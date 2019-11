Festival de Series de Canal+, día 2: el público es el verdadero Rey de las series

Si la primera jornada de la sexta edición del Festival de Series de Canal+ fue todo un éxito de asistencia, la segunda repitió la misma tónica con fans que se agolpaban a las puertas del Cinesa Proyecciones de Madrid una hora antes de que se abrieran las puertas. Poco antes de las 18:00, el público pudo entrar al recinto para disfrutar de las muchas y diversas actividades que Canal + tenía preparadas para la jornada.

Coronación del nuevo Rey de las series

Todo aquel al que le guste el mundo de las series sabe decir quién es el protagonista de Breaking Bad o cómo se llama la casa a la que pertenece Tyrion en Juego de Tronos, pero solo el Rey de las series sabe cuántos Emmy y Globos de Oro tiene Julia Louis-Dreyfus o sabe sumar los episodios de la primera temporada de True Detective y el año de estreno de Padre de Familia.

La tercera edición del concurso El Rey de las series llegaba a la sala 1 del Cinesa Proyecciones como uno de los eventos más esperados del Festival. El divertido y carismático Iñaki Cano era el encargado de presentar otra vez el concurso más importante de series de nuestro país.

50 concursantes iniciaron el concurso y gracias a una prueba al estilo El precio justo quedaron solo 15, a los que se sumaba el Rey del año pasado. Los 16 participantes restantes se fueron enfrentado entre ellos en diversas y complejas pruebas para finalmente coronar a un nuevo Rey de las series. Rubén García Flores, también llamado Zaragoza, fue el vencedor en una final a lo Pasapalabra repleta de tensión y con un nivel algo inferior que en otras ediciones por parte de los concursantes.

El evento estuvo repleto de risas y regalos al público, que jugó un factor determinante al responder las preguntas que los concursantes no sabían. El año que viene El Rey de las series volverá para buscar de nuevo al más seriéfilo del país, convertido ya en el evento estrella del Festival de Series de Canal +.

Charla sobre series policiacas con la Policía

El otro gran evento de la sala 1 fue la charla Series policiacas: ¿realidad o ficción? Juan José Moruno ("Jota"), coordinador del departamento audiovisual del Cuerpo Nacional de Policía y Carlos Fernández, la persona detrás de la exitosa cuenta de twitter @policia, fueron los encargados de dar la charla acerca de las similitudes y diferencias entre las series de policías y los procesos policiales reales.

"The Wire está un escalón por encima del resto de series policiacas"

The Wire, Ley y Orden, Dexter, CSI, Fargo, True Detective, The Following, The Killing, Canción Triste de Hill Street, El Comisario, El Príncipe, Los Hombres de Paco, Castle o The Blacklist son solo algunas de las decenas de series policiacas que se emiten o se han emitido en televisión, pero, ¿son todas fieles a las actuaciones que realiza la policía?

"The Wire está un escalón por encima del resto de series policiacas", comentaba durante la charla Jota, cuyo trabajo es asesorar a los encargados de hacer ficciones policiacas de los procesos, vestimenta o costumbres de la policía a fin de que se haga una representación creible y adecuada.

Los riesgos que se corre al grabar este tipo de series, la cooperación entre la Policía y la Guardia Civil, la influencia de ciertas ficciones en algunos procesos criminales reales, la cuenta de twitter del Cuerpo Nacional o la contratación de especialistas como Castle en los cuerpos de policía reales fueron solo algunos de los temas tratados en una entretenida, interesante y muy divertida divertida charla.

VAVEL tuvo la oportunidad de preguntar a los protagonistas acerca de la mejor y peor adaptación española en relación a un caso policial real. "Si me tuviera que quedar con una por buena sería Una bala para el Rey, con María Castro. Por el contrario, no me terminó de gustar la de El Solitario. La realidad superó a la ficción en este caso", respondió Jota.

Fotografía, novelización y autopromos

La oferta de la segunda jornada del Festival de Series era muy variada y hubo talleres para todos los gustos. La sala 2 del Cinesa Proyecciones fue el escenario del taller de dirección de fotografía, impartido por Tommie Ferreras, experto en la materia que ha participado en más de 50 spots, 16 documentales, 7 series de ficción y un largometraje, y Pol Turrents, director de fotografía y especialista en cinematografía digital nominado a los premios Gaudí como director de fotografía por su trabajo en la película Xtrems.

El taller De la pantalla al libro: novelización de series, en el que participaron, entre otros, Virginia Yagüe (novela El Marqués, precuela de La señora), Javier Olivares (novela de Isabel), Nacho Faerna (novela de Prim: el asesinato de la calle del Turco) y Belén Bermejo (editora de Espasa), concluyó con la reflexión de que España todavía tiene mucho camino por delante en este ámbito.

Por último, las cadenas pusieron la guinda a la jornada de talleres mostrando sus más famosas autopromos.

Estrenos, estrenos y más estrenos

Refresco, palomitas y series en pantalla gigante, ¿hay mejor plan para un sábado? Las salas 3 y 4 emitieron durante toda la tarde y noche los estrenos más esperados de las series más exitosas de la actualidad. Después del éxito de la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan había muchas ganas entre los fans del murciélago por ver el estreno de Gotham, la serie que llevará a los espectadores a los orígenes de la oscura ciudad y al nacimiento de algunos de los rivales de Batman y al ascenso de Jim Gordon a Comisario de Policía. El piloto, del que ya informó VAVEL, supone el inicio de una serie que está cosechando grandes audiencias en Estados Unidos.

Pero si hubo un estreno que tuvo un enorme éxito de acogida por parte del público, fue el de American Horror Story: Freak Show. La sesión golfa de la segunda jornada del Festival de Series registraba una gran fila de asistentes que esperaban ansiosos para ver el primer capítulo de la serie basada en el circo de los horrores que ya se analizó en VAVEL.

The Knick, cuyo análisis también está en VAVEL, fue la otra serie que se emitía por la noche, y sorprendió mucho a los presentes. La ficción basada en el hospital Knickerbocker y protagonizada por Clive Owen no dejó indiferente a nadie y se coronó como uno de los éxitos del Festival. Lo mismo ocurrió con el estreno de la segunda temporada de The Blackist. La ficción estrella del año pasado en NBC llega de nuevo a las pantallas con ganas de seguir sorprendiendo y seguir planteando dudas sobre la verdadera identidad de Raymond Reddington, tal y como se pudo ver en la Comic-Con de San Diego.

La quinta temporada de The Good Wife, serie también analizada en la web, así como lo nuevo de Érase una vez fueron otros de los estrenos más esperados por los presentes. Marvel´s Agents of SHIELD, Arrow, Anatomía de Grey, A to Z, Castle y Robot Chicken fueron el resto de series que se pudieron ver en las salas 3 y 4 del Cinesa Pryecciones de Madrid.