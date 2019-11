The Flaming Lips presentan 'With A Little Help From My Fwends'

Hace 28 años nació en Oklahoma City el grupo The Flaming Lips, que cosecha 18 álbumes de estudio y todavía cuenta con dos de sus primeros integrantes: Michael Ivins y Wayne Coyne.

El pasado lunes 3 de noviembre, el último disco del grupo, With A Little Help From My Fwends, vio la luz. Se trata del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles versionado al completo por The Flaming Lips con su sonido más carácterístico, acompañados de una enorme lista de artistas invitados, lo que el propio cantante ha aclarado en alguna entrevista que “ha sido una de las razones para acabar haciendo este disco”. Los amigos son Grace Potter, My Morning Jacket, Black Pus, Tegan and Sara, Moby, y Miley Cyrus entre otros.

Con esta última, el grupo ya tocó en directo el tema Lucy In The Sky With Diamonds, además de presentar un vídeo completamente ambiguo para el tema donde, según explica Coyne, se ve a Miley Cyrus con el cerebro de John F. Kennedy y Moby, que piensa que ese cerebro le hará más poderoso, manda a una mujer rubia desnuda que se lo roba a Cyrus. Esta, cuando se despierta, llama a Santa Claus y al Yeti que vienen del espacio, encuentran a la rubia, y le devuelven el cerebro a Miley.

Un vídeo muy ambiguo que juega con las mentes del público, de la misma forma que la portada de With A Little Help From My Fwends capta la atención por sus hipnóticos tonos flúor. Oliver Hibert, diseñador de la portada, representa en ella a Dios, Adán y Eva, y un par de animales del Edén.

Pero un dato importante que el grupo subraya sobre este proyecto, es que todo lo recaudado con las ventas irá destinado a la Fundación Bella, de Oklahoma, que se encarga de ayudar económicamente a los dueños de animales que no pueden llevarles al veterinario ni darles los cuidados básicos.

La gira de The Flaming Lips empezó también este pasado lunes 3 de noviembre en Islandia y, por el momento, no hay datos de gira por Europa. En todo caso, la página web del grupo irá actualizando la información de su tour, un acontecimiento que no nadie debería perderse, según la Revista Q -que sitúa a de The Flaming Lips como una de las cincuenta bandas que hay que ver antes de morirse-.