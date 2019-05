Rajoy comparece tres días después de la consulta del 9N

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido hoy en la Moncloa ante los medios de comunicación para dar a conocer su veredicto sobre la consulta catalana que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre.

El líder del Partido Popular aparece tres días después de que se celebrase en Cataluña el proceso participativo al que acudieron, según la propia Generalitat, un 33% de los catalanes, de los cuales un 80,76% dieron un sí a que Cataluña sea un Estado y a que éste sea independiente. Rajoy da la cara ante la sociedad, esta vez sin televisión de plasma, tras la negativa del partido hace unas semanas a que el presidente diese explicaciones sobre los casos de corrupción descubiertos en el PP, reclamo de la oposición y de lo que se libraron por contar con mayoría absoluta.

Su discurso no ha dado tregua a la estrategia de Mas, a la que ha calificado como "un profundo fracaso", que "después de tanto ruido, de tanta movilización y de tanto dinero público", se ha quedado tan solo en "un simulacro".

Rajoy ha recalcado en numerosas ocasiones que la consulta "no ha sido una votación democrática", sino "un acto de propaganda", dejando claro que "donde pretendían una exhibición de fuerza, han mostrado su debilidad".

Ha incidido de forma constante durante su discurso en los resultados de la consulta catalana, argumentando que según los datos de la misma Generalitat, "dos de cada tres catalanes no les han hecho caso", refiriéndose a los dos tercios de la población que no acudieron a la llamada de Mas. Rajoy con estas palabras parece dejar a un lado a los 2,3 millones de catalanes que sí acudieron a responder a esas urnas, que sin embargo no contaban con ninguna garantía legal. Habrá sido un descuido por parte del presidente Rajoy resaltar hasta la saciedad este hecho, cuando en las elecciones del 2011 dos de cada tres españoles no votaron al Partido Popular que sin embargo a día de hoy cuenta con una ventajosa mayoría absoluta, que le otorgaron 10.830.693 votos.

ELECCIONES 2011 ESPAÑA PERSONAS QUE PUEDEN VOTAR 34.952.313 TOTAL DE VOTANTES 24.590.557 TOTAL DE NO VOTANTES 9.710.775 TOTAL VOTOS NULOS 317.886 TOTAL VOTOS EN BLANCO 333.095

Rajoy ha aclarado que nunca se ha negado a dialogar; sabe que la única opción para "lo que pretende Mas" es la reforma constitucional, sin embargo parece ser que deja sin salida al presidente de la Generalitat y que el diálogo ya no es posible cuando afirma: "Me opondré a cualquier reforma constitucional que liquide la soberanía nacional. No estoy dispuesto a atender ningún desafío que se plantee desde la ilegalidad. No voy a aceptar un referéndum que parta la soberanía nacional (...) No voy a dialogar nunca sobre la soberanía nacional".

Y hasta aquí llega la comparecencia de un presidente que a pesar de encontrarse en un lodazal acompañado por su Partido Popular afirma tajante: "No haré un cambio de Gobierno".