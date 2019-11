El nuevo e hipnótico vídeo de OK Go

OK Go es una banda que nació en Chicago, y que ya cosecha cuatro discos a sus espaldas, siendo el último Hungry Ghosts. El grupo es conocido sobre todo por sus creativos vídeos, de hecho, ganaron un Premio Grammy al mejor vídeo musical con la canción Here It Goes Again de su segundo disco Oh No.

El pasado martes 27 de octubre, los chicos de OK Go sacaron a la luz su nuevo vídeo para el tema I Won't Let You Down que, en tan solo un día, ya cuenta con casi dos millones y medio de repreducciones.

El vídeo es otra genial y creativa obra de arte como las que acostumbran. En este caso se ve a los chicos conduciendo unos Honda Uni-CUB mientras se ven rodeados de bailarinas que van creando increíbles figuras geométricas e ilusiones ópticas desde distintos puntos de vista.