El Madrid Fashion Film Festival ya tiene ganador

¿Publicidad o fashion film?, ¿una cara bonita o un arte innato?, ¿sexo o belleza?, ¿imagen de la marca o simple entretenimiento?. Estas son algunas de las preguntas que se hicieron los ponentes de la primera jornada del Madrid Film Festival después de ver el documental “Es...Fashion Film” de Canal + en el que figuras importantes de la industria de la moda y el cine nos señalaban las características de estas nuevas joyas de la publicidad. Juan Vidal, ganador de la primera edición de 'Who's on next' de Vogue, resumía la intención del fashion film como “un valor añadido. Es innegable, es una nueva forma de comunicar lleno de matices y colores que enriquecen la filosofía de la moda en todos los sentidos”.

Los fashion films son un nuevo soporte publicitario cada vez más extendido entre las firmas de moda, para dar a conocer sus nuevas propuestas o proyectos exclusivos. No son anuncios, ni cortometrajes, ni vídeos artísticos o musicales, sino una mezcla de todos ellos. "La diferencia entre fashion film y publicidad es que esta última tiene un mensaje claro, directo, algunas veces obsceno. El FF nos vende la imagen de la marca, es sútil con el producto que se quiere vender" señala Paloma Díaz, en la primera mesa redonda de la primera jornada. ¿Un ejemplo? Chanel:

Y llegarón los primeros visionados de los fashion films escogidos para el festival. De Yoncé (Ricky Saiz) a The Purgatory of Monotony” (Ace Norton). Seguido de una mesa redonda de la revista Smoda capitaneada por Laura Ponte entre otros, en la que se exhibió el nuevo fashion film de Monica Menez, ganadora de la 1ª edición del MFFF.

Para la audiencias los anuncios se quedan obsoletos; el nuevo perfil del consumidor demanda experiencias y movimiento. Así quedó reflejado en la segunda jornada del festival que arrancó con tres ponencias sobre las nuevas tendencias de la publicidad y con la revista Vanity Fair y su "¿cómo hacer moda con celebrities?".

¿Lo más destacable de la jornada? La tendencia: el sexo en los fashion films. En la segunda exhibición de las obras seleccionadas a competición se dejaban ver desnudos, insinuaciones y mucha, mucha piel y erotismo. Podemos comprobar en ellos cómo los roles de hombres y mujeres se van igualando y cómo la mujer es dueña de su cuerpo. ¿Las pruebas? Jumper, de Justin Anderson, Dye: She’s Bad, de Dent de Cuir o K Woman, de Hunter & Gatti. No olvidemos a Miley Cyrus: Tongue Tied de Quentin Jones.

La tercera jornada llegó con la expectación de ver los últimos fashion films seleccionados, incluído el esperado You Vs. Alexander Wang x H&M por Tell No One; y por la mesa redonda de la revista Vogue y su "Making Of: La guerra entre bastidores" moderada por la directora digital de la revista Inés Lorenzo, y con Berta Bernad, Ana García-Siñeriz, Carolina Bang y Diana Kunst. El humor de Mario Vaquerizo convirtió el reportaje que él y Olvido hicieron para la revista en el protagonísta indiscutible de la mesa redonda.

And the winner is...

La segunda edición de el Madrid Fashion Film Festival que se celebraba en el CentroCentro del majestuoso Palacio de Correos, concluyó anoche en la gala de premios presentada por Patricia Conde quien dió a conocer los galardonados.¿Quiénes fueron?:

BEST FASHION FILM

“Aspirational” – Matthew Frost

PREMIO DEL JURADO AL MEJOR FF NACIONAL

“Créme Caramel” – Canada

BEST BRANDED FASHION FILM BY CONDÉ NAST

“The Legend of Shalimar de Guerlain”

“Journey de Louis Vuitton” – Bruno Aveillan

“L'odysée de Cartier" – Bruno Aveillan

BEST ART DIRECTION

“ The Sound of COS” – Lernert & Sander

BEST PHOTOGRAPHY

“Dreamers” - Santiago and Mauricio

BEST PERFORMANCE

Kirsten Dunst por “Aspirational” – Matthew Frost

BEST NEW TALENT

“Missing Tiger” – David Zimmermann

H&M AWARD FOR BEST CREATIVE CONCEPT BY A NEW TALENT

Javiera Huidrobo