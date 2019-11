FOX da luz verde a dos nuevos proyectos de Ryan Murphy

El creador de American Horror Story, Glee o Nip/Tuck, Ryan Murphy, vuelve a tener entre manos varios proyectos con la cadena estadounidense FOX. El primero de ellos es de un carácter más formal y serio, ya que con American Crime Story profundizará en crímenes reales y los trasladará a la pequeña pantalla. Esta nueva antología tiene previsto arrancar con uno de los homicidios más famosos en Estados Unidos, el juicio de O.J. Simpson por el asesinato de su ex esposa. La trama está fundamentada en el libro The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson del escritor Jeffrey Toobin.

American Crime Story: The People Vs. O.J. Simpson es una mirada al juicio de Simpson, tratada desde el punto de vista de los abogados Concretamente, American Crime Story: The People Vs. O.J. Simpson es una mirada al juicio de Simpson, pero tratada desde el punto de vista de los abogados. Murphy pretende centrarse en las diferentes maniobras de ataque y defensa de los letrados, así como en las relaciones que se establecieron durante el mediático juicio. La transcendencia de este crimen estuvo motivada por la notoriedad de O.J. Simpson en esa época, un exjugador de fútbol americano que tenía también una carrera en el mundo del cine y la televisión. Fue en 1995 cuando fue absuelto del juicio por el asesinato de Nicole Brown, su exmujer, tras un largo proceso judicial de interés internacional.

La noticia se dio a conocer a principios de octubre de este año, cuando FX, cadena por cable propiedad de FOX, dio luz verde a una primera entrega de 10 episodios, que están previstos que comiencen a rodarse a principios del 2015 en Los Ángeles. Contará con la dirección del propio Ryan Murphy y con un guion de Scott Alexander y Larry Karaszewski. Además, Brad Falchuk (American Horror Story), Nina Jacobson y Brad Simpson (Los juegos del hambre) serán los productores ejecutivos.

Al igual que American Horror Story, cada temporada de esta nueva antología abordará una historia diferente a la anterior, y todas tratarán de crímenes ocurridos en la realidad.

Scream Queens

Además del proyecto anterior, Ryan Murphy y Brad Falchuk también están poniendo en marcha una nueva comedia marcada por el terror para FOX.

Esta nueva creación responde al nombre de Scream Queens, que tendrá un recorrido bastante similar, según Murphy, al de American Horror Story, ya que cada temporada se situará en distintos lugares y contará con diferentes personajes. Por ahora, lo que se ha desvelado es que la primera temporada comprenderá de 15 episodios, que se desarrollará en un campus universitario estadounidense donde han comenzado a producirse asesinatos y que la trama girará en torno a dos protagonistas femeninas, cuya fuerza será indispensable en la historia.