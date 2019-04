One Direction se divierte a lo grande en el vídeo de 'Steal My Girl'

One Direction está de vuelta, y esta vez lo hace de la mano del videoclip de su último single, Steal My Girl. Con el acompañamiento del actor Danny DeVito, simulando ser el director del vídeo, los cinco jóvenes se divertirán cada uno a su manera en un videoclip donde nadie quiere robarle la chica a nadie, sino que la diversión será la principal protagonista.

Four, el cuarto álbum de estudio de la mayor banda dolescente de los últimos años, será estrenado el próximo 17 de noviembre. Los chicos de One Direction afirmaron que sería su trabajo más personal hasta la fecha y parece que por ahora esta primera ha tenido un buen acogimiento. La canción saltó en la semana de su salida directamente al 13 de la lista estadounidense Billboard y el vídeo ha sumado más de 100.000 me gustas en menos de media hora.

Ahora, One Direction se encuentra ultimanto los últimos detalles de su nuevo disco y no será hasta febrero cuando vuelvan a la carretera con su gira On The Road Again Tour, que los llevará por Asia, África y Australia. De hecho, fue de gira cuando los integrantes del grupo dieron vida a este trabajo que, según han afirmado numerosos medios y el propio Simon Cowell, podría ser uno de los últimos de la banda.

A continuación, te desvelamos el tracklist al completo de Four:

1. Steal My Girl

2. Ready To Run

3. Where Do Broken Hearts Go

4. 18

5. Girl Almighty

6. Fool's Gold

7. Night Changes

8. No Control

9. Fireproof

10. Spaces

11. Stockholm Syndrome

12. Clouds

13. Change Your Ticker

14. Illusion

15. Once In A Lifetime

16. Act My Age