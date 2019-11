'Bed of lies', nuevo single de Nicki Minaj

En los MTV EMA 2014, celebrados el pasado domingo, la cantante presentó en su actuación un fragmento de Bed of Lies, nueva canción junto a Skylar Grey que se incluirá en The Pinkprint.

Bed Of Lies fue compuesta y escrita por la propia Skylar Grey hace casi un año, antes de que Nicki decidiera incluir sus versos en ella. Skylar colabora con ella después de hacerlo con David Guetta en Shot Me Down.

“Cuando me enteré de que ella [Nicki] se quedaba con la canción, me sorprendió porque no es una típica canción suya. Me emocioné cuando escuché lo que hizo con ella. Parecía habérsela llevado a un terreno muy personal”, cuenta Skylar. “Y eso me encanta. Me gusta sacar algo más emocional y personal con el artista”.

El single es una balada armónica con una melodía que conquista desde la primera escucha, algo que destaca tras el estilo de sus dos anteriores singles Anaconda y Only — con un estilo de puro rap, en el que colaboran Drake, Lil’ Wayne y Chris Brown y que ya se encuentra en el #43 del Billboard Hot 100 —.

El tema está producido por Kane Beatz, también encargado de Super Bass, y llega como el cuarto single, después de Pills N' Potions, y los ya mencionados, Anaconda y Only. The Pinkprint se pone a la venta el 15 de diciembre en todo el mundo y aquí puedes escuchar su nuevo tema: