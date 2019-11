Crystal Fighters en Madrid: crónica de una fiesta

A poco menos de un mes tras la muerte de su batería, Andrea Marongiu, y tras recolocar los conciertos cancelados, la banda británica Crystal Fighters volvió a poner al público español patas arriba en el último concierto de su su extensa gira ofrecida a lo largo del último año en nuestro país con la presentación de Cave Rave como culpable.

Tres de los integrantes de la banda, y fundadores de esta, Sebastian Pringle, Gilbert Vierich y Graham Dickson, contaron ayer en una entrevista realizada por RTVE que seguir con los conciertos es un modo de rendirle tributo y "recordar el tiempo que pasamos juntos tocando", pese a que al principio fue "muy extraño" volver sin él.

Con media hora de retraso y mucho ánimo por delante, la banda británica consiguió hacer botar durante una hora y media a las más de 2500 personas que llenaban el Teatro Circo Price de Madrid.

Con Sebastian y Gilbert ataviados con sus habituales penachos de plumas, Graham a pecho descubierto, Eleanor Fletcher y Clarissa Land en los coros, Daniel Bingham sustituyendo a Andrea en la batería y una txalaparta en medio del escenario, la banda arrancó fuerte con Solar System y se encargó de levantar a todo aquel que aún se mantenía sentado. Temas como Follow o LA Calling, exitazo que aún en pleno octubre nos consigue trasladar a los días de verano, continuaron la fiesta.

Graham Dickson invitó al público a demostrar su afecto a sus amigos "porque la vida es corta"

Separator, Love Is All I Got -no incluida en ninguno de sus dos álbumes de estudio- y You and I fueron los temas con los que la banda hizo un llamamiento al amor, con Sebastian formando con sus manos el símbolo universal que lo representa.

Sin dudarlo, el momento emotivo de la noche se dio en Bridge of Bones, donde vieron la ocasión idónea para acordarse de su querido Andrea, que sigue muy presente en sus directos, animando al público a transmitir la energía hacia arriba para que le llegase al fallecido batería. "Su energía está aquí con nosotros", clamó Graham Dickson, que invitó al público a demostrar su afecto a sus amigos "porque la vida es corta".

Plage, Champion Sound, Love Alight -su último single lanzado este verano-, Are We One y Love Natural se sucedieron para llegar al final, previo al bis, que se cerró con At Home.

Apenas 5 minutos mas tarde, los cinco integrantes regresaban al escenario con I Love London haciendo vibrar las paredes del recinto con su ritmo electrónico y festivalero y sumiendo al público madrileño en la locura. Wave y Xtatic Truth pusieron el punto final al concierto y una sonrisa de felicidad en el rostro de una audiencia entregada a la catarsis colectiva.

La banda ya está preparando su tercer álbum.

Con un reparto equilibrado de temas de sus dos discos de estudio, Star of Love y Cave Rave y un concierto basado en la celebración de la vida y el amor, Crystal Fighters se despidió así del público español hasta su próxima gira, que puede, no ande muy lejos, pues la banda ya está preparando su tercer álbum.