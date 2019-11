Pablo Alborán: "Viva Andalucía y viva mi tierra"

Solo tiene 25 años y, aunque parezca mentira, lleva únicamente 3 de ellos en la industria musical. Sin duda, Pablo Alborán se ha hecho un hueco en el mundo de la música convirtiéndose en un imprescindible, aunque él disiente "no me gusta que me idolatren porque yo tengo defectos, yo no soy perfecto, no creo en la perfección".

Aún así, el público ha hablado. Pablo Alborán presentaba esta mañana en pleno centro de Madrid su tercer trabajo, Terral, que ya salió anoche en formato digital, y la acogida fue abrumadora: "ayer número 5, 4, 3, 2, 1 en iTunes y yo me siento súper agradecido. Ha habido lágrimas de emoción y risas en este proyecto, y que vaya bien es una pasada."

Terral es un disco que ha nacido de un período de calma después de dos trepidantes giras. "Tres años seguidos sin un domingo libre es una pasada. [...] Y yo necesitaba desconectar de toda esa montaña rusa, de ese cruce de emociones". Para preparar este disco, Pablo viajó por Francia, África, Asia... tratando de aislarse del ambiente de trabajo y volviendo a conectar con sus raíces. "De hecho, el título del disco hace referencia a ese viento insoportable que hay en verano en Málaga".

Para este trabajo, Alborán ha contado con personas ajenas a su círculo, gente con influencias diferentes. Es el caso de Eric Rosse, productor de Terral. Así, ha conseguido ofrecer un disco diferente a los trabajos anteriores. "Los discos anteriores se han hecho en mitad de un avión, de un tren, de una gira… y este disco se ha hecho desde la calma". También es un disco que no se centra únicamente en el universal tema del amor. Está Permitido y Vívela son dos temas desde los que "desde un punto de vista positivo hablo de lo que veo. Tengo 25 años y no paso por alto todo lo que veo que sucede en mi país: la crisis, la situación política... [...] Yo sinceramente no me siento identificado con ningún partido político de mi país". Pero el amor, como en los anteriores trabajos, sigue estando presente en Terral, aunque no siempre desde la primera persona: "Hay que saber lo que es sentir cosquillas. De todos modos también hay canciones que me he inventado completamente. La Escalera cuenta una historia muy oscura que no he vivido".

Otro factor que hace grande Terral son los músicos que han colaborado para él. Músicos que tocan con John Mayer, con Michael Bublé, o con Beyoncé. "No había egos ni protagonistas, éramos como una banda de quinceañeros que nos acabábamos de conocer. Ha sido todo un poco loco. Y cuando ves a esos genios y ves dónde tocan…". Alborán también ha tenido la oprotunidad de contar con un amigo para este proyecto que le acompaña en una de las canciones, Ricky Martin: "Quimera solo tenía sentido con él. Además es una persona que ha transmitido mucha calma y mucha paz al estudio".

El cantante no ha tratado de disimular su orgullo y felicidad a raíz de este honesto trabajo con varias influencias latinas, del que comenta: "la gente que me conoce me dice: “No tiene nada que ver con lo que has hecho, pero es lo más ‘tú’ que has hecho hasta ahora”". Tampoco ha ocultado su emoción acerca de la gira que está por venir que empezará en febrero en Latinoamércia y en mayo en España, y para el que tratará de retocar el repertorio anterior para transportarlo al nuevo espíritu que se respira en Terral: "Va a ser algo muy diferente a lo que hemos hecho antes. Muy elegante y sin perder la cercanía. Y tiene que ser una fiesta, la gente tiene que venir y olvidarse de los problemas".