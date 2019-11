Lady Gaga aterriza en España vestida de 'H&M'

Lady Gaga, la nueva imagen de H&M, regresa a España con la gira 'ArtRave' el próximo 8 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La cantante se encuentra con una agenda bastante apretada, no para. Ella sigue lanzadose a la palestra musical a mucha velocidad y sin frenos. Gaga combina su gira 'ArtRave', que llegará a Barcelona a principios de noviembre, con un nuevo trabajo como protagonista en la campaña navideña de 'H&M'.

La gira musical, 'Artrave: The Artpop Ball Tour', en la que se encuentra inmersa la cantante y compositora estadounidense, es la cuarta de toda su carrera profesional, realizada para promocionar su tercer álbum de estudio, 'Artpop', de 2013. Temas como 'Applause', 'Do what u want' o 'G.U.Y' son los que ofrece este último disco en el que todas las canciones han sido compuestas y producidas por la intérprete, aunque en ocasiones recibiendo ayuda de DJ White Shadow, Zedd, Madeon y otros compositores y productores.

Por otro lado, la americana pondrá voz en un nuevo proyecto publitario de H&M para estas navidades junto al cantante estadounidense Tony Bennett, con el que recientemente a grabado un álbum completo de clásicos de jazz, 'Cheek to Cheek'. Ambos interpretarán a dúo para el 'spot' publicitario el tema 'It Don’t Mean A Thing' (If It Ain’t Got That Swing) integro en el disco. El estreno de la versión completa del anuncio se presentará en el 25 de noviembre en la página web oficial de la famosa empresa textil.

El efecto 'Bang Bang'

Últimamente no para de escucharse 'bang bang' por todos lados, ya sea en el famoso 'Shoot me down' de David Guetta o títulos de canciones como en la del trío formado por Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj o de Will.I.am. También se ha podido ver a la 'Mother Monster' reversionando el famosísimo "Bang Bang" tan escuchado en la voz de Nancy Sinatra y compuesto e interpretado originalmente por Cher en el año 1966. Numerosos artistas han grabado su propia versión de este mítico tema lo largo de todos estos años; entre otros, se encuentran Stevie Wonder, Bon Jovi, Frank Sinatra, Cliff Richard o Carla Bruni.

Lady Gaga a pesar de todo este gran listón de artistas ha conseguido dejar al público con la boca abierta dandole un estilo único al tema gracias su gran fuerza y desgarro al interpretarla.