BBC emitirá 'Drive' con una nueva banda sonora

BBC Three emitirá el próximo 30 de octubre Drive, la cinta dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling. La particularidad es que lo hará con una nueva banda sonora compuesta especialmente para la ocasión. Según informa Pitchfork, estas nuevas canciones han sido compuestas pensando en las imágenes de la película, como si se tratara de la primera versión de la banda sonora.

De este proyecto, que cuenta con la aprobación de Refn, se ha encargado Zane Lowe, DJ de BBC Radio 1, en colaboración con Chvrches, Foals, SBTRKT, Jon Hopkins, Laura Mvula, the 1975, Baauer, BANKS, Bastille, Bring Me The Horizon, Eric Prydz, the Neighbourhood y ZCC y llevará por título Radio 1 Rescores: Drive - Curated by Zane Lowe y se podrá escuchar durante la proyección de la película. No obstante, ya existe un adelanto, Get Away, realizado por Chvrches y un tráiler de esta nueva versión de Drive.

La banda sonora de Drive corrió a cargo de Cliff Martinez e incluyó temas como A real hero de College & Electric Youth o Nightcall de Kavinsky. Un trabajo que fue reconocido por la Asocación de Críticos de Chicago, quien le dio el premio a Mejor banda sonora, junto al de Mejor secundario para Albert Brooks; no obstante, los miembros de la Academia de Hollywood no compartían esta opinión y Drive se fue con las manos vacías en la gala de los Oscar, donde solo obtuvo una nominación a Mejores efectos especiales.