Halloween en TV: el esperado episodio de 'Pretty Little Liars' que no fue realmente un episodio

Es habitual encontrarse a las cuatro chicas de Rosewood luchando contra la muerte ante las insólitas situaciones que se les presentan. Pero este año son muchos los que se han quedado con las ganas de saber el siguiente paso en esa trama paralela, que se ha ido construyendo los últimos cuatro años en esta cita especial para Halloween.

Este año el esperado evento se titula We Love You To DeAth, y lo definen como una "oda temática" para los espectadores y fans, que va a estar compuesta de entrevistas al equipo y reparto de la serie, preguntas de los fans y visitas de difuntos personajes. Durante el episodio, Janel Parrish (Mona), Andrea Parker (Mrs. DiLaurentis) y Bryce Johnson (Det. Darren Wilden) estuvieron tuiteando en directo, respondiendo a las preguntas siguiendo el hashtag #PLLHalloween, la noche del 21 de octubre, día en que se emitió.

Shay Mitchell, una de las actrices protagonistas dijo que que se trata de algo así como un especial de "agradecimiento a los fans", y no tanto como un especial de Halloween.

El gran descubrimiento ocurrirá en la sexta temporada

En We Love You To DeAth, las chicas protagonistas Troian Bellisario (Spencer), Ashley Benson (Hanna), Lucy Hale (Aria), Shay Mitchell (Emily), and Sasha Pieterse (Alison) no revelaron muchos spoilers sobre la serie, pero sí se dió respuesta a la pregunta que ya se planteó desde el episodio piloto de la serie: "¿cuándo se conocerá la identidad de A?"

Este misterio no se descubrirá en el último capítulo de la ficción. Marlene King, la mujer que está al frente de la serie, afirmó que "los fans sabrán quién es A antes de que la última temporada empiece". Si, el gran descubrimiento ocurrirá en la sexta temporada.

Por supuesto, el comienzo de la temporada 6 no se dará hasta casi dentro de un año, con lo que esta no es la respuesta más satisfactoria. Por suerte se dieron pistas sobre algunos acontecimientos que no se tardarán en ver, como el episodio especial de Navidad, que se emitirá el 9 de diciembre.

Dejaron claro que este especial de Navidad no se saldrá de la trama como lo hacen habitualmente los de Halloween, sino que continuará directamente desde el final del último episodio. Spencer fue arrestada por el asesinato de Bethany Young, pero en una de las entrevistas se anunció que saldrá justo a tiempo para el baile de Navidad que organizarán los DiLaurentis.