual. Y el otro evento fan imprescindible es el "#BirraSeries", donde este año se elegirá entre todos la mejor serie del año. ¿Cuál será la vencedora?

Fuera de Madrid, Ilustres Ignorantes se grabará por primera vez en la ciudad condal, y además se ha confirmado que habrá una proyección en pantalla gigante en Málaga del final de Boardwalk Empire, que supondrá un viaje en el tiempo para los asistentes gracias a la ambientación en directo con el pasacalles de la banda de jazz The Farataos.

Los talleres serán una de las principales atracciones del Festival, ya que permiten acercar el complicado y rebuscado mundo de la televisión a todos los públicos. Este año los talleres de guion, casting, FX y post-producción, autopromoción y dirección de fotografía serán solo algunos de los que los responsables de Canal + tienen preparados para los visitantes que se acerquen a Madrid, Barcelona y Málaga.

Por último, además de todos los visionados y actividades, este fin de semana las salas del Cinesa Proyecciones se llenarán de eventos y actividades complementarias, pequeños sets que emulan los decorados de las series para hacerse fotos, zombies de The Walking Dead, muffins de Dos chicas sin blanca, un lounge Mad Men, photocalls, merchandising y muchas sorpresas. Un lugar para el disfrute seriéfilo.