Entrevista a Ángel Garó: "Queda la lucha, queda mucho por hacer"

Ángel Garó, natural de La Línea de la Concepción, ha tenido una carrera artística de lo más completa, la cual aún continúa con sus cursos de interpretación. En esta entrevista nos desvela sus próximos proyectos, sus inquietudes, deseos y lo que ha sido su vida desde que tuvo que "buscarse la vida en Madrid" hasta que su trayectoria se consolidó con mucho trabajo.

Teatro, poesía, televisión, pintura...En definitiva el arte hecho persona.

Pregunta: Ángel, tanto la prensa como sus seguidores le definen como una persona de lo más polifacética: humorista, actor, coleccionista, escritor…pero ¿Cómo se define el propio Ángel Garó?

Respuesta: Realmente no tengo una definición explícita, quizá como bien dices puedo ser una persona polifacética, todo lo relacionado con la creatividad siempre me ha interesado. Es verdad, que hay muchos otros campos que no he tocado y aprovechando que este es un periódico principalmente deportivo, sí que es cierto que el estar tres horas encima de un escenario como en el espectáculo “Personas Humanas” que retransmitió TVE, puede llegar a ser un deporte aunque no me haya dedicado a esa faceta, todo lo que hago es un deporte que conlleva mucho trabajo.

P: Y la definición que me acaba de dar… ¿se asemeja en algún caso a lo que imaginaba cuando era un crío que sería o es un claro ejemplo, una vez más, de que la vida te da sorpresas?

R: No, no, no. Lo mío venía desde muy pequeño, vamos, con cuatro años ya empezaba yo a tener dotes artísticas y con diez en mi colegio Nuestra Señora de Las Mercedes de La Línea, ya los profesores escribían obritas de teatro para mí y bueno, desde ahí no me decanté por otra cosa más que por el arte.

P: Si hablamos de infancia… La Línea de la Concepción, su pueblo y el mío, imagino que habrá sido la cuna de sus primeros pasos a la que además dedicó el espectáculo “En La Línea de mis Sueños”… ¿qué se siente cuando pasa por las calles que le vieron crecer?

R: Siempre muy emotivo. Parte de mi familia sigue viviendo allí y bueno sobre todo hablar del espectáculo que le dediqué que como recordarás, era un espectáculo flamenco donde yo hacía una semblanza de todas las facetas de La Línea festivas y emotivas. Se ha llegado a reponer tres veces siempre con gran éxito y bueno, se siente uno profeta en su tierra.

P: Antes de dar el salto al mundo del espectáculo, tengo entendido que incluso tuvo relación con el mundo de la moda, ¿qué otras facetas tuvo anteriormente?

R: Uno de mis primeros trabajos en Madrid para poder sobrevivir aunque tuve la suerte de ser becado por la profesora Cristina Rota, fue diseñando ropa y de dependiente en una boutique de ropa pronta en Madrid Fusión para mantenerme, además de clases de sevillana como profesor y alguna que otra cosilla…En definitiva, buscándome la vida hasta que se consolidó mi carrera artística.

P: Ahora sí, llegando a televisión, ¿Cómo recuerda su primer día en el mítico 1, 2, 3? Aquel día que marcaría un antes y un después en su carrera profesional…

R: Lo recuerdo con muy poca fe (ríe). Yo había tenido una no muy buena experiencia en una sala muy importante de Madrid, que se llamaba Cleofás, donde parece ser que mi tipo de humor no terminó de convencer y la verdad me desmoralicé mucho, sin embargo, justo al salir de la sala Chicho Ibáñez Serrador vino a buscarme a otra donde sí que tenía más éxito que era con la gente joven sobre todo, y a raíz de ahí llegué a la televisión y bueno, “la nieta arrastra a la abuela pero la abuela no arrastra a la nieta” (ríe) y entonces, la gente joven que me veía arrastró a toda la familia y ahí surgió mi éxito en 1, 2, 3.

P: Sin embargo, usted mismo ha comentado en alguna que otra entrevista que “no hay hueco para usted en la tele de ahora” ¿a qué se debe esto? ¿Quizá, como nos pasa a muchos, el teatro tira demasiado?

R: Sí es cierto que yo siempre he sido de teatro que es donde he surgido y mi faceta en televisión ya se conoce, yo tengo un perfil y unas formas de hacer televisión que me gustan y últimamente pues quizá no se asemejen demasiado a lo que a mí me gusta, incluso creo que de tanto decir “no” a determinadas cosas, ya pueden pensar: “pues esto a Ángel no creo que le vaya…” (ríe) pero bueno, a la televisión siempre estoy abierto y de hecho hay algunas cosillas programadas: una entrevista homenaje en la 1, unas grabaciones para Cuatro… en fin, pero haciendo lo que yo hago. Lo más inusual que he hecho yo en televisión fue mi participación en “Mira Quién Baila” la cual fue una experiencia preciosa que además daba la oportunidad de donar el premio a alguna ONG y lo recuerdo con mucho cariño.

P: Rotundamente, se queda con las tablas.

R: Sin duda. Es donde mejor me siento y donde nací aunque la gente me conozca por la televisión.

"Nací en el teatro, no en la televisión"

P: En su última obra “En Esencia” que junto a su encantadora hermana Olga repasa sus 25 años de carrera artística, ¿qué supuso revivir a los personajes que tanto le han dado y que ha marcado a toda una generación?

R: Pues la verdad que en cualquier sitio donde voy: Barcelona, Bilbao, A Coruña… siempre me acogen con muchísimo cariño al igual que a todos los personajes pues que le han marcado en sus vidas igual que marcó la mía, es una época que recuerdo con muchísimo cariño al igual que mucha gente creo.

P: Y de Olga ¿qué nos puede decir?

R: Mis pies y mis manos. Olga ya trabajaba conmigo cuando me buscaba la vida en Madrid antes del 1, 2, 3; ella es extraordinaria como persona y actriz, ella también estudió en Cristina Rota. Sim embargo, ella ha decidido trabajar solo conmigo, tiene una vida muy familiar en Valladolid y solo se mueve de allí para trabajar conmigo aunque podría haberse metido de lleno en el mundo del espectáculo pero parece ser que es una “estrella Garoniana” (ríe).

P: Hay una faceta de usted, que no es tan conocida pero en la que no se le ve nada disgustado, la cinematográfica ¿le gustaría hacer más cortometrajes o adentrarse en un largo?

R: He intervenido en dos cortometrajes, ambos premiados, pero es un arte al que le tengo muchísimo respeto, el cine es un mundo aparte y bueno, una vez demostrada mi dramática a la espera estoy (ríe). Me han ofrecido bastante, pero siempre en mi faceta humorística y popular, y yo mis personajes solo los ubico en teatro y televisión… Aunque hay humoristas que han tenido mucho éxito interpretando a sus mismos personajes pero lo que yo haga en cine me tiene que gustar mucho y que se desmarque de mi trabajo personalizado.

P: Hace unos días, estuvo en Estepona ofreciendo una visita guiada por su Colección Garó y además tiene su propio restaurante frente al teatro Cervantes de Málaga ¿Qué le queda a Ángel Garó por hacer?

R: La lucha. Actualmente es momento de lucha y de no perder la ilusión pero queda mucho por hacer. Interpreté como coprotagonista dos zarzuelas una de ellas en la Maestranza de Sevilla y bueno, todo lo que se me ofrezca que sea atractivo y me vea capacitado para hacerlo estoy abierto.

P: Próximamente impartirá un taller de interpretación en Barcelona, ¿cómo es el profesor Don Garó?

R: (Ríe) Pues mis alumnos se van bastante contentos. Mi técnica se basa en el método Stanislavski, la introspección del actor para que llegue al personaje de una manera realmente vivida a través de una serie de ejercicios que los alumnos encaran con mucha ilusión y terminan encantados. No solo actores: comunicadores, vendedores… En definitiva, para tener un porte específico en la escena. Son agotadores los talleres, cada alumno necesita algo diferente y yo lo hago de una manera muy personalizada pero es muy gratificante. El próximo será en Barcelona (Rubí), que ya están por cierto las matrículas abiertas, del 20 al 23 de este mes.

P: Un mensaje para el colectivo del artista que a veces tan infravalorado está y que tan imprescindible es en estos tiempos.

R: Pues sí. Lo que pasa es que siempre hay alguien que lo pone difícil. Aparte de la situación económica que vivimos, está claro que hay mucha gente que se denomina artista y que basa su vida en otras cosas que no son el arte: los escándalos, la falta de respeto… que es de lo que yo he intentado huir toda mi vida aunque sé que si hubiese elegido ese camino pues tendría mucha más cancha el televisión y tendría más dinero pero nadie me habrá visto nunca dar otro espectáculo que no sea el mío propio encima de un escenario.

P: Y por último, uno para sus seguidores.

R: Pues mandar un abrazo a todos los que os siguen y que hace falta más gente como vosotros en el mundo de la comunicación para conocer de verdad lo que es el arte y sus protagonistas, enhorabuena también a vosotros.