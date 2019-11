Yanela Brooks: "Si representara a España en Eurovisión lo daría todo"

La cubana Yanela Brooks además de cantante es pianista y compositora. Es una artista que no pasa desapercibida, su potencia vocal y su explosiva imagen deja impactado a todo el mundo. A pesar de tener una larga trayectoria profesional y gran reputación en mundo de la música, Yanela se dio a conocer en nuestro país en el programa de Telecinco 'La voz' (2012) donde fue elegida por David Bisbal para componer su equipo, en el cual estuvo casi hasta el final del concurso. Dentro del programa, su apoteósica interpretación "Proud Mary" (Tina Turner) se convirtió en Trending Topic mundial.

Pregunta: La música latina ha sido uno de sus registros innatos con el que ha ido creciendo, pero ¿desde pequeña cantabas otros géneros musicales? ¿o fueron apareciendo en otros momentos de su vida?

Respuesta: En efecto crecí en un país con una riqueza cultural y concretamente musical extraordinaria y con numerosos géneros autóctonos, sin embargo, lo que me motivo a ingresar en el conservatorio de música a los 7 años fue mi fascinación por el jazz y la música clásica.

P: ¿A qué artistas consagrados de nivel internacional considera sus referentes musicales?

R: A tantos que no podría mencionarlos a todos pero por citar a algunos, Tina Turner, Marc Anthony, Bach, Debussy, Celia Cruz, Aretha Franklin, Withney Houston, Olga Guillot, Beny Moré, Pat Metheny, Janes Brown entre muchos otros.

P: ¿Qué década es su favorita musicalmente? ¿Por qué?

R: Para mi la época mas prolífera de la música popular fue la de los 80, y en la música clásica aunque no fueron décadas sino siglos me cautivó la del barroco ,el impresionismo y romanticismo.

"La vieja escuela de la música siempre perdurará en el recuerdo de todos"

P: ¿Cree que la evolución de la música está siendo favorable? ¿Qué opina del gran uso que se está haciendo de los ordenadores para modificar voces y hacer verdaderas joyas de lo que realmente no lo es?

R: Considero que las nuevas tecnologías siempre son necesarias y muy valiosas para todos los campos y especialidades, sin embargo cuando se utilizan para engañar al consumidor me parece una falta de respeto. Por eso la vieja escuela de la música siempre perdurará en el recuerdo de todos como un símbolo de máxima calidad, en esa época si no afinabas o no tenías el talento suficiente para convertirte en cantante no podías dedicarte a ello. Sin embargo hoy en día con dichas tecnologías cualquiera que no tenga cualidades imprescindibles como la afinación puede dedicarse a cantar y encima forrarse, hay muchísimos ejemplos actuales que todos conocemos en la industria musical.

P: ¿Cómo definiría su personalidad?

R: Apasionada, alegre, independiente, sensible, perseverante, intuitiva, amo la belleza, soy muy directa, siempre en busca de aprender algo nuevo que me ayude a ser mejor persona y en mi profesión, intolerante con la mentira y la mediocridad.

P: En el último año has publicado singles como "Mi gente arriba" o "Mondays" con Brian Cross ¿cuáles son sus proyectos actualmente?

R: Presentando mi espectáculo por Europa , el Caribe y Estados Unidos, y al mismo tiempo grabando mi nuevo álbum. Próximamente partimos hacia mi Cuba natal, las grabaciones se desarrollarán en varios países, esta vez contamos con colaboraciones de cantantes y músicos estelares, que poco a poco iré desvelando. Es un proyecto musical muy personal que hacía años quería realizar , por fin ahora ha llegado el momento, un disco como los antiguos, donde todos los participantes grabarán en directo y expresarán libremente su talento.

P: ¿Cómo describiría su experiencia en “La voz”?

R: Experiencia maravillosa y decisiva en mi carrera, siempre estaré agradecida porque me ayudaron a dar un gran paso y a ser un poco mas conocida. También aprendí sobre todo cosas muy importantes de la vida que siempre me acompañarán, como es el autocontrol y la diplomacia.

P: ¿Cómo son sus días de concierto?

R: Es mi estado favorito, encontrarme con mi piano y mi público, sentir tan de cerca la energía mas bonita de tanta gente a la vez, que se manifiesta en un contexto de alegría como es el de un concierto.

P: Teniendo en cuenta sus estilos musicales ¿Cómo sería su disco perfecto?

R: Justamente en el disco que estoy trabajando ahora mismo siento que es lo mas cercano a la perfección, realizando un viaje por todas mis vivencias artísticas, es el proyecto mas grande en el cual me he sumergido. Aquí habrá mucho talento reunido y pase lo que pase, aunque no vendamos ni una copia me quedaré tan a gusto, es un disco que ha nacido desde lo mas profundo de mi espíritu y corazón, sin pretensiones, solo por amor a lo que es mi vida desde que nací, LA MÚSICA.

"Lucharía con todos mis sentidos para alcanzar la victoria"

P: Muchas voces le han mencionado como perfecta representante de España en el festival de Eurovisión, ¿habría posibilidades de qué aceptara ir al certamen? ¿Con qué representante español/a de los últimos años te quedarías?

R: Es muy alagador e incluso me emociono al imaginar que eso podría llegar a ocurrir, no se si llegará esa oportunidad a mi vida, pero si se diera el caso, lucharía con todos mis sentidos para alcanzar la victoria. Para mí España significa mucho y siempre me sentiré en deuda con este mi segundo país, me ha aportado tantas cosas bellas y me ha acogido desde mi adolescencia colaborando en mi crecimiento personal y profesional. Si represento a España en este certamen lo daría TODO, sería como recompensarle en alguna medida a esta tierra por todo lo que me ha dado, que no es poco. Mi única condición es que se realizara todo en equipo, que como artista me exploten todo lo que puedo dar, piano, voz, baile, energía a la máxima potencia, puesta en escena potente para que el público pueda disfrutar y emocionarse. Me quedaría con varios representantes de España, hasta ahora la que mas me ha emocionado fue Pastora Soler, y Ruth Lorenzo me impactó con su dominio vocal.

P: ¿Tiene ganas de hacer algún dueto con algún artista español en especial?

R: Si, por supuesto, en España hay un talento bestial, hay artistas que me vuelven loca, haría dueto con muchos de ellos.

P: ¿Podría definir con una sola palabra a cada uno de los artistas que le mencione?

-Tina Turner ( Máximo casrisma , potencia)

- Manuel Carrasco (Sensible)

-Lady Gaga (Sorprendente)

- Jose Mercé (Alma)

-Pastora Soler ( Gran voz)

-Jennifer López ( Sensualidad)

-Buika ( Sentimiento)

-Pharrell Williams ( Un gusto exquisito)

-Christina Aguilera (Técnica perfecta)

-Marc Anthony ( Voz prodigiosa, perfecta y natural)

-Conchita Wurst ( Diferente)

-Antonio Machín ( Melodía)

-Soraya Arnelas ( Luchadora)

-Adam Levine ( Simpático)

-Rosario Flores (De zaga)

-Pitingo (Nostálgico)

-Aretha Franklin ( Talento puro)

P: ¿Con qué tres se identificaría más de la lista? ¿y con los tres que menos ?

R: Me identifico con todos porque son grandes artistas, pero si debo mencionar a solo tres serían Tina Turner, Marc Anthony y Pharrell Williams. No podría mencionar tres con los que menos me identifique, todos tienen algo especial.

P: Si le digo las palabras “internet” y “música” ¿qué me diría?

R: Los dos son medios indispensables e imprescindibles para mí, sin los cuales no podría vivir.

P: ¿Tiene alguna canción especial que le haya marcado en gran medida a lo largo de su vida?

R: Tengo muchas que me han marcado, pero destacaría una canción que compuse hace casi 17 años, que formará por fin parte de mi nuevo álbum.