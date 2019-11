'Salvados' regresa al 'prime time' por la puerta grande

Jordi Évole vuelve a la tele a los mandos de Salvados. El pasado domingo comenzó su nueva temporada en LaSexta con un programa titulado Familia Política, centrado en el independentismo catalán.

Salvados estrenó temporada acompañando al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, a pasar un día en Sevilla para hablar de la independencia catalana con una familia andaluza. Fue lider de audiencia en su franja con un 20,3% de cuota de pantalla y 4,1 millones de espectadores, superando a 'Viajando con Chester', con un 9,7% de share y 2 millones de televidentes.

Eugenia y sus hijos fueron los anfitriones del político catalán con el que compartieron un cocido y conversaron y debatieron durante un día entero acerca de los fundamentos del sentimiento independentista catalán, el cual se consolida en Cataluña, pero no parece aflorar en el resto de España.

Trataron asuntos como la política fiscal, la integración en Europa, la inmersión lingüística, la "manipulación" de los medios de comunicación catalanes y el sentimiento nacionalista. Junqueras mantuvo su postura en todo momento, afirmando: "No quiero que mi gente comparta su futuro con alguien que no les respeta, que no les quiere, que no les escucha".

En cambio, la familia Parejo no estaba de acuerdo con la posición del lider de Esquerra, al que preguntaban: ¿Cuál será el modelo de país? ¿Qué significará la independencia para Cataluña y España?

Por ello, el líder de ERC, Oriol Junqueras, optaba por hablar de un "replanteamiento de la relación con España", mientras que los Parejo intentaban darle argumentos para intentar una nueva vía, todo ello englobado en un debate próspero en el que se echa de menos la igualdad numérica de debatientes, pero que no ha dejado indiferente a nadie.

Eugenia : "Oriol es un tipo normal con quien se puede hablar de todo". Eugenia Parejo, la anfitriona, ha mostrado su satisfacción con el programa en una entrevista a El País: "Me sentí muy cómoda. Encantada. No había guion. Jordi daba alguna idea y la conversación iba surgiendo. Todo pasó como se vio. Hablamos una barbaridad, tanto como quisimos."

Confiesa que a ella no le convence el discurso independentista: "Están donde están los catalanes porque se han sentido puteados. Yo no quiero que Cataluña se vaya y por eso hay que hablar". Además, confiesa que le encanta ir a Barcelona: "Los bulos sobre los catalanes no me los creo. A mí siempre me han tratado muy bien."

Évole: "Salvados no está tan pegado a la actualidad, preferimos hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido"

La cadena anunció que la vuelta de Salvados vendría cargada de novedades, tal y como afirmó su presentador, Jordi Évole, en una entrevista a FormulaTV. 'Salvados' hablará de política, de temas sociales y de economía, intentando encontrar puntos de vista que no se han tenido en cuenta y explorando su vena más didáctica.

"A mí me gustaría darle más protagonismo al ciudadano, que fuesen directamente los que se cuestionen y planteen las cosas en el programa", afirma Jordi Évole, conductor del espacio, que añade: "Me encanta volver a ver al político de primer nivel sometido al cuestionario de ciudadanos anónimos que tienen muchas cosas que decir".

Además, Pablo Iglesias será otro de los que pase por el programa y que estará en Ecuador junto a Rafael Correa. Se anunció el intento de cara a cara entre el lider de Podemos y Pedro Sánchez, del PSOE, aunque este último declinó: "No lo descarto todavía y me encantaría que acabase pasando."

"Le preguntaría a Ana Mato que para cuando un protocolo de dimisión" Aunque Évole confiesa que su gran reto es conseguir entrevistar al rey Felipe VI: “Alguien que lleva toda su vida preparándose para hacer lo que hace, debe hacerlo muy bien y debe tener una opinión muy argumentada de lo que está pasando en España."

Lo que seguro garantiza Salvados es que no perderá su esencia, y que analizará y reflexionará sobre la actualidad con calma y buscará ir más allá, manteniéndose como un estupendo plan para acabar la semana.

Salvados se emite todos los domingos a las 21:30h en LaSexta.