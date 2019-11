Tom Odell pone voz a la Navidad en Reino Unido

La Navidad es la epoca del año en la que más marcas o empresas trabajan para entrar en los hogares y conquistar a los espectadores con sus campañas publicitarias. El Gordo de la Lotería, las burbujas doradas de Freixenet o los anuncios de Coca-Cola son ejemplos de este fenómeno que cada año busca el puesto de mejor anuncio navideño.

Es sorprendente la manera en la que los grandes almacenes John Lewis han conseguido convertirse en el referente publicitario de las fechas navideñas en tan poco tiempo en el Reino Unido. Las canciones que acompañan las historias de los anuncios toman un papel muy importante en su función de apelar a la emotividad y a la nostalgia.

Este año el encargado de la banda sonora ha sido el inglés Tom Odell, que ha decidido versionar Real Love de John Lennon. La canción encaja a la perfección con el estilo que Odell ha presentado en su álbum debut Long Way Down, publicado en 2013. Su personal voz, dulce y desgarrada en ciertos momentos, es acompañada por un piano y unos violines.

Las voces femeninas han sido las protagonistas en las Navidades de los últimos años. En 2013, que tuvo como lema: Regálale a alguien una Navidad inolvidable, Lily Allen realizó una versión de la conocida canción de Keane, Somewhere only we know.

En 2012, la británica Gabrielle Aplin interpretó una versión muy personal de la canción The Power of Love, de Frankie Goes to Hollywood, que fue incluida en el primer álbum de la cantante. La voz dulce de Aplin arropada por el piano y los violines aporta mucha emotividad a la versión, y la contrapone a la canción original, con mayor instrumentación y una voz masculina más rasgada.