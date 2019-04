Descubre lo nuevo de Marina & The Diamonds

Marina And The Diamonds sorprendió a sus seguidores publicando en su cuenta de Twitter el tracklist oficial de Froot, su tercer álbum. Los títulos de las canciones y la portada del disco muestran un cambio refrescante en el rumbo de su carrera, en comparación a Electra Heart y The Family Jewels, sus anteriores trabajos.

Marina: "Es la canción más extraña y larga que he escrito nunca" Ya se puede disfrutar del primer single de este nuevo álbum, titulado de la misma manera, Froot. La canción se puede situar entre el electropop y la música disco, llegando a obtener un sonido muy particular y poco habitual. "Un millón de reproducciones en tres días. Es la canción más extraña y larga que he escrito nunca, estoy completamente emocionada" afirmaba la propia Marina en su cuenta de Facebook.

Desde esta semana, Froot ya cuenta con videoclip, muy sencillo, peculiar al igual que la canción e inspirado en las películas vintage, con una Marina muy sofisticada.

El disco no será publicado hasta el próximo 3 de abril, pero para aquellos que decidan reservarlo ya en iTunes o en su página oficial, estará disponible cada mes un nuevo tema del disco, al que Marina ha denominado Froot of the Month.

Tracklist 'Froot'

Happy

Froot

I’m a Ruin

Blue

Forget

Gold

Pin Me Down

Solitaire

Better Than That

Weeds

Savages

Immortal