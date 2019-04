La CIA le saca los colores a 'Argo'

2012. Ben Affleck revoluciona el panorama cinematográfico con Argo, ganadora de tres premios Oscar, incluyendo Mejor Película. La cinta que relata el asalto a la embajada de Estados Unidos en Irán en 1979, y el posterior rescate de seis de sus diplomáticos por parte de la CIA, cautivó a los espectadores por su precisión y buen pulso a la hora de revivir en gran pantalla aquel suceso.

Con motivo de su 35º aniversario, la CIA ha decidido desclasificar información de lo sucedido en esas semanas y difundir en 140 caracteres detalles menos conocidos de aquel hecho histórico. Perlas informativas que, paradójicamente, no dejan en muy buen lugar al equipo de Ben Affleck y revelan al mundo algunas de las licencias cinematográficas de la película.

#Argo: There was an hour long mechanical delay, other than that the escape could not have gone better. #nochase — CIA (@CIA) noviembre 7, 2014